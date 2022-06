Llega a Buenos Aires una gran muestra de Alberto Haylli, el fotógrafo “revelado”

Desde casamientos hasta abortos clandestinos, carreras de autos y desnudos, pasando por el ascenso al poder de Juan Domingo Perón y el inicio de su vínculo con Eva Duarte. Todo eso y más registró con su cámara durante más de medio siglo Alberto Haylli, fotorreportero de Junín que murió en la pobreza hace casi tres décadas, y cuyo valioso legado tendrá desde el sábado un merecido reconocimiento en Buenos Aires.

Autorretrato de Alberto Haylli, c. 1940 Gentileza Arte x Arte

Una memoria revelada se titula la muestra que ocupará los tres pisos de la Fundación Arte x Arte, en Villa Crespo, con 150 fotografías, cámaras y otros objetos personales. Nuevo capítulo de un proyecto que demandó años de trabajo, tras el hallazgo en 2005 de un archivo que abarcaba 95.000 negativos, 120 latas de películas en 16 mm y 500 diapositivas.

Mabel Giagante baja de un BMW Isetta en la Laguna de Gómez, Alberto Haylli, c. 1963 Gentileza Arte x Arte

“Es la primera colección privada que cuenta sesenta años de historia argentina con una variedad y una belleza que no existía antes”, dice a LA NACION Christian Rémoli, director de cine e impulsor de este rescate que demandó la búsqueda de fondos para digitalizar el material y clasificarlo. Ya logró la edición de un libro, la realización de un mural y la producción de una serie documental de cuatro capítulos estrenada por Canal Encuentro, que puede verse en YouTube.

Plaza 25 de mayo, Alberto Haylli, c. 1940 Gentileza Arte x Arte

Este verano el Museo Evita, que colaboró con ese esfuerzo, exhibió una selección de fotos de Eva Duarte y su familia tomadas por Haylli. “El Gordo, como le decían en Junín, tenía una gran afinidad con Juan, el hermano de Eva”, señala Rémoli, que nació en Junín y recuerda al fotógrafo como un testigo de sus partidos de básquet. “Estaba en los cumpleaños, en la cancha, en todos lados –agrega-. Excedido de peso y rengo, porque tenía artrosis en una rodilla, se movía siempre en un Falcon blanco. Todo el mundo conocía al personaje, pero no al artista”.

Pasajeros de tren. El Sanrafaelino, Alberto Haylli, c. 1940 Gentileza Arte x Arte

Nacido en Córdoba en 1911 Haylli se mudó a Junín con su familia a los 8 años. Aún no había cumplido los treinta cuando las mujeres se desnudaban ante su lente, con una falta de pudor infrecuente para la época. “Su personalidad es un misterio, porque tenía un corte de pelo marcial y andaba siempre con cara de malo –observa Rémoli-. Creo que toda su sensibilidad estaba en la fotografía; evidentemente tenía mucha empatía con la gente porque en las imágenes muchos se están riendo”.

María Eva Duarte a la salida del acto en el que Perón anuncia la construcción del Hospital Ferroviario, Alberto Haylli, c. 1944 Gentileza Arte x Arte

El hecho de vivir en una ciudad chica le permitió multiplicar su labor. Además de las fotografías sociales que tomaba en forma particular, Haylli trabajó para el diario La Verdad y la policía local y realizó cortos, publicidades y noticieros de cine. Fue uno de estos últimos, grabado en un VHS, el que llamó en 2005 la atención de Rémoli en el archivo de Junín mientras buscaba material sobre el Club Atlético Sarmiento. “Era un noticiero del estilo de Sucesos Argentinos, pero no estaba hecho en Buenos Aires. El crédito decía ’Cinematográfica Haylli’”.

Esquina del bar Rex, Alberto Haylli, c. 1945 Gentileza Arte x Arte

Fallecido más de una década antes, y consciente de su valor, Haylli había dejado toda su producción guardada en un cuarto de su casa, en el barrio de Pueblo Nuevo. Su hija Herminia la trasladó luego al altillo del estudio de abogados y escribanos de la familia de su marido, lindera al Edificio Conde, la construcción en altura más antigua de Junín. La misma donde el año pasado se pintó el mural en homenaje a Haylli, como parte del proyecto.

Entrada del edificio Conde, Junín, Alberto Haylli, c. 1939 Gentileza Arte x Arte

“Empecé a buscar padrinos para digitalizar el material, pero todos me preguntaban qué había en las latas y yo no sabía, porque no se había clasificado. Como estaba trabajando también con otras cosas, recién en 2017 empecé a digitalizar algunas con un escáner. Lo primero que encontré fue una filmación de la asunción de Arturo Frondizi, y fotos de una visita de Alfonsín a Junín en 1982, de desnudos y de mi propia comunión. Ahí me di cuenta de que eso iba a ser una joya”.

Juan Domingo Perón visita una muestra en la Escuela de Artes y Oficios (actual Colegio Industrial) en la jornada que anuncia el Estatuto del Peón, Alberto Haylli, c. 1944 Gentileza Arte x Arte

Pasaron otros cinco años hasta que, en febrero último, Gastón Deleau reconoció en la televisión la imagen de Daniel Merle, ex editor de fotografía de LA NACION y colaborador en otro libro impulsado por Sylvia Iparraguirre que la editorial Ampersand le dedicó a Haylli este año. Subió el volumen, y escuchó la siguiente frase: “En un punto, la fotografía de Vivian Maier está un poco sobrevalorada por la leyenda. Me interesa más el personaje de Haylli. Sus fotos, tomadas en un país sudamericano y con un acceso a la tecnología y a la información más limitado, no tienen nada que envidiarle”. Como si esto fuera poco, comparaba además su estética con la de Horacio Coppola, Brassaï y Henri Cartier-Bresson.

Edificio Conde, Alberto Haylli, c. 1939 Gentileza Arte x Arte

Fundador de Fototeca FOLA e impulsor de las dos muestras que se hicieron en la Argentina sobre la misteriosa fotógrafa estadounidense, Deleau llamó a Merle de inmediato. Quería saber de quién hablaba. Entusiasmado con la respuesta, se contactó con Rémoli para proponerle una muestra en su museo itinerante, que estaba recorriendo el país y se dirigía hacia Junín. Luego lo invitó a montar la muestra que se inaugurará el sábado a las 17 en Arte x Arte, y coincidirá con el Gallery de Palermo y Villa Crespo. “Transitar todo este camino fue un difícil privilegio y un enorme aprendizaje –dice Rémoli-. Ojalá disfruten el recorrido tanto como nosotros”.

Para agendar:

Alberto Haylli. Una memoria revelada en Arte x Arte (Lavalleja 1062), desde el sábado 2 de julio a las 17 hasta el 13 de agosto, con entrada gratis. Martes a viernes 14 a 20, y sábados de 14 a 19.