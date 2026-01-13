La RAE analizará con “rigor” las críticas de Pérez-Reverte

La Real Academia Española anunció que analizará con “rigor” las críticas formuladas por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, miembro de la institución desde hace 23 años, luego de la columna en la que cuestionó con dureza el rumbo de la entidad en el diario El Mundo. La reacción oficial llegó a través de fuentes de la Academia citadas por Europa Press.

Según esas fuentes, la RAE ya realizó una primera evaluación del texto y considera que “se trata de una opinión personal y, desde luego, respetable sobre algunos aspectos parciales del funcionamiento de la Academia”. En ese marco, la institución explicó que el proceso de análisis seguirá un cauce formal dentro de sus órganos de deliberación.

En concreto, la RAE indicó que “el Pleno de la Academia verificará si cuenta con el apoyo de algún académico más, el alcance y realidad de los datos en que se basa y, en su caso, propondrá las medidas que convengan para corregir con urgencia, en la medida en que sea posible, los defectos de funcionamiento que el académico Pérez-Reverte ha hecho públicos”. Además, precisó que “comenzará a debatirlos de modo inmediato y se espera que el señor académico pueda exponer y defender sus propuestas en el pleno de la institución”.

Arturo Pérez-Reverte escribió una columna de opinión en la que criticó duramente a la Real Academia Española Alejandro Guyot - LA NACION

Las declaraciones se producen después de que Pérez-Reverte publicara una columna en la que puso en cuestión el rol actual de la Academia. En ese texto sostuvo que la RAE se ha desplazado “hacia posiciones más descriptivas que normativas”, alejándose —según su visión— de la misión que sintetiza su lema histórico “limpia, fija y da esplendor”. A su entender, ese viraje ha llevado a que la institución incorpore con demasiada facilidad usos del lenguaje impulsados por la presión mediática y de las redes sociales, sin el debido debate lingüístico, lo que deriva en una normativa “cada vez más laxa, ambigua y contradictoria” y deja al hablante sin referencias claras.

El escritor también advirtió que, en la práctica, “un tertuliano, youtuber o influencer analfabetos pueden tener más influencia lingüística que un premio Cervantes” y que, como consecuencia de ese corrimiento, la Academia ha cedido ante lo que definió como un “registro cada vez más vulgar” del idioma. Ese conjunto de cuestionamientos fue el que llevaría a la RAE a activar ahora un proceso interno de discusión y eventual revisión de su funcionamiento.