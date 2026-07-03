Losada lanza una megaliquidación de 2x1 en libros, con ofertas entre $2000 y $10.000

La crisis de ventas en librerías llegó a la avenida Corrientes. Esta semana, en el hall de entrada de la megalibrería Losada (avenida Corrientes 1551) se colgó un cartel que atrajo la atención de los lectores: “Liquidación total de libros de oferta. 2x1″. Estará vigente por tiempo indeterminado. “No vamos a cerrar, sino que estamos liquidando miles de libros de la editorial Losada con tapas viejas, anteriores a las nuevas ediciones, y de otras colecciones”, explica el librero y editor José Juan Fernández a LA NACION. En el depósito, otros miles de ejemplares esperan su turno para ser rematados a precios accesibles.

Tentadores promociones en la librería Losada le hacen frente a la crisis de ventas Gentileza

Se pueden adquirir dos libros de narrativa, poesía, ensayo, teatro, historia, filosofía, ciencia y arte en promociones de $ 2000, $ 3000, $ 6000 y $ 10.000. Hay obras de los Nobel Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, Mercè Rodoreda, Rafael Alberti (A la pintura), Julio Cortázar, Juan Ramón Jiménez (Estío), Florencio Sánchez, Alejandro Casona, Jean-Paul Sartre, Denis Diderot, Alfredo Bryce Echenique, Ernesto Sabato, Christiane Rochefort, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore y Jürgen Habermas, entre muchos otros. Los títulos de la colección de arte Grandes Pintores, de tapas duras e imágenes a color con reproducciones de obras de Cézanne, Rembrandt, Durero, Rubens y Da Vinci, se venden a dos por $ 10.000. Al margen del cable, con las crónicas de Roberto Arlt publicadas en El Nacional de México, y Diario de viaje a París, de Horacio Quiroga, cuestan solo $ 6000. Hay literatura infantil y juvenil a granel.

Dos libros de la portátil colección Alianza Cien, a dos mil pesos

“La librería está en una de las diez calles más famosas del mundo y, sin embargo, hay días en que no entra nadie al salón –dice Fernández–. Esto es peor que el 2001 porque ya no es que la gente no puede llevarse un libro; directamente no entra”. Dentro de Losada se exhiben las novedades y los títulos de varios catálogos a precios comerciales.

Una colección para amantes del arte, de oferta

“No hay ningún boom del consumo en la avenida Corrientes y se lo desmiento a cualquiera”, responde sobre la noticia de un supuesto incremento de ventas en la gran vía cultural porteña, los fines de semana, que se difunde en redes sociales. Desde hace varios meses, Fernández abre la librería a las once de la mañana y la cierra a las 21.30, “a la hora en que la gente entra al teatro”, explicita. Tiempo atrás, abría a las nueve de la mañana, luego a las diez, y bajaba la persiana pasada la medianoche, cuando los buscadores de libros eran noctámbulos. “Ahora la gente sale del teatro o el cine, come una porción de pizza y se vuelve a la casa”, describe con cierta añoranza de los tiempos idos.

Sigue con Losada porque puede hacerlo –“Soy el dueño del local”– y por una sencilla razón especial: el amor a los libros y la cultura. “Podría alquilar el local para una pizzería, pero nací para esto”, concluye.

En marzo, la Cámara Argentina del Libro había alertado sobre una caída del 20% promedio en las ventas en librerías desde 2025, con la consecuente repercusión en la cadena de pagos. Según fuentes consultadas por LA NACION, el panorama empeoró, en especial en las librerías independientes, debido a los aumentos en alquileres y costos fijos. Ecequiel Leder Kremer, responsable de la librería Hernández, vecina de Losada en la avenida Corrientes, comentó que mayo y junio habían sido meses “malos en ventas”.