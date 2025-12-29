La familia que formaron Carlos Alberto (84 años) y María Marta (75) no ha colaborado con la fuerte caída de la natalidad en la Argentina (del 40% en los últimos 10 años). Casados en 1971, tienen 8 hijos, que les dieron, hasta ahora, 27 nietos y 3 bisnietos. En total, hoy son 40. Como algunos de la tercera generación ya están en “línea de producción”, al árbol no le dejan de brotar nuevas ramas, más vidas. María Marta sabía de prole: es la mayor de cinco hermanos; Carlos Alberto es hijo único. Años atrás, la familia/clan fue noticia –reflejada en una nota de LA NACION– porque, como todos los veranos, se había reunido completa para pasar las vacaciones en Miramar; pero en esa ocasión alquilaron un hotel entero, de unas 12 habitaciones, que se cerró para ellos. En la playa ocupaban cuatro carpas, pegadas y sin lonas en el medio. Allí siguen juntándose todos los eneros, en ruidosa multitud.

Cuando Carlos Alberto y María Marta cumplieron 50 años de casados, el regalo más llamativo que les hicieron fue un árbol genealógico del clan, volcado en una lámina gigante, de dos metros de alto por dos de ancho. Impresiona la dimensión del póster, y que puede ser visto no solo como tributo a la fecundidad, sino también a la unidad.

Tronco, ramas y frutos, inseparables.