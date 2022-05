Más récords en subastas: la colección Macklowe se convirtió en la más cara de la historia

El récord (otro más) estaba cantado. La expectativa que generó en el mundo del arte el divorcio del desarrollador inmobiliario Harry Macklowe y su esposa Linda, por la salida al mercado de un valioso acervo acumulado durante más de medio siglo, logró que se convirtiera en la colección más valiosa que se haya vendido en la historia de las subastas.

Las 65 piezas de los artistas más importantes de los últimos 80 años ofrecidas en Sotheby’s recaudaron 922,2 millones de dólares, en dos remates realizados en noviembre y anoche, y superaron así la estimación combinada de preventa (US$ 607-855 millones). El récord anterior lo tenía la colección de David Rockefeller, rematada en Christie’s en 2018 por US$ 835.1 millones, que desplazó entonces a su vez a la de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, vendida en la misma casa casi una década antes por US$ 483,8 millones.

En noviembre, la misma casa de subastas había recaudado 676,1 millones de dólares con piezas de los artistas más importantes de los últimos 80 años Gentileza Sotheby's

Este resultado se suma a otros récords logrados la semana pasada en Christie’s, donde un retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol en 1964 (vendido por US$ 195 millones) millones cosechó se convirtió en la obra del siglo XX más cara vendida en subastas y una fotografía de Man Ray (US $12.4 millones) se ubicó en el primer puesto de esa disciplina.

El lote principal de anoche fue una obra maestra tardía nunca antes vista de Mark Rothko, vendida por US$ 48 millones de dólares Gentileza Sotheby's

Anoche, Sotheby’s tomó la posta al ofrecer 30 obras que recaudaron US$ 246,1 millones. El lote principal fue una obra maestra tardía nunca antes vista de Mark Rothko, vendida por US$ 48 millones de dólares. Y un coleccionista japonés se quedó con un autorretrato de Warhol, de 1986, por US$ 18,7 millones. El 50% de la oferta se vendió por encima de la estimación alta, a postores que pujaban desde treinta países.

Se confirmó así, una vez más, que el mercado responde a las llamadas “4D”, iniciales de cuatro palabras en inglés: Divorce, Death, Debt, Deaccessioning (divorcio, muerte, deudas y el desprendimiento de obras por parte de instituciones). Estas situaciones son sinónimo de oportunidades, ya que gracias a ellas piezas valiosas salen a la venta tras haber permanecido en colecciones durante décadas.

El Autorretrato de Andy Warhol de la serie Fright Wigs (1986) se vendió anoche por 18.7 millones de dólares; la semana pasada, el mismo artista logró el récord para la obra más cara del siglo XX vendida en subastas Gentileza Sotheby's

A la confianza que aporta la procedencia se suma la calidad. Este resultado es “testimonio de la calidad de la colección reunida durante varias décadas de búsqueda dedicada”, según Charles F. Stewart, director ejecutivo de Sotheby’s. Y Mari-Claudia Jiménez, presidenta de la casa de subastas, agregó que “las obras de los nombres más importantes del arte moderno y contemporáneo demostraron que el extremo superior del mercado sigue siendo excepcionalmente fuerte y que la confianza de los coleccionistas es alta. Cuando la calidad se lleva al mercado, esa calidad continúa impulsando los mejores resultados”.