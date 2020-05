Junto a Susana, Marley y Mirko comenzaron un nuevo año de Por el mundo

Marley dio largada a una nueva temporada de Por el mundo Crédito: Instagram

4 de mayo de 2020

Con la conducción de Marley , y la participación del pequeño Mirko , Por el mundo se dedica a recorrer distintas ciudades con invitadas de lujo. Pero debido a la actual pandemia, que tiene en vilo al mundo y que entre sus muchas consecuencias significó el cierre de fronteras en la gran mayoría de los países, el programa debió adaptarse y repensar una nueva propuesta . De ese modo, Marley y su hijo se encontraron desde la comodidad de su casa, y mantuvieron un diálogo por teleconferencia con su invitada a la distancia. P ara no romper la costumbre, la primera emisión de la temporada la tuvo como protagonista a Susana Giménez.

En esta ocasión, el conductor compartió con la diva material inédito de viajes anteriores. Antes de mostrar un clip inicial con todos los paseos que hicieron juntos por Miami, Nueva York, China, Dubai, Alemania, India, Rusia y Sidney, Marley le dedicó unas palabras. " Vos fuiste la persona que me dio la bienvenida cuando llegué a Telefe en el 2002 , y fui con Dady a visitarte a Miami. Ese fue el primer programa de todos los que hice en Telefe. Así que te lo quiero agradecer eternamente", dijo.

En uno de los clips, durante el viaje con Susana a Sídney, recordaron cuando ambos probaron un menú exótico con carne de canguro. Fue entonces cuando Marley le propuso una divertida consigna: "Queremos ver cómo cocinás en tu casa y ver si lográs hacer un plato de verdad". Ella aceptó el reto y empezó a preparar una tortilla .

Mientras Susana pelaba papas, y repasaban el clip en el que Mirko fue bautizado en Nueva York, un breve compilado mostró cómo son los días del pequeño durante esta cuarentena y cuáles son sus principales distracciones. De vuelta en la cocina, y muy concentrada en su preparación, Susana intentaba no cometer errores con la tortilla, a la vez que Marley se divertía dándole consejos.

Finalmente, llegó uno de los momentos más esperados, Marley presentó como "la última tortilla en la vida de Susana". La diva puso el plato sobre la sartén para intentar darla vuelta y cocinarla del otro lado. Y luego de mucho suspenso, finalmente con ayuda la diva pudo servir en el plato la tortilla a la que describió como "algo con forma de cerebro".

Muy divertido, Marley le preguntó a la diva con cuál de sus exparejas pasaría la cuarentena. Pero muy segura, ella respondió: "¡¿Estás loco?! No, no puedo. Aparte me parece que la cuarentena es muy peligrosa para las parejas, se está divorciando la gente como loca. Yo me divierto sola". De esa manera, llegó a su final la primera emisión de un renovado formato de Por el mundo .