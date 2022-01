Mabel y Rubén, los personajes de Tute, veranean en Cariló

Mabel y Rubén, los entrañables personajes de Tute que aparecen en “Tutelandia”, su espacio diario en LA NACION, se fueron de viaje a una de las playas más lindas de la costa bonaerense. Con su habitual mirada de humor hacia el universo de las parejas en la era del amor líquido (y en tiempos del coronavirus), el autor exhibe una selección de originales y bocetos de sus piezas en la muestra “Mabel & Rubén en Cariló”, que inaugura mañana, a las 20, en la Galería Cariló Arte.

“Te dejo por tu mejor amigo”, le dice Mabel a Rubén en una de las viñetas. “No me importa; tengo otro”, le responde él. “¿Puedo ser su contacto estrecho?”, le propone Rubén a Mabel en otro cuadrito.

Autorretrato, por Tute

Mabel y Rubén no son siempre iguales: van cambiando tanto de aspecto como de edades. Es que, según Tute, no representan a una pareja en particular sino a todas (o algunas). “Eso es lo más lindo que pasó, que fue algo espontáneo. Al principio, se llamaban de distintas formas: a veces, Alberto; a veces, Susana, nombres que suenan como del barrio y son los que yo escuchaba en mi barrio cuando era chico. Después, me quedé con menos nombres hasta que quedaron solo Mabel y Rubén. Pero son siempre distintos. Eso generó un guiño con los lectores, que me encanta porque todos sabemos que siempre cambian los personajes. Se genera una suerte de paradoja al plantear que todos somos Mabel y Rubén”, dice Tute, creador además de Batu.

Además de los originales de humor sobre las parejas, que estarán a la venta, en la galería de Sandra Portelli se exhibirá otros originales: los de las páginas que publica el dibujante todos los domingos en LA NACION Revista. “Voy a mostrar también bocetos con anotaciones, dibujos en proceso, correcciones previas al trabajo final, que no había exhibido nunca. Es como una visita a la cocina del autor”, explica el humorista gráfico, que asegura que con su trabajo trata de “hacer de espejo” para reflejar lo que ve en la sociedad cada día.

La galería ocupa un piso entero, vidriado, y tiene la particularidad de inaugurar una muestra cada dos días, durante la temporada de verano. Mabel & Rubén en Cariló se podrá visitar este jueves y viernes durante todo el día en Avellano 264; después, la obra queda en la trastienda para dar lugar a otra exhibición.

Una de las viñetas de Tute de su espacio diario "Tutelandia"

En la apertura, “vamos a hacer una fiesta popular”, asegura Tute, que intervendrá tres serigrafías en vivo. Además, habrá proyecciones de los dibujos, música con Juan Cruz Torres y la cantante Florencia Dávalos y degustación del vino Tute Malbec de Bodega Monteviejo, que tiene dibujos suyos en la etiqueta. “Una chica se quiere tatuar a Mabel y Rubén en la pierna y me pidió que se los dibuje. Así que vendrá el tatuador Sebastián Almada a hacerle el tatuaje en vivo”.

Los fans de Batu y otros personajes creados por Tute van a poder elegir también objetos del merchandising del artista como libros, cuadernos, agendas, lapiceras y láminas. Después de la exhibición, Mabel y Rubén tendrán destino de libro. “Esta exposición sirve de prólogo del volumen que saldrá en abril, para la Feria del Libro, editado por Sudamericana, que va a tener cerca de 300 páginas dedicadas exclusivamente a esta pareja”.