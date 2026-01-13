Tras las denuncias en contra de Julio Iglesias, anunciaron una “edición actualizada” de la última biografía del cantante

Después de que se conocieran las denuncias de agresión sexual de dos mujeres que trabajaban en las mansiones del cantante español Julio Iglesias (Madrid, 1943) en el Caribe, en 2021, que se hicieron públicas en elDiario.es esta mañana, la editorial Libros del Asterioide, que en 2025 había publicado la biografía El español que enamoró al mundo, del escritor Ignacio Peyró (Madrid, 1980), informó que publicarán “en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada” de la obra. El comunicado también lleva la firma del autor, actual director del Instituto Cervantes en Roma.

En la biografía, muy elogiada por la prensa hispanoamericana, no hay referencia a las denuncias de abuso sexual y de poder en contra del cantante. El comunicado da por desactualizada la edición actual del perfil que se comercializa en librerías.

“Libros del Asteroide e Ignacio Peyró, autor de la crónica vital sobre Julio Iglesias El español que enamoró al mundo, expresamos nuestra profunda consternación ante la exclusiva publicada hoy por elDiario.es sobre las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan al artista”, se lee al comienzo del comunicado.

“El español que enamoró al mundo fue una obra concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto”, explican los editores y el autor.

“Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada -concluyen-. Asimismo, condenamos de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas”.

En redes sociales, el comunicado –que algunos lectores tildaron de apresurado y oportunista– despertó dos tipos de reacciones. Por un lado, algunos usuarios indicaron que la editorial y Peyró estaban prejuzgando a Iglesias; por otro, que ni el trabajo del biógrafo ni el de los editores habían sido tan exhaustivos si hechos tan graves habían quedado fuera del radar. Las mujeres demandaron al ícono internacional de la música ante la Justicia española.

La biografía consigna algunos “claroscuros” del ídolo popular, en un estilo evaluado como “muy literario” por fuentes allegadas a la editorial. Informaron que, por el momento, Peyró no hará declaraciones a la prensa.

En una nota al pie de la página 238, Peyró advierte que “algunos comportamientos de Julio –besos no deseados, por ejemplo– no han estado bien nunca, y lo que ayer parecía afectar solo a las costumbres, hoy involucra a las leyes”. Y agrega: “Es importante en todo caso que el cantante nunca ha sido acusado de conductas que son causa frecuente no ya de cancelación, sino directamente de código penal: por ejemplo, prevalimiento de su posición para conseguir favores sexuales, etcétera”. Esa afirmación hoy ha sido refutada.

En 2025, en diálogo con LA NACION el autor había dicho que la vida de Iglesias era una de “las más trepidantes y divertidas de los últimos ochenta años”, y agregó que la trayectoria del ídolo era interesante por varias razones. “A finales de los 70, al instalarse en Miami, empieza a encarnar una idea de felicidad material sin límites: playas, palmeras, un Rolls-Royce blanco, un grupo de mujeres siempre de fondo, lujo”, graficó.

En el prólogo de El español que enamoró al mundo, Peyró cuenta que intentó comunicarse dos veces con el cantante. “Y dos veces he recibido con alivio su silencio –admite–. Si se me permite el recurso a otra autoridad, la de la experiencia, sé que no hay ningún poderoso –para alguno he trabajado– que te vaya a decir lo que quieres saber en vez de lo que te quiere contar. Uno, claro, no está para escribir esas cosas: hace ya mucho que lamento que, en nuestra prensa, ya apenas haya perfiles –un género de calidad–, sino solo entrevistas. En este libro, como en todos, mi propósito no ha sido otro que honrar una cierta tradición de prosa española y, en lo posible, darle continuidad”.