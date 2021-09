Mariana Enriquez y Ariel Magnus, nominados a premios literarios internacionales

Con viento a favor, en la primavera de este año un escritor o una escritora de la Argentina podría ganar un premio internacional. O ambos. En esta semana, otros dos títulos de escritores locales se sumaron a la lista de nominados más allá de las fronteras: Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez, y El desafortunado, de Ariel Magnus. El libro de cuentos de Enriquez -que tradujo al inglés Megan McDowell como Dangers of Smoking in Bed- fue seleccionado para el premio Kirkus en Estados Unidos en la categoría de ficción, y la novela de Magnus sobre la ruta de Adolf Eichmann en la Argentina, El desafortunado (traducida por Margot Nguyen Béraud como Eichmann à Buenos Aires), compite con otras dieciséis en la categoría de novela extranjera del premio Femina 2021.

“Bueno yo sé que hoy el tema es otro, pero estoy nominada a este premio con Megan McDowell. También está Joy Williams así que es totalmente imposible que lo gane”, escribió Enriquez en su cuenta de Twitter un día después de las elecciones primarias del domingo. Este año, la directora del área de literatura del Fondo Nacional de las Artes estuvo nominada por el mismo libro para el premio Booker Internacional, que finalmente ganó la novela debut de la persona no binaria Marieke Lucas Rijneveld, La inquietud de la noche. Con Nuestra parte de noche, Enriquez ganó el premio Herralde en 2019 y, en 2020, el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español, que se otorga en la Semana Negra de Gijón.

Los seis finalistas de ficción del certamen creado en 2014 por la revista literaria Kirkus Review, que entrega 50.000 dólares a los ganadores en las tres categorías (ficción, no ficción y literatura juvenil), son The Love Songs of WEB Du Bois, novela de Honorée Fanonne Jeffers que fue elegida en el club de lectura de Oprah Winfrey (y se volvió best seller); Harlem Shuffle, novela de Colson Whitehead; Harrow, novela de Joy Williams; My Monticello, relatos de Jocelyn Nicole Johnson; Bolla, novela del finlandés Pajtim Statovci (traducida por David Hackston), y los cuentos de la autora argentina. En 2020, la ganadora fue la estadounidense Raven Leilani con Luster, su primera novela. Los ganadores de este año serán anunciados en una ceremonia virtual transmitida en vivo desde la Biblioteca Pública de Austin, Texas, el 28 de octubre.

Con toque francés

“La nominación me alegró mucho y diría que ya es premio suficiente para mí”, dice Ariel Magnus a LA NACION desde Mülheim an der Ruhr, donde fue invitado a una residencia literaria por un año para escribir un libro sobre el río Ruhr. Antes, su novela sobre Eichmann había sido semifinalista del premio Finestres de Narrativa y finalista del Seix Barral. “Lo veo muy cómodo en podios más o menos extendidos, sin verdaderas ganas de coronar; no olvidemos que se llama El desafortunado -bromea el autor-. No conocía el Femina y me fijé que el primero en ganarlo en la categoría extranjeros fue J. M. Coetzee, de modo que ya me siento en la ruta al Nobel. Supongo que el ganador irá en avión y al resto nos tocan medios de locomoción más lentos y precarios, que se rompen en el camino”.

Los demás autores semifinalistas son el turco Ahmet Altan, la libanesa Najwa Barakat, la irlandesa Jan Carson, la italiana Claudia Durastanti, la portuguesa Isabela Figuereido, la alemana Lucy Fricke, la georgiana Nino Haratischwili, la noruega Mona Hovring, el estadounidense Robert Jones Jr., el neoyorquino Daniel Loedel (por su novela Hadès, Argentine, ambientada en la última dictadura militar en Buenos Aires e inspirada en la historia de su padre argentino), la estadounidense Joyce Maynard, el cubano Leonardo Padura (por Como polvo en el viento), la estadounidense Natasha Trethewey, la sueca Nina Wähä y el bostoniano Philipp Weiss. El premio, al estilo francés, es simbólico.

Las próximas selecciones del Femina tendrán lugar el 29 de este mes y 13 de octubre, antes de la ceremonia de premiación prevista para el 25 del més próximo en el Museo Carnavalet, en París. “Que la nominada sea precisamente esta novela es especial porque se trata de un libro algo riesgoso, en el sentido de que se aboca con quizá demasiada humanidad a un personaje nefasto -dice Magnus-. Me reconforta cada vez que alguien entiende que no es en vano. Lo tomo como un reconocimiento a lo que puede aportar la literatura a la comprensión de un caso histórico”.

La novela que sigue los pasos del criminal nazi en el país se tradujo también en Holanda y Alemania, y próximamente saldrá en checo y croata. “Quizá por deformación profesional, considero cada una de estas traducciones como un premio, o digamos una nominación -concluye Magnus, que además de escritor es traductor de alemán e inglés-. No deja de asombrarme que algo que escribo en un idioma pueda funcionar en otro”. Como se dijo, en Mülheim an der Ruhr tiene la tarea de escribir un libro sobre la cuenca del río Ruhr. “El mes que viene sale mi primer libro en alemán y me las arreglé para que una parte ocurra en la Argentina”.