Las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y junto a este los planes para explotarlo al máximo. Disfrutar de una comida en familia, una salida con amigos o quedarse en casa para descansar, son solo algunas de las opciones; sin embargo, en algún momento del sábado y domingo los fanáticos del cine siempre buscan el espacio para mirar el mejor contenido de Netflix.

Entre el amplio catálogo que ofrece, el gigante del streaming preparó el ranking de las series y películas más vistas por los suscriptores de Argentina. Así que elegir qué ver ya no será una pérdida de tiempo. Tomá nota, prepará algo rico de comer y sumergite en las siguientes producciones.

Las mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

2. Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar (2025)

Documental/True Crime. Un escándalo de ciberacoso escolar. Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta. Duración: 1 h 30 min. Ver Número desconocido: un escándalo de ciberacoso.

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar, tráiler oficial

3. Telaraña (2001)

Suspenso/Misterio. El detective Cross recibe la ayuda del agente secreto Jezzie Flannigan para capturar a un misterioso psicópata esquizofrénico, que trama sus planes con la misma precisión con la que una araña teje su tela. Duración: 1 h 44 min. Ver Telaraña.

Telaraña, tráiler oficial

4. El club del crimen de los jueves (2025)

Misterio/Comedia. Cuatro jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 h. Ver El club del crimen de los jueves.

El club del crimen de los jueves, tráiler oficial

5. El mediador (1998)

Acción/Crimen. Danny Roman es un experto negociador de la policía especializado en secuestros. Sin embargo, es víctima de una compleja conspiración que lo obliga a tomar rehenes con el fin de probar su inocencia. Al mismo tiempo, intenta descubrir quién es la mente criminal que le tendió la trampa y lo puso en esa situación. Duración: 2 h 20 min. Ver El mediador.

El mediador, tráiler oficial

Las mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el visto en la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: ocho episodios. Ver Merlina 2.

Tráiler Oficial de la temporada dos de Merlina

2. Las muertas (2025)

Drama. Un incidente con Beto lleva a la policía a cerrar México Lindo. Las hermanas buscan refugio en el Casino del Danzón e invierten en un rancho para salvarse. El destino de Blanca, una de las mujeres del burdel, desencadena una serie de siniestros incidentes que terminan justo en el patio trasero de las Baladro. Duración: seis episodios. Ver Las muertas.

Tráiler oficial de Las Muertas, la nueva serie de Netflix

3. Dos tumbas (2025)

Suspenso/Drama. Dos años después de la desaparición de dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Duración: tres episodios. Ver Dos tumbas.

Dos tumbas, tráiler oficial

4. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

5. Mi vida con los chicos Walter (2023)

Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.