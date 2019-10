Margaret Atwood escribió el prólogo para el libro de una feminista argentina

En el texto que la canadiense Margaret Atwood escribió para el libro de Correa, compara a la Argentina con la república de Gilead, donde transcurre su famosa distopía "El cuento de la criada" Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Ruiz Ciancia

A menos de un mes de la publicación del nuevo libro de la periodista y feminista argentina Ana Correa, trascendió que la autora de El cuento de la criada, la canadiense Margaret Atwood, escribió un prólogo para Somos Belén (Planeta) , que reconstruye el caso de una joven tucumana que pasó veintiocho meses en prisión por un aborto espontáneo. El libro se publicará en noviembre.

Se trata de la historia de una mujer condenada a prisión en la provincia de Tucumán, pocos años atrás, por un aborto espontáneo. "Una joven llega con dolores abdominales al Hospital Avellaneda, y con el correr de las horas los médicos se dan cuenta de que está teniendo un aborto espontáneo -cuenta Correa a LA NACION-. Ella no sabía que estaba embarazada. Luego de eso, la policía la denuncia y del hospital va a la cárcel. La condenan a ocho años por homicidio". La joven tucumana había pasado varios meses en la cárcel cuando la abogada Soledad Deza tomó conocimiento de su caso. "A partir de ahí se acerca a Belén y a su familia, y gracias a su trabajo y al apoyo del movimiento de mujeres, en tres meses la liberaron". Siete meses después, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén.

En línea con Atwood

Correa le pidió a Margaret Atwood el prólogo para su libro por un mensaje de WhatsApp. "Le escribí una noche a Margaret, con quien había tenido un encuentro cuando estuvo en la Argentina, junto con un grupo de las que organizamos la marcha de #NiUnaMenos -recuerda la periodista-. Le habíamos dicho que iríamos por más. Y se me ocurrió mandarle un texto que había escrito sobre un caso personal de aborto". La escritora canadiense, una de las candidatas del público para el Premio Nobel de Literatura 2019, le respondió con mucho cariño y aliento, y publicó un mensaje de apoyo a las activistas argentinas en sus redes sociales. "¡Y luego me consoló cuando el Senado rechazó la ley! Entonces, cuando trabajaba en el libro sobre Belén se me ocurrió pedirle el prólogo", agrega.

Para Correa, que coconduce con el actor y escritor Gonzalo Heredia el programa radial de libros y literatura Notas al pie en Radio con Vos, El cuento de la criada es un manifiesto feminista. "Cuando lo leí, sentí lo mismo que sentía al enterarme de los pormenores de la historia de Belén. Nunca pensé que Atwood me fuera a decir que sí. La editorial tradujo al inglés la versión preliminar del libro, ella lo leyó en dos días y a la semana me lo mandó. Confieso que estaba tan emocionada cuando lo recibí que tardé unos días en leerlo". En su prólogo, Atwood vincula su novela El cuento de la criada con algunos hechos lamentables que sucedieron en la Argentina.

"En la Argentina -un país que proporcionó algunas de las prácticas de la vida real que incluí en El cuento de la criada, en especial, el robo de bebés perpetrado durante la dictadura militar-, la grave situación de Belén logró salir a la luz, lo que obligó a la Justicia a revisar el caso y, finalmente, llevó a su absolución. Pero esto sucedió después de años de sufrimiento por parte de Belén, y únicamente fue el resultado de una masiva protesta contra la negación de un debido proceso a la joven, organizada por un grupo de de activistas determinadas a revertir este ejemplo de Justicia injusta. (De este modo, por fortuna, la Argentina no es Gilead. Gilead jamás toleraría una protesta así)", se lee en uno de los párrafos del prólogo. "¿Cuántas otras Belén hay en el mundo? ¿Cuántas mujeres han muerto porque tuvieron miedo de ir a un hospital por un aborto, espontáneo o provocado, aterradas por la posibilidad deque las acusaran de asesinato?", se pregunta Atwood en este texto inédito que en noviembre se podrá conocer de forma completa.

El "caso Belén"

El caso sucedió en 2016, cuando en la Argentina el debate por el aborto aún no era una cuestión de agenda pública tan relevante como en la actualidad. "Salvo las que estamos involucradas en la causa por los derechos de las mujeres, muy poca gente recuerda ese episodio -señala Correa-. Cuando decidí escribir el libro, primero contacté a Deza, y ella me puso en contacto con Belén. No lo iba a escribir si no estaban de acuerdo. Belén me dijo que ella también quería que se conociera su historia".

El nombre real de la joven tucumana no es Belén. "Al estar penalizado el aborto, aún no se siente con tranquilidad como para dar a conocer su identidad. Pero a la vez tiene la fuerza que tenemos las mujeres cuando descubrimos que podemos luchar por nuestros derechos. Antes de conocerla, imaginaba que en algún punto estábamos hermanadas. Ahora lo siento de verdad", revela la autora de Somos Belén.

El libro de Correa desmiente algunas afirmaciones hechas por legisladores nacionales durante el debate que se dio en 2018 en el Congreso. "Se dijo que en la Argentina no había mujeres presas por aborto -señala la autora-. Eso creen muchos. Pero en provincias como Tucumán se denuncian penalmente los abortos espontáneos". Hasta hoy, en esa provincia no está en vigencia el protocolo de aborto no punible y, en 2018, varios legisladores provinciales promovieron la sanción de un proyecto para evitar la interrupción del embarazo, inclusive en casos de violación .