La ciudad del Eternauta, Mafalda y el Loco Chávez rinde tributo a la historieta con la primera Bienal del siglo XXI

“En el actualísimo despiporre que estamos atravesando, entre sofocones y vahídos, cabe alejarse momentáneamente de la Historia y refugiarse en la historieta”, recomendó por escrito y por video el artista y dibujante argentino residente en Italia José Muñoz (1942), padrino de la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires del siglo XXI, que tiene como antecedente la de 1968, en el Instituto Di Tella, donde él solo había expuesto “una paginita”. El primer conversatorio de la Bienal, este jueves, con la presencia de Max Aguirre, María Alcobre y Pedro Mancini, estuvo dedicado a Muñoz. “En su caso no se puede separar la obra del artista; es una unidad”, sintetizó Alcobre.

“Juntémonos en la emoción, en la piedad y en la tolerancia”, concluyó en su videosaludo el artista, parafraseando al filósofo Bertrand Russell. Si bien el creador, con Carlos Sampayo, de Alack Sinner no pudo viajar desde Milán por compromisos previos y algunos achaques de salud, su obra impregna la Casa de la Cultura (avenida de Mayo 575), sede de la Bienal. En el primer subsuelo, se exhibe la muestra Destellos, con gigantografías de una historieta de Muñoz (en el primer cuadro aparece Borges), de dibujos en blanco y negro, y de obras pictóricas de paisajes a todo color.

Gigantografías y pantallas con obras de reconocidos historietistas nacionales y extranjeros en los subsuelos de la Casa de la Cultura Santiago Filipuzzi

El evento, que se inauguró este jueves con la presencia de la ministra de Cultura y el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes y Gabriel Sánchez Zinny, se extenderá hasta el domingo, y se lo puede recorrer de 14 a 22, con entrada libre y gratuita. “Esta edición que destaca el blanco y negro del noveno arte nos acerca a todo aquello que queremos ser: el humor, la identidad y la mirada crítica”, dijo Ricardes, mientras los asistentes bebían vino y comían empanadillas. Con fervor, la ciudad del Eternauta, Mafalda y el Loco Chávez rinde tributo a la historieta.

“Va a haber muchísimo dibujo, historietas, charlas y debates -dijo a LA NACION Martín Ramón, director artístico de la Bienal-. Nuestra expectativa es que sea aún más atractiva para la gente que no es del rubro ni conoce la riqueza y la variedad de historietas que hay. Otro objetivo importante es que sea una generadora de oportunidades y vinculación profesional”. Viernes y sábado por la mañana habrá jornadas profesionales y rondas de negocios.

El jefe de gabinete Gabriel Sánchez Zinny, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director artístico de la Bienal, Martín Ramón, inauguraron el evento este jueves Santiago Filipuzzi

“El panorama actual es alentador en muchos sentidos, por la variedad de artistas, propuestas y temáticas, ferias, festivales y la cantidad de editoriales independientes -agregó sobre el porvenir del noveno arte-. Hay que hacer un trabajo muy importante de difusión para sumar a nuevos públicos”. La primera “viñeta” de la Bienal, al trasponer el umbral de la Casa de la Cultura, es un recorrido histórico por la historieta argentina desde finales del siglo XIX hasta la década de 1980, pasando por la “edad de oro” (los años 50) y el nacimiento de Mafalda, en 1963.

José Muñoz es, además de un dibujante reconocido internacionalmente, un artista notable Santiago Filipuzzi

En la Biblioteca Tomás Eloy Martínez se exhiben piezas históricas de colección con “paginitas” escritas y dibujadas por Hugo Pratt, José Luis Salinas, Arturo del Castillo, Alberto Breccia, Enrique Breccia, los hermanos Oesterheld, Francisco Solano López y Lucho Olivera, entre otros. Y en la planta baja, homenajes a personajes como Clemente, Hijitus y Tino Espinoza (de Mi novia y yo), por Ezequiel García, Frank Vega, Flor Gavilán y Manu Loza, entre otros.

El italiano residente en Estados Unidos Iván Brunetti, invitado internacional de la Bienal Santiago Filipuzzi

Además de Destellos (de la que hay una edición impresa), en el primer subsuelo del ex edificio del diario La Prensa, hay “experiencias gráficas” con realidad aumentada. Gracias a la producción de Lucía Álvarez, las imágenes fijas en blanco y negro cobran vida y se visten de colores (previo escaneo con la cámara del celular) y, en pantallas de monitores, se proyectan diapositivas de historietas.

El primer y el segundo subsuelo cuentan con sectores dedicados a las obras del historietista e ilustrador italiano radicado en Chicago, Iván Brunetti (que ilustró portadas de The New Yorker), la historietista y artista chilena Maliki, el dibujante argentino y director del festival de historietas Crack Bang Boom de Rosario, Eduardo Risso, y el autor de manga y artista japonés, Eldo Yoshimizu. Y con espacios dedicados a “lo peor” de Maitena (su obra erótica inspirada en los dibujos de Muñoz) y a historietas y dibujos de Horacio Altuna, Powerpaola, Jules Mamone, Paula Boffo, Nacha Vollenweider, Pedro Mancini, Salvador Sanz, Quique y Dolores Alcatena, Ignacio Minaverry, Lito Fernández y María Alcobre.

Eduardo Risso, Eldo Yoshimizu, Elisa McCausland y Daniel Jiménez Quiroz Archivo

El programa de actividades incluye -además de risografías en vivo en el patio de la planta baja, para que los visitantes se lleven obras intervenidas por los artistas en diversos horarios- conversatorios, entrevistas y ponencias que se harán en el Salón Dorado del primer piso, angelicalmente custodiado por querubines y otras criaturas celestiales desde el techo.

Entre otros, participarán referentes internacionales como el colombiano Daniel Jiménez, director del festival Entreviñetas, y la francesa Catherine Ferreyrolle, responsable del Centro de Documentación, Investigación y Desarrollo de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image de Angouleme; el británico Sam Arthur, creador de las editoriales del Reino Unido Nobrow Press y Flying Eye Books; el brasileño Rodrigo Rosa, del sello Figura Editora; el japonés Kimura Akira de la editorial japonesa Ichijinsha, y la periodista, crítica e investigadora española Elisa McCausland.

La historieta es homenajeada en la Casa de la Cultura porteña Santiago Filipuzzi

En cada jornada habrá un cierre musical en el escenario del segundo subsuelo: este jueves, fue el turno de Isol; el viernes a las 21, se presentará Jerin4; el sábado a las 20, Niños Envueltos, y el domingo a las 19, Mujercitas Terror, y a las 20, Leo García. En ese escenario, historietistas como Paula Boffo, Gabi Coco y Juan Vegetal leerán en vivo páginas de su autoría mientras sus viñetas son proyectadas en la pantalla.

Los destacados de la Bienal

Viernes a las 15: “Humor gráfico. Tradición, sátira y actualidad”, con Tute, Gustavo Sala, Alejandra Lunik y Esteban Podetti; a las 16.30, “La escuela argentina del blanco y negro”, con Quique Alcatena, Eduardo Risso, Salvador Sanz y Lito Fernández, y a las 19, “El mundo del manga y del animé: más allá de la imaginación”, con Akira Kimura (en el Salón Dorado).

Sábado. Selfies dibujadas, a las 14:30 con María Luque y Valeria Reynoso; a las 17, con Pedro Mancini y Deliusm y a las 19:30, con Daniela Arias y Dolores Alcatena (Patio Lateral). A las 16.45, “Maliki: autobiografía, feminismo y narrativa gráfica” (Salón Dorado). A las 18: Remate mortal, chistes gráficos con Gustavo Sala y Esteban Podeti (segundo subsuelo) y, a las 20.30, “Narrar con imágenes: la arquietctura del cómic”, con Eduardo Risso (Salón Dorado).

Domingo a las 14.30: “La historieta y la novela gráfica infantil: nuevas narrativas para nuevos lectores”, con Dani Ruggeri, Mariana Ruiz Johnson, El Bruno y Jano Seitún; a las 17: “Editorial Frontera: la revolución de H. G. Oesterheld en la historieta argentina”, con Martín Oesterheld entrevistado por Martín Pérez; a las 18.15, el artista japonés Eldo Yoshimizu dialogará con Diego Labra, y a las 20.45, Santiago Sánchez Kutika, Ian Debiase y Facundo Pastor conversarán sobre el legado cultural y periodístico de un inolvidable personaje de historieta: el Loco Chávez (todas en el Salón Dorado). Más información en este enlace.

Para agendar

Bienal de Historieta de Buenos Aires en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575). Viernes, sábado y domingo de 14 a 22, con entrada libre y gratuita.