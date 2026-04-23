7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 23 al 29 de abril en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Feria del Libro. A partir de hoy y hasta el 11 de mayo (de lunes a viernes de 14 a 22; sábados, domingos y feriados a partir de las 13) se puede visitar la 50° edición de la Feria del Libro en La Rural, que este año contará con la presencia de dos ganadores del Premios Nobel de Literatura: el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan. Perú es el país invitado de honor. Las entradas se pueden adquirir acá.
- Charla en Malba. Diálogo entre el agente literario Guillermo Schavelzon y el editor Carlos Díaz, sobre “El ecosistema editorial de hoy”. El lunes, a las 18.30, en la biblioteca del museo (Av. Figueroa Alcorta 3415). Entrada libre y gratuita.
- Música en Fundación Andreani. El sábado, a las 19, en la terraza de la Fundación Andreani (Av. Pedro de Mendoza 1987) habrá una nueva edición de Música en la Ribera. En esta ocasión Morita Vargas presenta III, su nuevo disco, junto a Gogo Dansey. Entrada libre y gratuita.
- Diarios de Kuitca. El martes, a las 19, se presenta por primera vez en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) esta serie de 45 piezas realizadas por Guillermo Kuitca durante el último cuarto de siglo. Se exhibirá junto a la videoinstalación Estas cosas llevan tiempo, de Ignacio Massllorens, comisionada par ala muestra. Hasta el 30 de agosto, con entrada gratis.
- Abre La Boca. El sábado, de 12 a 18, se realizará la tercera edición de este circuito gratuito que invita a conocer los principales espacios artísticos y gastronómicos del barrio, a través de combis que conectan cada punto del recorrido. Participan las fundaciones Proa, Santander y Larivière; los museos Marco, Benito Quinquela Martín y el Histórico de La Boca; las galerías Barro, Ungallery y Constitución, y Colón Fábrica, entre otros.
- Historia de un hito. El martes, a las 19, se inaugurará en Colección Amalita Creencias y supersticiones de siempre: historia de una exposición (1976-2026). Curada por Rodrigo Alonso, evoca aquella que hicieron Antonio Berni y Federico Peralta Ramos en la Galería Carmen Waugh. Entonces se presentó La Difunta Correa, instalación realizada por Berni que pertenece a la colección del museo
- Libro en el Bellas Artes. El miércoles, a las 18, se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes (Avenida del Libertador 1473) Alicia Herrero. Antología. Hablarán algunos de sus autores –Andrea Giunta, Teresa Riccardi, Mariana Marchesi, Gonzalo Aguilar y Fernando Davis–, y la actriz Lorena Vega, que participó de uno de los proyectos incluidos en la antología. Entrada gratis.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
Más leídas de Cultura