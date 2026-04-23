World Press Photo eligió la imagen del año: quién la tomó y qué representa

La prestigiosa organización internacional World Press Photo (WPP) premió este jueves como la mejor imagen del año a una capturada en el momento justo en que una familia de migrantes ecuatorianos era separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Fue la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias ZUMA y del instituto iWitness para Miami Herald, quien reflejó la dramática escena.

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la galardonada en un comunicado.

En la foto quedó registrado cuando Luis era detenido y separado de su esposa Cocha y de sus hijos tras una visita ante un tribunal de inmigración en Nueva York el 26 de agosto de 2025.

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