El cuco de cristal arrasó en Netflix: cinco series similares para seguir la maratón de misterio
Historias cargadas de secretos, giros inesperados y tensión desde el primer capítulo; las recomendaciones para ver en la plataforma
Netflix mantiene su estrategia de lanzar producciones que generan impacto desde el primer instante y se ganan rápidamente la atención del público. Dentro de ese enfoque apareció El cuco de cristal, una serie española de seis capítulos basada en la novela de Javier Castillo, que se convirtió en uno de los últimos fenómenos de la plataforma. Y, como suele ocurrir cuando una ficción de suspenso logra instalarse con fuerza, muchas personas ya buscan opciones similares para continuar maratoneando historias cargadas de tensión y misterio.
La plataforma tiene un historial sólido en materia de suspenso, lo que la convierte en un terreno ideal para encontrar nuevas ficciones atrapantes. Para facilitarte la elección entre tantas opciones, reunimos aquellas que sorprenden por su trama y detalles imperdibles. Todas comparten algún guiño con El cuco de cristal, ideal si te quedaste con ganas de ver una historia similar.
Además, cada una de estas producciones está disponible completa en Netflix, lista para ver de principio a fin, sin cancelaciones repentinas ni largas esperas por futuras temporadas. Solo queda agregarlas a tu lista y disfrutarlas cuando tengas un momento libre.
A continuación, las series que no te podés perder si te gustó El cuco de cristal:
La chica de nieve
La chica de la nieve es una gran candidata para quienes disfrutaron El cuco de cristal, ya que ambas ficciones nacen de novelas escritas por Javier Castillo. Si todavía no la viste, este es un buen momento para descubrirla: la historia sigue a una periodista que se obsesiona con esclarecer la desaparición de una niña durante la cabalgata de Málaga y emprende su propia investigación, decidida a llegar a la verdad y darle respuestas a su familia.
La cúpula de cristal
La cúpula de cristal presenta una trama intensa que se vuelve ideal para quienes buscan suspenso sostenido y giros constantes. La historia sigue a una criminóloga que vuelve a su pueblo después de varios años, y casi de inmediato se enfrenta a la desaparición de una niña en circunstancias inquietantemente similares a las que ella vivió en su infancia. Decidida a encontrarla con vida, inicia una investigación que la obliga a enfrentarse no solo a su propio pasado, sino también a una red de secretos oscuros que el pueblo ocultó durante décadas.
El caso Hartung
El caso Hartung se consolidó como uno de los thrillers más comentados de los últimos años gracias a su atmósfera inquietante y a un misterio que crece capítulo a capítulo. La historia acompaña a dos detectives en Dinamarca que intentan descifrar la firma macabra de un asesino que deja en cada escena del crimen un pequeño muñeco hecho con castañas, un detalle que podría conectar estos ataques con un caso sin resolver del pasado. A partir de esa pista, ambos se sumergen en una investigación que revela una trama mucho más compleja y perturbadora de lo que imaginaban.
Mr. Mercedes
Mr. Mercedes, basada en la novela de Stephen King, acaba de sumarse al catálogo de Netflix y es una gran opción para quienes buscan suspenso directo y contundente. La historia sigue a un detective jubilado que no logra dejar atrás un atropello masivo que dejó ocho muertos y varios heridos, un caso que nunca pudo resolverse. Todo cambia cuando recibe una nota del culpable, y desde ese momento hará lo imposible por encontrarlo antes de que vuelva a matar.
Indomable
Indomable se convirtió en uno de los grandes éxitos del año y ofrece un relato cargado de tensión y misterio. La trama sigue a un agente del Servicio de Parques Nacionales en Yosemite que, tras hallar un cadáver dentro del parque, se sumerge en una investigación que destapa secretos profundos entre quienes lo rodean y lo obliga a enfrentarse a sus propios fantasmas.
