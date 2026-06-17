La editora Paula Pampín, premiada en la Feria Internacional del Libro de Beijing

Este martes, en la Feria Internacional del Libro de Beijing, la editora del sello Corregidor Paula Pampín fue premiada con el 19º Special Book Award de China, por su trabajo desde la editorial en el Proyecto de Vinculación y Cooperación con el gigante asiático. Es el máximo galardón nacional que se otorga a quienes han realizado contribuciones destacadas a la difusión de la China contemporánea y a la promoción de las publicaciones chinas y productos culturales en el extranjero. Desde 2005, se concede a autores, traductores y editores internacionales. Corregidor es un sello independiente de capital nacional, fundado por Manuel Pampín hace más de setenta años.

“Ganarlo te abre muchas puertas”, dice Pampín en diálogo con LA NACION. Es la primera editora de la Argentina en recibirlo. En ediciones anteriores, lo obtuvieron el editor Fabián Lebenglik, el economista Gustavo Girado y el escritor y periodista Gustavo Ng, coautor con Néstor Restivo de China. Murallla contra la pobreza, publicado por Corregidor.

Paula Pampín fue galardonada con el 19º Special Book Award de China, por su trabajo desde Corregidor en la promoción de las publicaciones chinas en el extranjero Instagram

“El premio representa casi diez años de un arduo trabajo con China -señala la editora-. Pensando en el rol que viene ocupando este país en los últimos años, es inevitable mirar hacia otros horizontes. Por eso, en 2018 decidí fundar el Proyecto de Vinculación y Cooperación con China para impulsar la publicación de autores chinos en nuestra región”.

Entre otros títulos, en Corregidor se lanzaron Palabras clave de China: Sistema Organizativo de la Gobernanza Nacional, Por qué y cómo funciona el Partido Comunista de China y Fundamentos del pensamiento de Xi Jinping.

“Corregidor siempre representó la bibliodiversidad y en este caso era necesario, ya que aquí todavía no existían, traer voces chinas sin traducciones intermediadas -destaca-. Había, y sigue creciendo, un interés muy grande por parte de los lectores latinoamericanos acerca del fenómeno de China y de la política que posibilitó su crecimiento. Comenzamos con libros que explicaban el funcionamiento del Partido Comunista y sus políticas; después de varios años, vamos a publicar literatura clásica y contemporánea. El plan hacia el futuro es que siga creciendo. Somos conscientes de que esto años hemos hecho mucho, pero hay muchísimo más por hacer todavía, China es enorme y también su diversidad”.