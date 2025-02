La forma del agua

El río Yamuna es uno de los tres cursos de agua más importantes de Bangladesh, junto con el Padma y el Meghna. Deriva del Brahmaputra, que nace en las montañas del Tíbet, donde se lo conoce como Yarlung Tsangpo, y atraviesa también la India. El solitario bote de pesca, característico de la región, flota sobre sus aguas transparentes, que permiten ver el patrón que la corriente imprime al cauce arenoso. Estos bancos cambian de lugar constantemente –el sistema fluvial se conoce como de ríos trenzados– y constituyen un desafío para la navegación.

Muy lejos de allí, estas y otras huellas inconfundibles les dan a los científicos claves para afirmar que alguna vez hubo ríos y tal vez océanos en la superficie de Marte. La noticia más reciente, publicada estos días en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, concluye que el planeta rojo tuvo, incluso, playas semejantes a las terrestres.

Ariel Torres Por

