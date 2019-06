Los libros de Amélie Nothomb editados en Argentina

Fabiana Scherer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019

En cada uno de sus libros existen rastros para descubrirla. Amélie Nothomb seduce desde las tapas, con su propio rostro. Cuando se le pregunta por qué decidió ser la propia imagen de la cubierta de sus libros, la autora belga no duda en reconocer que "lo ideal sería no conocer los rostros de los escritores, pero no es así. Entonces, ¿por qué no publicar las que me parecen aceptables? No soy fotogénica, así que prefiero elegir". Más allá de las bromas, la foto de Amélie en las tapas se convirtió en un sello distintitvo. Es que con el tiempo, supo cómo crear un personaje que alimenta la devoción en cada uno de los títulos que publica.

En Argentina, son 19 los libros editados en castellano por Anagrama (el primero se puede conseguir en viejas librerías). Este año, dará a conocer su libro número 28, entre novelas y obras de teatro.

Una de las características de sus novelas es la cantidad de páginas: por lo general no superan las 160. "Detesto los detalles inútiles -reconoció en una oportunidad-Lograr un equilibrio es difícil". Nothomb es la de las que creen que las ideas no hay que desarrollarlas, sino lanzarlas. A pesar del éxito de sus publicaciones, sus libros no corrieron con demasiada suerte en el cine. La primera de las adaptaciones en llegar a la pantalla fue Higiene del asesino (1999), de François Ruggieri. Amélie la detestó. El segundo título fue Estupor y temblores (2003), dirigida por Alain Corneau y con la participación de Nothomb en el guion. La última adaptación se conoció como Tokyo Fiancée (2016), de Stefan Liberski, inspirada en Ni de Eva ni de Adán. Actualmente se encuentra en etapa de preproducción la versión de Cosmética del enemigo que dirigirá Kiké Maíllo.