"Tender is the flesh", traducción de "Cadáver exquisito", de Agustina Bazterrica, está nominado Fuente: Archivo

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 18:53

La distopía caníbal de la escritora argentina Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974), Cadáver exquisito (Alfaguara), se publicó en agosto en uno de los mercados editoriales más importantes del mundo: el estadounidense. Con el título de Tender is the Flesh, en la versión de la canadiense Sarah Moses, la editorial Scribner presentó la inquietante historia protagonizada por un matarife de sangre fría a los lectores de Estados Unidos. Tiempo atrás, la novela había sido publicada por Pushkin Press en el Reino Unido y calificada en el diario The Guardian como "provocadora". En Estados Unidos, The New York Times saludó el lanzamiento de esta ficción que muestra las fisuras de una humanidad mansamente caníbal en un futuro inmediato. Crece el número de libros de escritoras argentinas contemporáneas traducidos a la lengua de Carson McCullers.

Y para coronar un año de buenas noticias para la autora, ayer trascendió que Tender is the Flesh compite en la primera ronda del premio al mejor libro del año en la categoría de terror de Goodreads, donde los que deciden son los lectores. La novela de la argentina fue nominada con otros catorce títulos, entre los que se destacan la nueva novela de Stephen King (La sangre manda) y la de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, The Hollow Ones, que será publicada en español como Los seres vacíos. En 2019, King se alzó con el premio de Goodreads en esta categoría por su novela El Instituto (en la categoría de ficción, ganó Los testamentos, de Margaret Atwood). Bazterrica es la única sudamericana, pero no la única latinoamericana nominada. Además de Del Toro, compite la autora canadiense (nacida en México) Silvia Moreno-García con su novela Mexican Gothic.

Para votar, es obligatorio estar registrado en Goodreads; si ese el caso, hay que hacer clic en este enlace. Hay tiempo hasta el 8 de noviembre. Luego, del 10 al 15 se definirán los semifinalistas, y del 17 al 30 tendrá lugar la ronda final. Los nombres de los ganadores en cada una de las diecinueve categorías se conocerán el 8 de diciembre. Goodreads, que se creó en 2007, es una comunidad digital de lectores con más de cuarenta millones de usuarios y, desde 2013, pertenece a Amazon, definida como un "depredador" por el agente literario argentino radicado en Barcelona Guillermo Schavelzon cuya agencia (Schavelzon-Graham), paradójicamente, representa la obra de Bazterrica.

Agustina Bazterrica: "El premio es estar nominada con el monstruo de King" Fuente: Archivo

Los libros seleccionados para el premio son los que tuvieron mejores puntuaciones en la página web de Goodreads. Hoy, Tender is the Flesh tiene un puntaje de 4/5, con casi cuatro mil votos y novecientas recomendaciones de los usuarios. "El premio es simbólico -dijo Bazterrica a este diario-. Para mí el premio es estar nominada con el monstruo de King, escritor al que admiro infinitamente, y que sea el único libro editado originalmente en español. Eso ya es un logro".

En la reseña del New York Times, firmada por Daniel Kraus (coautor con Del Toro de La forma del agua), se afirma que la escritura de la autora resulta aún más poderosa que la del Anthony Burgess de The Wanting Seed [La semilla de la inquietud], distopía del creador de La naranja mecánica, y compara al protagonista de la historia con el de Fahrenheit 451, clásico relato de Ray Bradbury."Dentro de un elenco de personajes cada vez más fríos, Marcos es el más helado. Una carrera de deshumanización del ganado humano lo ha deshumanizado a él", escribe Kraus sobre el ambiguo protagonista de Cadáver exquisito, que trabaja para una planta procesadora de carne humana. "Aunque uno puede imaginar que la cultura caníbal es la apoteosis del capitalismo, las familias de Bazterrica, encadenadas por la ortodoxia, no pueden existir sin las jerarquías de quién come a quién y quién considera a algunas personas propiedad de otras. Una barbarie peor espera para levantar vuelo". En 2021, la productora mexicana Dopamina adaptará la novela al formato de serie.

"Estoy muy feliz con la traducción de Cadáver exquisito al inglés -contó la autora en su momento-. Sarah Moses hizo un trabajo extraordinario con la traducción original para Pushkin Press, en Inglaterra, y para la edición estadounidense de Scribner adaptó esa traducción original". Desde el principio la editorial estadounidense había planteado que escritora y traductora trabajaran juntas. "El narrador de la novela está escrito en una tercera persona focalizada y nunca se dice su nombre -ejemplifica Bazterrica-. Los editores de Scribner me preguntaron si para darle más claridad podían nombrar al protagonista, pero les dije que no, que si lo hacían iban a cercenar una parte importante de la esencia de la novela. Entonces decidimos respetar esa voz".

Este año, en la Argentina, la autora publicó Diecinueve garras y un pájaro oscuro (Alfaguara), reedición de su libro de cuentos de 2016 publicado por Alción y entonces titulado Antes del encuentro feroz. Al conjunto de dieciocho relatos originales, le agregó un nuevo cuento, "Las solitarias", que está narrado en segunda persona. En 2013, la autora había debutado en la escena literaria local con una fantasía humorística, la novela Matar a la niña (Textos Intrusos). Con Cadáver exquisito, Bazterrica obtuvo su (hasta ahora) primer premio: el Clarín de Novela 2017.

