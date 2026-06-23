La nena más famosa del cómic latinoamericano asume como embajadora de la paz en Ciudad de México

La niña más famosa del cómic latinoamericano, Mafalda, tiene nueva escultura en Ciudad de México. La Asociación Busca la Paz Worldwide AC, de México, eligió a la pequeña cuestionadora creada por Quino como embajadora de la paz y le encargó la obra al escultor argentino Pablo Irrgang. “En el contexto del Mundial de Fútbol, les pedimos a todas las personas que quieran sumarse a esta iniciativa de paz que hagan un acto de amor”, dijo en la inauguración la directora de la asociación, Raquel Guerra. También participó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Locales y visitantes se pueden sacar fotos junto a Mafalda, con moño y vestido de color celeste bandera, sentada en un banco de plaza, junto al Museo Soumaya, frente a Plaza Carso, y a un costado del Museo Jumex, en la capital mexicana. Las imágenes circularán en Instagram con la cuenta oficial de la entidad @buscala pazmx y el hashtag #1MPromesadePaz; el objetivo es que el mensaje llegue a un millón de personas. “Ella siempre busca la paz; el suyo es un deseo profundo que nos invita a un pensamiento crítico”, destacó Guerra sobre la adorable heroína pacifista.

La Asociación Buscamos la Paz Worldwide AC nombró a Mafalda embajadora de la paz Gentileza Pablo Irrgang

“Le gustaba pensar en recorrer el mundo, estaba muy interesada en la paz mundial y ¡el globo terráqueo era su juguete preferido! -dice Irrgang a LA NACION-. La escultura de Mafalda es récord pues no existe en el mundo un personaje de cómic con tantas esculturas oficiales instaladas en ciudades. Es una piba muy querida... Merecería el Guinness”.

El alcalde mexicano Mauricio Tabe posa junto a la escultura de Mafalda, obra de Pablo Irrgang Gentileza Pablo Irrgang

La primera escultura de Mafalda -hecha por Irrgang con el aval de Quino- se instaló en la ciudad de Buenos Aires, en 2009. “Con Quino nos hicimos amigos y me invitó a acompañarlo para instalar una en Oviedo, cuando le entregaron el Premio Príncipe de Asturias, en 2014, y siempre que pudo participó de las siguientes inauguraciones; hacíamos chistes de instalarla por todos lados y al final vamos continuando el legado con sus herederos”.

Los quieran sumarse a la campaña por la paz también pueden sacarse fotos con Mafalda en la ciudad de Mendoza, San Salvador de Jujuy, Mar de Cobo, Santa Coloma de Gramenet, Caracas, Lima, Santiago de Chile, Puebla, Madrid, Pelotas, San Pablo, San Miguel de Tucumán, Gómez Palacios, El Sauzal, Guayaquil, San Luis de Potosí y Montreal, donde una escultura se inauguró el 30 de abril.