La Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges ofrece un catálogo especial para el verano

Inaugurada en 2024, la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges ideada por el Ministerio de Cultura porteño lleva miles de descargas de libros electrónicos y audiolibros entre los más de cuarenta mil socios. Encabezan la lista de libros más leídos de 2025 títulos de las escritoras argentinas Mariana Enriquez, Claudia Piñeiro, Liliana Heker y Selva Almada.

Para la temporada de verano 2026, la biblioteca pública porteña preparó una estantería especial con títulos recomendados, entre los que se incluyen No tengas miedo, novela de Stephen King protagonizada por la detective Holly Gibney; Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Besos, no, primera novela de Victoria Liendo; Cómo desaparecer completamente, segunda novela de Enriquez; Un largo camino, del Nobel Abdulrazak Gurnah; El tamaño de mi esperanza y Evaristo Carriego, de Jorge Luis Borges (entre más de treinta títulos del autor); La Saga de los Confines, de Liliana Bodoc; Conspiración en Londres, primera novela del historiador Felipe Pigna; La generación ansiosa, de Jontahan Haidt; Secretos de sangre, de Viviana Rivero; Cómo hacer que te pasen cosas buenas, consejos de Marian Rojas Estapé, y Amistad, de Mariano Sigman.

A partir de una curaduría abarcativa, con “estanterías” temáticas por género literario, edad de los lectores y fechas especiales (como el Día del Niño, los Nobel de Literatura o el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), además de la incorporación de novedades editoriales, la primera biblioteca pública digital refuerza el hábito de lectura entre los porteños.

La descarga de libros -sencilla y gratuita- se puede hacer desde la página web o la app del celular. El catálogo incluye novelas clásicas, nacionales e internacionales; best sellers, libros biográficos, científicos, históricos, guías de viaje y recetarios. Otras estanterías disponibles son las de inteligencia artificial, creatividad, audiolibros y novelas románticas.

Los títulos más elegidos por los lectores en 2025 fueron los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez; Escribir un silencio, con textos de no ficción y ensayos de Claudia Piñeiro; los cuentos de El buen mal, de Samanta Schweblin; un clásico de Gabriel Rolón, Encuentros (El lado B del amor); La clase de griego, de la Nobel de Literatura Han Kang; No es un río, novela de Selva Almada que cierra la “trilogía de la masculinidad”; Cuentos reunidos, de Liliana Heker; la obra completa de Jane Austen; El puente donde habitan las mariposas. Biosofía de la respiración, de Nazareth Castellanos, y Las niñas del naranjel, archipremiada novela de Gabriela Cabezón Cámara.

Uno de los títulos más leídos en 2025 en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges

Asociarse a la Borges tiene sus privilegios: cada mes, llega a la bandeja de correo electrónico un newsletter con una selección de obras clásicas, novedades literarias y curiosidades para lectores de diferentes edades.

Los interesados pueden acceder a la Biblioteca Pública Digital desde la página web o desde la aplicación Biblioteca Digital BA. La app facilita la navegación por la colección de libros, audiolibros, revistas y periódicos digitales, además de brindar la posibilidad de reservar, leer en línea o descargar materiales sin conexión a internet. Se puede solicitar más información al mail bibliotecadigitaldelaciudad@buenosaires.gob.ar.