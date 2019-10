La política irrumpió en la Feria de Fráncfort

Cataluña y Polonia, según la Nobel Tokarczuk, los ejes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2019

Con la entrega del Premio de la Paz de los libreros alemanes al fotógrafo brasileño Sebastião Salgado cierra mañana la Feria del Libro de Fráncfort, la más importante de la industria editorial. Desde la inauguración, el martes pasado, la feria alemana se hizo eco de los temas políticos más resonantes de los últimos días, como el conflicto en Cataluña con el movimiento independentista y las repercusiones del doble Nobel de Literatura, con la presencia de la autora polaca Olga Tokarczuk, ganadora del galardón suspendido en 2018 por el escándalo en la Academia Sueca.

Las protestas por las condenas a los líderes que declararon la independencia de Cataluña llegaron a la feria con una manifestación afuera del predio de cientos de personas que pedían la libertad de los "presos políticos catalanes".

Adentro, donde se reúnen 7450 expositores de 104 países, la política también se hizo presente en los primeros días. Tokarczuk habló de los resultados de las elecciones en su país, Polonia, donde triunfaron los nacionalistas de ultraderecha: "No me entusiasman, pero la mayor entrada en el Parlamento de izquierdas y verdes me hace cobijar esperanzas", declaró. La autora se definió como "una persona política porque lo importante de la vida es política: qué comes, qué respiras, con quién te relacionas...". No tuvo pudor al nombrar a Peter Handke (ganador del Nobel literario 2019) como "el Nobel del chico bueno", en contraste con ella: "La chica mala y revoltosa de izquierdas".

En el discurso de apertura, Jürgen Boos, director de la Feria, instó al sector editorial a volver a su papel tradicional: "El libro y los medios tienen la responsabilidad de analizar y cuestionar críticamente los paradigmas que definen el siglo XXI: la diversidad debe ser protegida, necesitamos autores que clamen contra las injusticias y asuman riesgos y, claro, editores comprometidos con este contenido y que encuentren los formatos para ello", dijo. Con Noruega como país invitado de la edición 2019, la feria tendrá esta tarde una gala literaria de lujo con Margaret Atwood y Ken Follett entre los oradores.