Un alto porcentaje de los títulos que integran el catálogo del streaming encuentra su base en la biblioteca; la literatura, una vez más, es fuente de inspiración para adaptaciones que expanden las obras a nuevos públicos; algunos casos para destacar

La relación entre libros y series audiovisuales no es nueva; tampoco sigue una sola dirección. Así como cientos de series se basaron en novelas , investigaciones periodísticas o testimonios recogidos por la escucha atenta de autores, muchas veces el éxito de una serie determinó la escritura y publicación de libros (abundan los ejemplos, pero ninguno es tan memorable). Como sea, series y libros "protagonizaron" las atípicas jornadas de este año, al menos desde mediados de marzo en adelante, en la Argentina . Los días de la cuarentena -una distopía en tiempo real firmada por el Covid-19 - originaron el incremento de algunos consumos culturales, en detrimento de otros.

Si bien la narración trasciende la literatura, este tesoro de la humanidad todavía representa un paradigma para otras formas posibles de contar una historia.

Al principio, con librerías, cines, museos, galerías y teatros cerrados por prevención, y con los canales de televisión abierta arrojando cifras estremecedoras a lo largo del día, la audiencia lectora fue de la biblioteca a la "serieteca" en busca de sosiego y distracción. De Guerra y paz , basada nada menos que en la novela de León Tolstói ("una maravillosa masa de vida", según Henry James), hasta Sherlock , que sigue los pasos del deductivo héroe creado por sir Arthur Conan Doyle, pasando por sagas ambientadas en universos tan remotos como la Edad Media o el franquismo español, las series abrieron ventanas durante el encierro y tendieron puentes pese al distanciamiento. En el grupo familiar y de amigos, en redes sociales e incluso en el soliloquio forzoso, se convirtieron en tema de conversación y materia de análisis. Legos y eruditos sentaron sus posiciones sobre personajes, giros de la trama y, por supuesto, elencos.

En distintas plataformas pagas estaba servido un menú más o menos variado de series que hizo (y en distintas regiones del país todavía hace) posible amortiguar el paso de las horas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien la narración trasciende la literatura , este tesoro de la humanidad todavía representa un paradigma para otras formas posibles de contar una historia. Un cómic, una coreografía, un videojuego, una película o una miniserie también pueden narrar; lo relevante es el modo en que lo hacen.

El catálogo de series disponible es tan grande que permite que quien quiera pueda encontrar su historia audiovisual favorita. Aunque todavía es muy pronto para asegurar que las series por streaming vencerán a los libros en la "batalla por el tiempo libre", es innegable que, por ahora, las series necesitan la existencia de los libros para seguir (por usar una palabra seguramente inadecuada) reproduciéndose. Comedias, dramas, thrillers , ciencia ficción, relatos de terror e investigaciones periodísticas alimentan la imaginación de productores, directores y guionistas. Y, además, mientras dure la pandemia , el tiempo, que curiosamente parece estirarse, invita a los que pueden hacerlo a dejarse llevar por el río de imágenes y palabras.

Poco ortodoxa. Serie: Unorthodox

Poco ortodoxa

Sin duda, uno de los primeros éxitos que tuvo lugar durante la cuarentena fue Unorthodox, serie de cuatro episodios que cuenta la historia de Esty Shapiro, una joven que intenta escapar de la comunidad judía ultraortodoxa a la que pertenece. La serie está basada en las memorias de la estadounidense-alemana Deborah Feldman, que se publicaron en 2012 con el subtítulo The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots . Allí, la autora relata cómo abandonó a su marido y huyó de su entorno familiar en Estados Unidos para iniciar una nueva vida en Alemania. En agosto, la editorial Lumen publicará la versión en español de Poco ortodoxa. Mi verdadera historia.

Poco ortodoxa (Lumen/lanzamiento de agosto), Deborah Feldman.

Serie: Unorthodox (Netflix)

El cuento de la criada. Serie: The Handmaid's Tale

El cuento de la criada

Basada en el libro homónimo de Margaret Atwood, de 1985, la serie dejó satisfechos tanto a quienes habían leído la novela como a los que la descubrieron después. La historia, ambientada en un futuro distópico en Estados Unidos, donde se instaura un gobierno ultraconservador y autoritario, narra pasado y presente de una de las mujeres convertidas en criadas gestantes por los fanáticos de Gilead. El personaje de Defred (interpretado por Elizabeth Moss) se volvió en años recientes un emblema de los movimientos feministas. En 2019 la autora dio a conocer una secuela: Los testamentos .

El cuento de la criada (Salamandra), Margaret Atwood.

Serie: The Handmaid's Tale (Flow)

La maldición de Hill House. Serie: La maldición de Hill House

La maldición de Hill House

Paradigma de las novelas sobre casas embrujadas, La maldición de Hill House (1959) fue elogiada por Stephen King, Donna Tartt y Richard Matheson, entre otros. Este último, en La casa infernal , brindó una versión más escalofriante de la historia. El lector sigue los pasos de cuatro personajes, en especial de Eleanor, en la expedición encabezada por el profesor Montague. "Eleanor Vance tenía treinta y dos años cuando llegó a Hill House. La única persona del mundo a la que verdaderamente odiaba, ahora que su madre había muerto, era su hermana", escribe Jackson al inicio de la novela.

La maldición de Hill House (Debolsillo), Shirley Jackson.

Serie: La maldición de Hill House (Netflix)

El visitante. Serie: The Outsider

El visitante

Publicada en 2018, la novela comienza con la investigación del brutal asesinato de un chico cometido por un profesor de lengua y entrenador de béisbol. Para The Outsider , Richard Price optó por darle más relieve al pulso policial de la historia mientras, de a poco, se centra en la trama sobrenatural y de horror. En El visitante reaparece el personaje de Holly Gibney, una detective con síndrome obsesivo y poderes especiales que estaba presente en la "trilogía de Bill Hodges", integrada por Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia . Gibney también protagoniza el primer relato de La sangre manda .

El visitante (Debolsillo), Stephen King.

Serie: The Outsider (HBO Go)

Servicio completo. Serie: Hollywood

Servicio completo

La serie Hollywood , de Ryan Murphy, se basó en parte en un libro de memorias picantes. En este caso, la reescritura de la historia de la meca del cine en los años de posguerra a cargo de negros, mujeres y homosexuales (tres de las minorías más postergadas en el gran país del Norte) se apoyó en Servicio completo. La secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood , de Scotty Bowers y Lionel Friedberg. En el libro se develan episodios eróticos de celebridades como Katharine Hepburn, Anthony Perkins, Cole Porter, Laurence Olivier y, como se ve en la serie, Vivien Leigh y Rock Hudson.

Servicio completo (Anagrama), Scotty Bowers y Lionel Friedberg.

Serie: Hollywood (Netflix)

El infiltrado. Serie: The Night Manager

El infiltrado

Esta novela de espías de John Le Carré fue publicada en 1993. Protagonizada por Jonathan Pine, un exsoldado inglés que se convierte en miembro del servicio de inteligencia británico, narra el ingreso de Pine como infiltrado al círculo de confianza del traficante de armas Richard Onslow Roper. Dirigida por Susanne Bier y con un elenco encabezado por Olivia Colman, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki y Tom Hiddleston, la serie es tan fiel al espíritu de la obra carresiana que el maestro del género de espionaje, quizá para dar prueba de su conformidad con la adaptación, apareció en el capítulo 4.

El infiltrado (Planeta), John Le Carré.

Serie: The Night Manager (AMC)

Gente normal. Serie: Normal People

Gente normal

Protagonizada por Marianne y Connell, dos adolescentes compañeros de escuela cuyas vidas (pese a las diferencias de clase) se cruzan gracias a la puntería de Cupido, la segunda novela de la irlandesa Sally Rooney narra una historia de amor y desamor a lo largo de cuatro años. Desde el inicio los lectores intuyen que Marianne es el personaje favorito de la autora: "No tiene amigos, y se pasa la hora de la comida sola, leyendo novelas. Muchos la odian con ganas. Su padre murió cuando ella tenía trece años, y Connell ha oído por ahí que ahora tiene una enfermedad mental o algo. Es cierto que es la persona más inteligente del instituto".

Gente normal (Literatura Random House), Sally Rooney.

Serie: Normal People (Starzplay, estrena 16/7)

Recursos inhumanos. Serie: Recursos inhumanos

Recursos inhumanos

Alain Delambre, exdirector de recursos humanos, tiene más de cincuenta años y cree que no volverá a encontrar un trabajo digno. Cuando una empresa lo considera para un puesto similar al que perdió, está dispuesto a cualquier sacrificio con tal de obtener el empleo y recuperar su estilo de vida. Aunque al comienzo la prueba que debe superar le resulta descabellada, accede a participar de un juego de rol donde se simula una toma de rehenes. Con esta despiadada fábula de 2010, Pierre Lemaitre ganó el Premio de Novela Negra Europea y vendió millones de ejemplares.

Recursos inhumanos (Alfaguara), Pierre Lemaitre.

Serie: Recursos inhumanos (Netflix)

Voces de Chernóbil.Serie: Chernobyl

Voces de Chernóbil. Crónica del futuro

Pese a que la serie Chernobyl se basa en parte en este libro de no ficción de Svetlana Alexiévich, su nombre no aparecen en los créditos. "Es muy extraño", señaló la Premio Nobel de Literatura 2015 que, además del desconcierto provocado por esa omisión, tuvo que volver a soportar los embates del gobierno ruso por su trabajo documental publicado en 1997, y que recoge testimonios de más de quinientas personas que fueron testigos o víctimas (o ambas cosas a la vez) del accidente desencadenado en la central nuclear ucraniana en 1986.

Voces de Chernóbil (Debolsillo), Svetlana Alexiévich.

Serie: Chernobyl (HBO Go)

Forastera. Serie: Outlander

Forastera

La saga de la escritora estadounidense, iniciada en 1991, está protagonizada por una mujer de mediados del siglo XX que, a causa de un accidente mientras pasea con su marido, viaja en el tiempo cientos de años atrás. Deberá adaptarse a vivir en un entorno de conspiraciones, batallas y levantamientos constantes. Pero Claire Randall ha sido enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y se necesita mucho más que eso para amilanarla. Con actitud desafiante (y un panorama histórico del que los otros personajes carecen), conquistará a James Fraser, con lo cual se verá envuelta en un triángulo amoroso que atraviesa las épocas.

Forastera (Salamandra), Diana Gabaldon.

Serie: Outlander (Netflix)

Gomorra. Serie: Gomorra

Gomorra

De la investigación periodística del italiano Roberto Saviano al film homónimo y de ahí a la miniserie, Gomorra: un viaje al imperio económico y sueño de poder de la Camorra sigue despertando polémicas. Desde el epicentro de Nápoles se teje una red de actividades criminales que, por supuesto, tienen terminales en instituciones del Estado italiano. "Los camorristas usan las mismas palabras que mis personajes, y son conscientes de ello", declaró el autor, que luego de la publicación de su libro, en 2006, fue declarado enemigo número uno de la mafia y también de Nápoles.

Gomorra (Debate), Roberto Saviano.

Serie: Gomorra (HBO Max)

Por trece razones. Serie: 13 Reasons Why

Por trece razones

Esta novela para el público juvenil fue lanzada en 2007 en Estados Unidos y tuvo un éxito instantáneo. Las razones, menos que trece, se encuentran en las vivencias de los protagonistas en torno a un tema tabú: el suicidio de adolescentes. Mediante instantáneas que funcionan como piezas de un rompecabezas, Jay Asher reconstruye circunstancias de la vida de Hannah Baker. La narración alterna la voz de la chica con la de Clay Jensen, que recibe una misteriosa caja con casetes grabados por su amiga. Alegato sensible contra el bullying y la indiferencia en los años tempranos.

Por trece razones (V&R), Jay Asher.

Serie: 13 Reasons Why (Netflix)

Esta mierda me supera. Serie: Esta mierda me supera

Esta mierda me supera

Sydney es la protagonista de esta historieta adaptada para la televisión. Ella es una adolescente algo apática y melancólica que, por sugerencia de un profesor, empieza a escribir un diario íntimo. Así, se explica a sí misma la culpa que siente por la muerte del padre, la relación complicada con la madre, su consumo de drogas y el deseo que siente por su mejor amiga. A la vez, Syd descubre que ha heredado un superpoder: es capaz de convertir su ira en dolores de cabeza, vómitos, descomposturas súbitas y cosas peores en los demás. Cómic, humor depresivo y telequinesis, la receta para superar traumas.

Esta mierda me supera (Roca Editorial), Charles Forsman.

Serie: Esta mierda me supera (Netflix)