Al cumplirse cuarenta años de la recuperación de la democracia, hoy se realizó en la Cámara Nacional Electoral un acto conmemorativo del proceso electoral que culminó el 10 de diciembre de 1983. El homenaje contó con la presencia del presidente de la Cámara, Alberto Dalla Vía, quién inauguró el encuentro con unas palabras, el vicepresidente Santiago Corcuera y el Juez de Cámara Daniel Bejas. Además, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó un discurso en el que subrayó: “No hay plata”.

Eduardo Menem, Facundo Suarez Lastra, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, José Luis Manzano, José Antonio Romero Feris, Leopoldo Moreau, Guillermo Francos y Alberto Dalla Vía fueron algunos de los que participaron del acto DIEGO SPIVACOW / AFV

Dalla Vía fue el primero en exponer: “Es un honor recibir a los protagonistas del proceso electoral de 1983 que marcaba el paso de una dictadura a una democracia que lleva 40 años ininterrumpidos. Alfonsín decidió asumir el 10 de diciembre porque era el día internacional de los Derechos Humanos. Desde entonces en Argentina los presidentes asumen el 10 de diciembre, una fecha paradigmática también para una transición que tuvo como hito trascendente el Juicio a las juntas. (...) No hay ningún sistema electoral perfecto. El mejor sistema electoral es el que cuenta con la confianza de los ciudadanos. No es un servicio público, sino un acto de soberanía. En Argentina las instituciones funcionan. Por supuesto que hay cosas para mejorar”. Además mencionó el último proceso electoral que llevó a Javier Milei a asumir como presidente: “Trabajamos mucho porque además de preparar la elección en Argentina hay 755 partidos de distrito y 52 partidos nacionales. Estamos muy abocados al control de los gastos de las boletas que han exorbitado el límite de lo razonable. Los ciudadanos no votan por partido sino por espacio. Esperemos que se puedan dar esos debates”.

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, participó del recorrido por el Museo Electoral DIEGO SPIVACOW / AFV

Luego dio un breve discurso Guillermo Francos, el Ministro del Interior del nuevo gobierno, en el que aludió a las últimas elecciones: “Nosotros no cuestionábamos la transparencia, sino que queríamos tener absolutamente claro cómo se iba a desarrollar el proceso. Quiero destacar la enorme colaboración que hemos tenido de la Cámara en todo este proceso electoral que ha sido totalmente transparente y limpio. Mencionaba el Presidente de la Cámara el famoso tema de las boletas electorales. Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema tan arcaico donde un elector llega y encuentra boletas de alianzas y partidos que desconoce. Particularmente nosotros creemos que tenemos que ir rápidamente a un sistema de boleta única que termine no solo con el gasto de dinero sino con la confusión que se genera. Tengo que decir que no hay plata, es lo que dice el presidente. No hay plata para generar un dispendio en los mecanismos del sistema electoral. Tenemos que ver de qué manera lo hacemos más eficiente”.

El Museo Electoral conserva y exhibe fichas, boletas y urnas históricas DIEGO SPIVACOW / AFV

Además, se realizó un recorrido por el Museo Electoral recientemente inaugurado. En la muestra se ven las boletas presidenciales utilizadas por las fórmulas más votadas en cada elección desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad, con los resultados obtenidos y las publicidades partidarias.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió al principio del evento pero luego debió irse. Entre los presentes estaban también León Carlos Arslanian, Luis Alberto Cáceres, Juan Manuel Casella, Carlos Corach, Rodolfo Díaz, Francisco Diez, Mario Espada, Martín Farrell, Alberto García Lema, Ricardo Gil Lavedra, Diego Guelar, María Cristina Gúzman, José Horacio Jaunarena, José Luis Manzano, Eduardo Menem, Leopoldo Moreau, Mario Negri, Jesús Rodríguez, José Antonio Romero Feris, Elva Roulet, Marcelo Stubrin, Facundo Suarez Lastra, Jorge Vanossi y Emilio Weinschelbaum.