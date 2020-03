Luis Chaves: "Viniendo de la poesía, uno pide poco como motivo para celebrar"

El autor costarricense presenta su libro este jueves Crédito: Gentileza Timo Berger

En el marco de la tercera edición del Festival LEER, Literatura junto al Río, coorganizado por la Subsecretaría de Cultura de San Isidro y la editorial y librería Notanpuan y que tendrá lugar el próximo fin de semana, vuelve a Buenos Aires el poeta, narrador y cronista costarricense Luis Chaves (San José, 1969). El sábado a las 19, el autor de Salvapantallas y Falso documental (ambos publicados por Seix Barral en el país), leerá y recitará poemas con su voz dulce y pausada. Al día siguiente, brindará una clase magistral que rondará en torno al tema de dos caras elegido por los organizadores del encuentro (el amor y el desamor), materias omnipresentes en la obra de Chaves.

Luego de confirmar su presencia en el Festival LEER, a diferencia de su colega María Dueñas, que se quedará en España como medida preventiva ante el avance del coronavirus , Chaves mantuvo un diálogo con LA NACION . En su visita, el escritor que durante años vivió en Villa Crespo y que mereció el Premio Hispanoamericano Sor Juana Inés de la Cruz por Los animales que imaginamos , presentará este jueves a las 19 en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5574) Vamos a tocar el agua , una crónica familiar de 2017 , ambientada en Berlín, que acaba de lanzar Seix Barral. La narración agrupa cuatro textos, uno por cada estación del año, sobre las vivencias de una familia tropical (la de Chaves) en la capital alemana. Lo acompañarán Mercedes Halfon y Ana Wajszczuk , escritoras y amigas del autor. El viernes a las 19, junto con la cordobesa Camila Sosa Villada e Inés Garland, debutará en el ciclo Poesía a la Parrilla, en la librería y editorial Notanpuan (Chacabuco 459, San Isidro). "El lunes caminaré y pasearé por Buenos Aires con mi hija mayor, de quince años", dice Chaves. "El viaje es su regalo de quince -bromea-. Pero antes tendrá que atender a varias actividades literarias, espero que no se aburra".

-¿Hace cuánto no visitabas Buenos Aires y cómo tomaste la noticia de la publicación de Vamos a tocar el agua , en el país?

-En 2016 fui a presentar Falso documental , libro que reúne toda la poesía que había publicado hasta 2016. Por la publicación me sentía contento pero también angustiado; es imposible no sentir cierta o buena cuota de pudor ante una "poesía completa". ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo? Por otro lado, me sentía muy agradecido por la propia invitación de la editorial para hacerlo. Y más allá del libro, toda oportunidad de viajar a la Argentina me llena de felicidad. Tengo mucha gente querida en este país. Esa que llamo la familia molecular, la familia elegida.

-¿Sobre qué hablarás en la clase magistral en el Festival LEER?

-El festival tiene un tema central, el amor y el desamor. ¡No se andan por las ramas! Ya veremos cómo me apaño, espero salir bien librado.

-¿Cómo conviven en tu obra el poeta, el narrador y el cronista? ¿Quién "manda" sobre esas diferentes formas de escritura?

-Me gusta escribir y con el paso de los años los tiempos de la escritura se han convertido casi en tiempos geológicos. Las razones deben ser varias y nada originales. Pero entonces, cuando arranca ese motor interno que posibilita la escritura, trato de no detenerme ni desviarme. Por ejemplo, en definir el género de lo que esté escribiendo. Vengo, sí, de la poesía, y allí siempre me fue natural escribir desde una primera persona real o ficticia, según lo necesitara el texto. Me gustaría pensar que si es un poema gana el narrador o cronista, y si es una crónica o ficción, gana el poeta. Pero no puedo ser el juez de lo que escribo.

-Si bien los temas de tu obra son reconocibles, ¿cómo cambia el acercamiento a esas cuestiones con el paso del tiempo?

-Lo que cambia, creo, es la velocidad. También el desenfado. A los veinticinco años o por ahí escribí un libro en tres meses. Escribí y edité en ese lapso. Leí lo que consideré la versión final y dije "listo, a otra cosa". Hoy no podría hacer eso; hay una parte saludable de la autoindulgencia, la que dice "relájate, tampoco es para tanto". Ahora, no creo que esté mal ni bien eso de los treinta años ni esto de los cincuenta.

-¿En qué trabajás actualmente?

-Estoy con últimas revisiones de un libro de poesía que lleva varios años macerándose. Sale con un sello independiente chileno, Ediciones Overol. Y también en costura: recuperé la máquina de coser Singer que fue de mi abuela y que considero, sin metáfora de por medio, la primera máquina de escribir del barrio en el que crecí.

-¿Cómo fue la recepción de Vamos a tocar el agua en Costa Rica, en el país huésped y entre tus íntimos, que aparecen retratados en el texto?

-El libro salió gracias al empuje de un sello costarricense que se inauguró precisamente con ese libro, Los Tres Editores. En Costa Rica, las editoriales independientes hacen tiradas de trescientos ejemplares. Cuando se agotó la edición, celebramos con los editores que, por supuesto, son amigos. Viniendo de la poesía, uno pide poco como motivo para celebrar. En Berlín conocen el libro apenas unos amigos latinoamericanos. Y de Costa Rica voy a decir esto: cuando salió el libro en 2017, mi hija (que ahora tiene quince años), por primera vez en su vida leyó algo que que había escrito su padre. Me pidió un ejemplar así como cualquier cosa. Pasaban las semanas y no decía nada. Yo husmeaba cada tanto el ejemplar, buscaba el marcapáginas, alguna hoja con la esquina doblada. Nada. Tampoco hizo comentarios. Secretamente me resigné al pensamiento de que no le gustaba lo que había escrito. Hace unas semanas, ¡casi tres años después!, defendiéndome frente a mi hija menor dijo: "A mí me gustó el libro de Berlín".

-¿Cuál es tu método de escritura? ¿Es aconsejable un método para escribir?

-No tengo método; a ratos envidio a los escritores metódicos y disciplinados pero luego se me pasa. En cambio, con la lectura sí me muevo en esos territorios; eso sí, he sido menos disciplinado, porque ese concepto involucra algo milico y mecánico, que vicioso.

-¿Qué lugar ocupa hoy la literatura ante otras expresiones culturales?

-Kurt Vonnegut decía que se dedicaba a un oficio obsoleto. Un poco en chiste pero también dando un baño de realidad. Lo bueno de venir de la poesía es que ese fue siempre el punto de partida, a nadie le interesa esto, ¡con ese dramatismo muy de la poesía! Y más que un hándicap, esa certeza es un dato liberador.

Vamos a tocar el agua Crédito: Gentileza Timo Berger

Para agendar

La tercera edición del Festival LEER, Literatura junto al Río, se realizará el sábado 14 y el domingo 15, de 13 a 20, en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera y el río. La entrada es libre y gratuita y hay actividades para niños, jóvenes y adultos .

Ante la deserción de Dueñas, que responde a una medida preventiva por el avance del coronavirus, la escritora, actriz y cantante trans Camila Sosa Villada se presentará el sábado a las 17:30, en una clase magistral (al estilo de Sosa Villada) sobre el amor y el desamor. Entre otros invitados al festival, que participarán de debates, talleres y lecturas públicas, figuran la pareja que conforman el escritor y profesor Martín Kohan y la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan, las escritoras Florencia Canale, Andi Nachón, Susana Villalba y Magda Tagtachian, Daniel Link y Carlos Battilana. El cierre estará a cargo de la la cantante e influencer literaria mexicana Julieta Venegas.

A continuación, la programación del Festival LEER 2020.

Sábado 14

A las 14: Taller Guerrila Stickers. ¡Dibujar, recortar, pegar! Diseño de stickers y calcomanías propios. Coordina Tatá Timbó.

A las 14:30: Todos dicen te quiero: el amor visto desde otros rincones (la cocina, la historia, la filosofía). Con Diego Singer, Laura Fernández Cordero, Valeria Edelsztein y Diego García Tedesco. Coordina: Eleonora Jaureguiberry.

A las 14.30: Taller de creación literaria: ¿Qué es el amor?, instrucciones para robots. A cargo de Lucila Hechart. Para niños y niñas de 6 a 12 años. Abierto al público.

A las 16: Performance de Esteban Feune de Colombi. "Creo en la historia de mis pies". Lectura performática de una crónica de una caminata entre Tokio y Kioto.

A las 16.30: Fábrica de historias. Taller "El amor hace la fuerza". Escritura colectiva a través de una premisa de ciencia ficción. A cargo de Rosalía Iturbe. Para niños y niñas de 6 a 12 años. Abierto al público.

A las 17: Taller "Un sueño dibujado". Junto con Mariana Ruiz Johnson, los chicos crearán un cuento con marcadores y el material del que están hechos los sueños.

A las 17.30: Clase magistral de Camila Sosa Villada.

A las 18.30: Siempre tendremos novela romántica. Amores imposibles, grietas sociales, finales felices. Hablemos de la novela romántica histórica, ese boom que no cesa. Con Florencia Canale, Gabriela Margall, Magda Tagtachian y Patricia Kolesnicov. Coordina: Ana Wajszczuk.

A las 18.30: Taller de editorial Periplo. Lectura y creatividad en torno a La gran aventura , de Chloé Almerás. Para niños y niñas de 6 a 12 años. Abierto al público.

A las 19: Lectura y recital de poemas de Luis Chaves. Participan Andi Nachón, Carlos Battilana y Susana Villalba.

Cierre con lentos para bailar.

Domingo 15

A las 14: Taller historietas mínimas. Dibujo, collage, personajes y distintas técnicas para salir del taller con la propia historieta mínima en mano. Coordina Tatá Timbó.

A las 15: Taller de escritura de cartas y postales. "El mundo necesita amor", a partir de la lectura de "Amor", de Vanni. Máximo 20 niños y niñas de 6 a 12 años.

A las 15:00: Mesa debate Aguante el culebrón. Un elogio encendido de las novelas de la TV, el melodrama y la tira diaria. Con María Merlino, Tamara Tenenbaum y Daniel Link. Coordina: Liliana Viola.

A las 16: Clase magistral de Luis Chaves.

A las 17: Fábrica de historias, a cargo de Rosalía Iturbe. Taller de escritura de cuentos donde después de charlar sobre monstruos (más o menos monstruosos) de la literatura y la ficción. Abierto al público. Para niños y niñas de todas las edades.

A las 17: Proyecto Monstruos con el Bruno. Escritura e invención de una nueva liga de maravillosos seres monstruosos.

A las 17: Entrega de premios del concurso de cuentos Manuel Mujica Lainez 2019.

A las 18: Kohan y Kohan. Alexandra Kohan y Martín Kohan conversarán sobre el amor.

A las 19: Cierre musical con Julieta Venegas y sus canciones de amor.

Algunas de las editoriales que participan de la feria del libro del encuentro son La Bestia Equilátera, El Hilo de Ariadna, Adriana Hidalgo, Blatt & Ríos, Siglo XXI, Corregidor, Mardulce, Planeta, Godot, El Gourmet Musical, Sigilo, Entropía, Ampersand, Wolkowicz, Winograd, Viajera Editorial, Peces de Ciudad, Hemisferio Derecho, Clara Beter, Zindo & Gafuri, Hekht, Mil Uno, Tren en Movimiento, El 8vo Loco, Empatía, Obloshka, Autoría, Amauta & Yaguar, Compañía Naviera Ilimitada, Nebliplateada, Paisanita, Odelia, Ínsula, Libraria y Penguin Random House, entre muchas otras.

No se suspende por lluvia

Más información aquí.