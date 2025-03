Malba Literatura anunció cinco nuevos seleccionados para su Residencia de Escritores

Cinco reconocidos escritores extranjeros participarán este año de la Residencia de Escritores (REM) organizada desde 2018 por el Departamento de Literatura del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). El programa permite que cada autor invitado resida cinco semanas en la ciudad de Buenos Aires e incorpore esa experiencia a su desarrollo artístico. En abril, en temporada de la Feria del Libro porteña, llegará el costarricense Luis Chaves (1969); en junio, el chileno Alberto Fuguet (1963); en julio, el alemán Timo Berger (1974); en septiembre, la española Rosa Berbel (1997) y la italiana Veronica Raimo (1978), en octubre, lo que seguramente permitirá que participe del Filba Internacional.

La REM -que cuenta con el apoyo de embajadas e instituciones culturales- está destinada a escritores extranjeros (a quienes se les paga el pasaje, el hospedaje y un estipendio); este año, el programa recibió el número récord de 653 solicitudes de 58 países. El comité honorario que eligió a los autores estuvo integrado por el Nobel de Literatura John M. Coetzee; la directora de Malba Literatura, María Soledad Costantini; el escritor mexicano Fabio Morábito y el editor y escritor venezolano Gustavo Guerrero. En su sexto año, la REM inaugurará una nueva sede en Barrio Norte, a una cuadra del Malba y cerca de la biblioteca del sello Ampersand.

Como en ediciones pasadas, se organizarán programas especiales acerca de los intereses y las obras de los invitados, sus procesos de escritura y creación, además de jornadas con otros colegas e instituciones locales. La REM cuenta con el apoyo de la embajada de Chile, el Instituto Italiano de Cultura y Acción Cultural Española.

El proyecto de Luis Chaves, poeta y narrador muy apreciado en la Argentina, se titula “Zapote”. “Cuatro columnas narrativas independientes comparten un elemento: la casa #65 de la ciudadela Zapote (de San José, en Costa Rica), cada una en espacio temporal propio. La casa pertenece al periodo climático de garantías laborales y cobertura universal de la salud del país, que (a tono con no pocos países de la región) desembocó en la movilidad social. Pero esto es apenas un rumor ininteligible al fondo de las cuatro columnas narrativas. Las columnas se ubican a fines de los 70 inicios de los 80, fines de los 90, primeros años del segundo milenio, y una proyección al 2050″, describe el autor en la presentación.

“Iría a Buenos Aires con el primer borrador de Ushuaia, una novela acerca de madres e hijos, ficciones, muertes y fronteras -cuenta Fuguet en su solicitud-. El proyecto me parece interesante ya que de cierto modo deconstruye, y en algunos pasajes reconstruye, la idea de relación entre madres e hijos. No sabemos qué es real y qué es ficción. Si existe o no amor entre madres e hijos o si simplemente son relaciones (dis)funcionales. Explora también por qué alguien querría recuperar y ennoblecer una idea que no fue. [...] Gráfica y estructuralmente, la novela consiste en varias cajas que contienen relatos que se crearon a partir de una historia que se produjo en un minuto específico del tiempo. [...] Son varias capas y el lector deberá intentar acomodarlas. Y hay voces argentinas (de La Plata, San Luis, Mendoza), por lo que estar rodeado del lenguaje real sin duda me potenciará”. Para el autor y director, Ushuaia podría ser su “novela más universal”.

Timo Berger, que además de escritor bilingüe es traductor, trabajará en una nueva colección de cuentos ambientados en distintos lugares de la Argentina. “Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires de nuevo (posiblemente también Bariloche, Neuquén, Montecarlo (Misiones) -detalla el autor alemán-. Paradas de un viaje que hice yo mismo hace unos años. En mi viaje en micro por todo el país, tomé muchas notas, escribí un diario, mantuve conversaciones y las grabé en cinta, tomé fotos con una cámara análoga, recogí mucho material y muchas impresiones. En cada una de estas paradas, conocí a autores argentinos y les acompañé en su vida cotidiana y en sus viajes por sus respectivas ciudades”. Anticipa que no serán relatos autoficcionales.

Rosa Berbel escribirá poemas de amor vinculados con la geología. “En este poemario, que he titulado provisionalmente ‘La sedimentación’, planteo explorar este vínculo enigmático y radical , jugando con el amplio abanico de posibilidades que genera la relación -explica en su proyecto-. En el libro, otra cuestión desempeña un lugar central: el amor, que como la poesía y la geología, tiene una lógica de capas, de estratos que se acumulan y transforman con el tiempo. En la geología del amor, cada experiencia deja su rastro: una huella fósil, una fisura, una sedimentación de emociones que no desaparecen, sino que se integran en el subsuelo de nuestra memoria afectiva. En los poemas de este proyecto, el amor se entiende como un movimiento tectónico que desplaza, reorganiza y da lugar a paisajes inéditos, tanto en la tierra como en el lenguaje. El texto se integrará en una ya notable tradición de pensamiento geopoético, de la que quizá el poeta escocés Kenneth White sea el más destacado representante”.

Por último, Veronica Raimo -finalista del Premio Booker Internacional en 2022 con la novela Nada es verdad- avanzará en un libro de ficción protagonizado por una mujer de 35 años que trabaja como camarera. “Un actor estadounidense que conoció accidentalmente abusó de ella cuando era estudiante. La historia transcurre diez años después de ese hecho, cuando ella lee en las noticias que el actor ha muerto, y recuerda lo sucedido y cómo aquel suceso había afectado a su vida”, indica en la solicitud. En el país donde nació el movimiento de Ni Una Menos no le faltarán motivos de inspiración.

