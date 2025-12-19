LA NACION

La ciudad de hielo

LA NACIONDiana Fernández Irusta
Xie Jianfei - XinHua

Aquello de que “un viaje de mil millas comienza con un solo paso”, probablemente una de las frases más divulgadas del taoísmo, siempre conduce a nociones de paciencia, humildad, cierta prudencia. Es difícil, salvo para sinólogos o expertos en geopolítica, entender el descomunal fenómeno que hoy es China. Tan difícil como asociarlo –quizás, precisamente, por lo descomunal– a algunos de los pasajes, incluso los menos crípticos, del antiguo Tao Te Ching. En China, hoy, no parece haber espacio para lo pequeño: veamos sino esta imagen aérea del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, en la provincia de Heilongjiang. Considerado el parque invernal más grande del mundo, en cada edición propone puestas más desmesuradas y espectaculares (este año, unos “súpertoboganes”). Como si el mítico, diminuto y primer paso se hubiera dato hace mucho, mucho tiempo.

Por Diana Fernández Irusta
