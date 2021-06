La editorial del empresario Hugo Sigman, Capital Intelectual, compra el sello Siglo XXI

En un extenso comunicado dado a conocer en su página de Facebook y en la cuenta de Twitter, se anunció que la editorial Capital Intelectual, del empresario y psiquiatra Hugo Sigman, había llegado a un acuerdo de adquisición de la editorial Siglo XXI. “Ambos sellos potenciarán su lugar en el mundo de habla hispana”, se lee al inicio del texto que informa que, durante parte de 2020 y 2021, los responsables de Capital Intelectual mantuvieron conversaciones con Jaime Labastida, director y principal accionista de Siglo XXI, “la prestigiosa editorial mexicana con casa en la Argentina”, con vistas a una posible adquisición. El pasado 10 se llegó a un acuerdo preliminar y se estima que la venta se concretará en los próximos sesenta días. La novedad fue confirmada a LA NACION por el director editorial de Siglo XXI, el sociólogo Carlos Díaz.

Queremos contarles que @EditorialCI (@ClaveIntelect en España) llegó a un acuerdo de adquisición de @SIGLOXXIMEXICO y @sigloxxiarg — Capital intelectual (@EditorialCI) June 14, 2021

En el comunicado compartido en redes sociales, los responsables de Capital Intelectual informaron los motivos de la compra. “Capital Intelectual es una editorial argentina con una filial en España (Editorial Clave Intelectual) que publica libros de calidad en el área del ensayo político, económico y social. Fue fundada por Hugo Sigman, médico psiquiatra y empresario, dedicado desde siempre a impulsar diversos proyectos culturales y fomentar el debate intelectual. Esta vocación lo llevó a crear revistas míticas como TXT y 3puntos, la edición de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur y la versión en español de The New York Review of Books. También lidera una prestigiosa productora de cine, K&S, responsable, entre otras, de películas como Relatos salvajes, El Clan y La cordillera. Su interés en sumarse a Siglo XXI es una continuación de este camino”. Sigman es además dueño del Grupo Insud, encargado a través de Mabxience de la formulación del principio activo de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina, que luego se envía a México para su proceso final. Por la demora en la entrega de vacunas, el empresario debió dar explicaciones, primero en su cuenta de Twitter y luego en el Congreso Nacional.

Libros de la crítica literaria Beatriz Sarlo enriquecen el catálogo de Siglo XXI Argentina LA NACION

Fundada en noviembre de 1965, Siglo XXI es una prestigiosa editorial en lengua española. Su catálogo incluye obras de autores como Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Jacques Lacan, Eduardo Galeano, Paulo Freire, Karl Marx y Antonio Gramsci, entre muchos otros. Entre los autores argentinos, se puede mencionar a Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Diego Golombek, Oscar Terán, Soledad Quereilahc, Andrea Giunta, Pablo Gerchunoff, Claudia Hilb y Vicente Palermo; también varios funcionarios del Gobierno nacional publicaron libros en este sello, como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Seguridad Sabina Frederic. También Carla Vizzotti había firmado contrato con la editorial antes de ser ministra de Salud. Por su parte, Siglo XXI México es considerada “un baluarte de la cultura mexicana y latinoamericana, un valor que queremos preservar a como dé lugar” por los nuevos propietarios.

Inmenso desafío 💃🏻 Hermosa gente ❤️ 2020 será un gran año 💪😉 GRACIAS ‼️@sigloxxiarg @DiegoGolombek https://t.co/NmDKbJx78d — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) November 29, 2019

La filial argentina está a cargo de Carlos Díaz desde el año 2000. “Capital Intelectual compra el paquete mayoritario de acciones de Siglo XXI México, que está en manos de Jaime Labastida, y Siglo XXI México es dueño mayoritario de Siglo XXI Argentina, con lo cual pasa a tener el paquete más grande ambas editoriales. Es una muy buena noticia y estamos muy contentos. Cuando el proceso esté cerrado, daremos detalles de los planes a futuro”, dijo Díaz a LA NACION. “Cuando alguien ve una noticia de que se vendió tal editorial, se piensa que se va al tacho; acá es todo lo contrario, empieza una nueva vida y es muy positivo”.

El investigador de Conicet Alejandro Dujovne, que también integra el catálogo de Siglo XXI Argentina y dirige el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Unsam, respondió las consultas de este diario respecto del significado de esta compra. “Es una excelente noticia para el mundo editorial argentino en general, y para el de las ciencias sociales y humanas en particular -indicó Dujovne-. A diferencia de lo que pasó hace un par de décadas cuando un grupo de prestigiosos sellos nacionales fueron comprados por grupos extranjeros, en este caso, un sello mexicano y su filial argentina son adquiridos por una editorial local. Pero no se trata solo del origen de los capitales. Más importante que eso son las condiciones que los compradores imponen a los sellos adquiridos. Conocemos de sobra las experiencias en que la búsqueda de rentabilidad elevada llevó a desnaturalizar los catálogos. Nada de esto pareciera que vaya a suceder con la compra de Siglo XXI. Por el contrario, con el respaldo de Capital Intelectual seguramente Siglo XXI tendrá la posibilidad de afirmar y potenciar aún más su papel en el campo intelectual argentino y regional”.

El comunicado de Capital Intelectual en redes concluye con optimismo: “Estamos convencidos, en suma, de que se abre un futuro auspicioso para Siglo XXI, que la confirmará como unas de las editoriales independientes más importantes del mundo de habla hispana”.