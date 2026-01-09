¿Cerrado o abierto en vacaciones? Horarios de verano en bibliotecas y museos

Durante enero, locales y visitantes deben tener en cuenta que algunos museos, bibliotecas públicas y centros culturales ubicados en la ciudad de Buenos Aires cerraron sus puertas hasta febrero. Tanto el Palacio Libertad (Sarmiento 151) como el Centro Cultural Borges (CCB, Viamonte 525), que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nacion, reabrirán el 11 de febrero. Con el CCB, que les “presta” el espacio, también permanecen cerrados el Palais de Glace y el Museo de Arte Oriental.

Las dos sedes de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), en Hipólito Yrigoyen 1750 y Adolfo Alsina 1835, reabrirán el 2 de febrero. Las autoridades indicaron que durante enero se pondrán en valor distintos espacios y se acondicionarán nuevas salas (como la de streaming), que se inaugurarán el próximo mes.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno está abierta este verano GETTY - Universal Images Group Editorial

A diferencia de años anteriores, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502) abre durante enero y presta servicios limitados de lunes a viernes, de 9 a 15. Del 2 al 30 de enero, los usuarios generales e investigadores pueden acceder a las distintas salas para préstamos de materiales en ese horario y, además, recorrer las muestras dedicadas a Alberto Laiseca, Álvaro Yunque y a los 80 años de “El Aleph”. La BNMM restablecerá sus horarios y días de apertura habituales el lunes 2 de febrero.

La Biblioteca Nacional de Maestros (Pizzurno 953), que reabre el lunes 12, estará abierta de lunes a viernes de 9 a 20, y sábados de 9 a 17. Se puede participar de visitas guiadas, actividades para chicos y el recorrido de la muestra de Horacio Tignanelli sobre la enseñanza de la historia a principios del siglo XX.

Los museos nacionales mantienen en el horario habitual, a excepción de dos que implementaron un esquema de verano: la casa de Rogelio Yrurtia (O’Higgins 2390; de miércoles a viernes de 10 a 18, y sábados y domingos de 11 a 19) y el Museo Casa Natal de Sarmiento(en la ciudad de San Juan; lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 13 y de 17 a 19). El arreglo del aire acondicionado del Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, sigue pendiente.

La Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Buenos Aires funciona en enero con horario de verano. Están disponibles, con espacios de lectura, áreas de wifi y un catálogo de libros para todas las edades la BiblioSubte (en la estación Plaza de Mayo de la Línea A): lunes a viernes de 9 a 20; la Casa de la Lectura y la Escritura: lunes a viernes de 10 a 17, y sábados y domingos de 10 a 20; las bibliotecas Miguel Cané, Antonio Devoto, Manuel Gálvez, Ricardo Güiraldes, Leopoldo Lugones, José Mármol, Estanislao del Campo, Evaristo Carriego, José Hernández, Mariano Pelliza, Benito Lynch, Guido y Spano, José Saguier, Álvaro Yunque y La Prensa: lunes a viernes de 10 a 17; Parque de la Estación: lunes a viernes de 10 a 17 y hasta las 20 a puertas cerradas, y sábados y domingos de 10 a 18 y hasta las 20 a puertas cerradas; la Hilario Ascasubi: lunes a viernes de 9 a 16; la Rafael Obligado: lunes a viernes de 10 a 20, y la Joaquín Villafañe: lunes a viernes de 8 a 15.

Pero permanecen cerradas durante este mes las bibliotecas Reina Batata, Mafalda (del 16 al 26), Baldomero Fernández Moreno, Del Barco Centenera, Alfonsina Storni (es la única con nombre de escritora en toda la red), Tesoro Circe, Enrique Banchs y Joaquín V. González que, por obras y puesta en valor, continuará cerrada hasta el 15 de marzo.

El Museo Moderno abre todos los días, excepto los martes; el miércoles, la entrada es libre y gratuita

Diez museos porteños están abiertos los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19, y los sábados y domingos de 11 a 20, con cierre los martes y entrada sin costo los miércoles. El Museo Moderno (Av. San Juan 350) ofrece una paleta de actividades de teatro, cine y danza, además de las exposiciones actuales; el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) presenta muestras dedicadas a la historia del cine argentino, con material audiovisual, fotografías y la segunda edición de un ciclo de películas latinoamericanas restauradas; el Buenos Aires Museo (Defensa 187) propone un recorrido por la memoria urbana y la transformación de la Ciudad; el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735) ofrece muestras vinculadas con el tango y la figura de Gardel; el Museo Histórico Cornelio Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) exhibe exposiciones centradas en la historia política y social de Buenos Aires; Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373), con exposiciones sobre artesanías y tradiciones populares; el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (Suipacha 1422) y el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291), con muestras de arte colonial, colecciones históricas y exposiciones temporarias; el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644), con recorridos por su acervo escultórico; el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, en el Rosedal), con exposiciones de arte argentino moderno y contemporáneo.

El Recoleta abre sus puertas en el horario habitual Gentileza CCR

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) mantiene su horario habitual de martes a viernes, de 12 a 21, y sábados y domingos, de 11 a 21. La Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) permanece abierta de lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 10 a 14. El Espacio Cultural Chacra de los Remedios (Av. Directorio 3980) sostiene su programación, con funciones y presentaciones en un escenario al aire libre, los sábados y domingos de 19 a 23. Y la Torre Monumental, en Retiro, se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 17, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18.