Marley ya sueña con otros títulos de la serie "Cuentos para Mirko"

Natalia Blanc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 10:22

"Papá", grita Mirko cerca del teléfono justo cuando Marley atiende el llamado de LA NACION. Como la mayoría de los adultos con hijos en casa por la cuarentena , el conductor de televisión se las arregla para hacer varias cosas al mismo tiempo: contar cómo surgió la historia de Kisse , su primer libro para chicos, un cuento fantástico inspirado en su infancia que acaba de publicar Planeta y, también, atender al nene que le demanda atención y juegos. Así, a lo largo de la charla, la voz de Mirko competirá con la de su padre quien, por momentos, no puede contener la risa por las ocurrencias del niño de dos años y medio.

Marley y Mirko leen Kisse, el cuento fantástico que escribió el conductor de Por el mundo 02:20

Video

Apenas una semana y media después de haber empezado el jardín, cuando recién estaban en plena etapa de adaptación, se suspendieron las clases . Desde entonces, Mirko tiene música, gimnasia y encuentros con las maestras de sala de dos a través de la computadora. "Todos los días tiene alguna clase virtual con actividades y juegos. A esta edad es muy gracioso y se entretiene mucho con los juguetes. Así que la vamos llevando bien. Yo hago cosas para el programa desde casa, como grabar anuncios, por ejemplo, y el domingo voy al estudio para hacer el programa en vivo", cuenta Marley.

Conductor del exitoso Por el mundo , a causa de la pandemia tuvo que cancelar los viajes que tenía programados entre abril y julio y adaptar el formato a Por el mundo en casa . Por la cuarentena , tampoco podrá presentar el libro en la Feria . "Es una situación muy especial. Lo estoy mostrando en las redes sociales. El otro domingo se lo di a Susana Giménez en el programa y el próximo se lo daré a Florencia Peña para que lo lea con sus hijos. También se lo mandaremos a algunos amigos famosos así la gente se entera que salió mi primer libro".

En Kisse confluyen la fantasía y temas de la vida cotidiana

- Kisse es un cuento que combina temas serios y reales, como el bullying, con una historia fantástica. ¿Cómo surgió la trama?

-Está inspirado en mi propia infancia: yo iba a todos lados con mi almohada, que le decía kisse como se dice en alemán. Mi familia vivía en zona norte y mi abuela en Lomas de Zamora. Cuando iba a casa de Oma, como se llama el personaje de la abuela y como yo le decía a la mía, llevaba siempre mi almohada, con la que me sentía feliz. Mirko tiene un pañuelo de apego que lo hace sentir tranquilo y seguro. Esa almohada lleva a Liam a mundos distintos y de fantasía, donde se encuentra con dinosaurios, personas y personajes que formaron parte de su vida pero que ya no están.

-¿Por qué decidiste incluir un tema tan delicado como el de la muerte?

-Es que mi abuela falleció cuando yo era chico. Me acuerdo del funeral y de la situación dramática: desaparece alguien a quien querés mucho y no sabés a dónde va ni qué pasa. Todos sufrimos pérdidas importantes en algún momento. Me parece que la mejor manera de sobrellevar el tema es a través de los cuentos. Algo de eso me pasó cuando vi la película Coco , por ejemplo, que trata la muerte con un enfoque distinto. Los chicos pueden lidiar con algo negativo con sentimientos no tan oscuros. Cuando fui a la primera reunión con Planeta ya tenía el cuento escrito. Mientras lo leían les miraba las caras y pensaba que me iban a decir que no, justo por ese tema. Pero les encantó. Les pareció novedoso. Obvio que uno lo va contando de acuerdo a la edad que tengan los chicos. Mirko, por ahora, se entusiasma con los dinosaurios, describe lo dibujos y los colores, imita los sonidos. Todavía no se engancha tanto con el contenido pero es chico todavía. Creo que es ideal para lectores de 7 a 11 años.

-¿Cómo fue el proceso de escritura?

-Tenía pensada la estructura, la almohada y ciertos momentos y cuando me senté a escribir empezó a surgir la historia. Lo termine un día antes de la reunión con Planeta. Creo que fue la presión de querer llevar algo. No quería que sacaran un libro mío nada más que porque soy famoso y puedo promocionarlo en la tele sino porque les gustara.

-¿Lo pensaste como parte de una colección o es una prueba para iniciarte en el terreno de los libros infantiles?

-Me gusta escribir y tengo escritos un par de novelas para adultos que nunca presenté a ninguna editorial. En un momento me llamaron de varias editoriales, entre ellas Planeta, por esos libros. Los escribí hace varios años, son larguísimos y además están escritos a mano. Yo estaba muy ocupado con la tele y no podía ponerme a revisarlos. Como me gusta mucho escribir y no lo hacía hace rato, me puse a pensar una historia para chicos y salió Kisse . Los editores le pusieron "Cuentos para Mirko" porque queremos hacer una serie, que puede llegar a salir si el primero funciona bien. La almohada permite llevar la historia a muchos lugares porque el personaje puede viajar a otros mundos o momentos de la historia. Puede ser un elemento común muy copado para la serie.

-Además de incluir la muerte y los mundos de fantasía, en la historia también se habla (sin nombrarlo, claro) de bullying.

-Sí, me pareció importante. Liam es un chico que sufre bullying y lo soluciona de la manera más linda: decide ayudar a quien lo maltrata en lugar de responderle con lo mismo. Quería hablar de cosas que nos pasan en la vida real y siempre desde el lado amable, no traumático. Me gustaba que fuera una historia llevadera, con fantasía y que fuera dejando mensajes positivos a los chicos.

En cuarentena, Marley y Mirko comparten clases virtuales, lecturas y juegos

-¿Los nombres de los personajes (Liam, Stefan) también tiene que ver con tu infancia?

-No, salvo Oma, que era mi abuela, y Pirip, que era mi pajarito naranja exactamente igual al del libro. Hace mucho años que anoto nombres que me gustan y tanto Mirko como Liam eran nombres que tenía anotados por si algún día tenía un hijo.

-¿Tu abuela era como la Oma del cuento?

-Sí, súper dulce y amable, fue la única abuela que conocí. Me pasaba los veranos de vacaciones en su casa. Y ahora Mirko le dice Oma a mi mamá.

-El traspaso al mundo de fantasía con la almohada remite a Alicia en el país de las maravillas . ¿Qué historias de la infancia o que le hayas leído a Mirko alimentaron tu cuento?

-Puede ser Alicia... y también, Las crónicas de Narnia . Compro libros para chicos en inglés y en alemán cuando viajo porque a los 10, 11 años me gustaba leer en otros idiomas. Tengo los libros infantiles de Madonna, en inglés, para leer con Mirko. También, claro, los clásicos. Ahora está en una etapa en la que ve el dibujo, interpreta y va sacando conclusiones. Más adelante, vamos a poder meternos con historias más complejas.

-¿Mirko tiene algún libro o personaje favorito?

-Por suerte ahora está fanatizado con el libro de su propio padre. Se reconoce en el dibujo de la tapa. Dice: "Este es Mirko y esta es Oma". Tiene una caja llena de libros, muchos con sonidos de animales, que le encantan. Y también le gusta mucho el mono Bubba.

-Las ilustraciones son muy realistas. ¿Cómo fue el trabajo con la ilustradora?

- Es un mundo nuevo para mí y no sabía bien cómo funcionaba. Conozco todos los procesos para hacer un programa de TV, pero no para hacer un libro. Así que me fueron guiando los editores. Me mostraron los dibujos de un par de ilustradores y me encantaron los de Pilar Centeno. Me fue mandando algunos bocetos: Liam me encantó de entrada; a la abuela le cambiamos un par de cosas hasta que quedó. Cuando uno piensa los personajes, se los imagina de una manera y tal vez no era como la había imaginado así que propuse algunos cambios, pero fue el único caso. Todo es muy hermoso y está muy bien hecho. Me divirtió mucho hacerlo y me da mucho orgullo verlo publicado. Ya estoy pensando en otras historias para continuar la serie de Liam y su almohada Kisse.