El escritor David Uclés ganó el Premio Nadal con “una carta de amor” a Barcelona

Los Reyes Magos prefieren el neorrealismo mágico con acento catalán. Con su novela La ciudad de las luces muertas, suerte de “carta de amor” a Barcelona, el escritor, dibujante y músico español David Uclés (Úbeda, 1990) ganó la 82ª edición del Premio Nadal que otorga la editorial Destino, del Grupo Planeta desde 1988. El autor recibirá 30.000 euros y su novela, la primera tras el éxito de La península de las casas vacías, lanzada por Siruela en 2024, se publicará el 4 de febrero en España y llegará a la Argentina en marzo. Aún no se sabe si Uclés asistirá a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La ceremonia de premiación tuvo lugar este martes en el hotel Palace de Barcelona. Con su característica boina, Uclés agradeció en catalán y dedicó el premio a tres mujeres escritoras ya fallecidas: Mercè Rodoreda, Monserrat Roig y Carmen Laforet. “Sin ellas y su literatura, esta novela no existiría”, dijo. Concursó con el seudónimo de Oriol Arce.

El jurado del Premio Nadal estuvo integrado por los escritores españoles Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales. Este año concursaron 1207 obras, procedentes de España y de todo el mundo. En 2025, el Nadal lo había ganado Jorge Fernández Díaz con El secreto de Marcial.

Junto con el Nadal, se hizo entrega del Premi Josep Pla 2026 de prosa en lengua catalana, que obtuvo Francesc Torralba por Anatomia de l’esperança, que también será lanzada en España el 4 de febrero. En este caso, el jurado estuvo integrado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch (solo concursaron 42 obras). Torralba recibirá diez mil euros.

David Uclés y Francesc Torralba, ganadores del Premio Nadal de Novela y del Premi Josep Pla EDICIONES DESTINO

La ciudad de las luces muertas está ambientada en Barcelona, en la posguerra. La ciudad –acaso la verdadera protagonista de la novela– ha quedado a oscuras a causa de una joven llamada Laforet, como la escritora que, en 1944, había ganado la primera edición del Nadal con la novela Nada, cuando tenía apenas veinticuatro años.

Desde distintas épocas (si bien siempre en el marco del siglo XX), personajes como la escritora Ana María Matute, la filósofa Simone Weil, la actriz Núria Espert, los artistas Pablo Picasso y Antoni Gaudí, el cantante Freddie Mercury y los escritores George Orwell, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Roberto Bolaño, entre otros, unirán fuerzas para que la luz vuelva a la ciudad.

“Las Barcelonas que han existido convergen y se superponen en el mismo lugar: reaparecen edificios desaparecidos y surgen otros del futuro -anticipa el fallo del jurado-. En ese territorio donde conviven tiempos y miradas que jamás debían coincidir, la ciudad queda desbordada por todas sus épocas”.

“El realismo mágico está en mí como escritor, es el estilo en el que mejor me muevo –dijo el autor en diálogo con LA NACION en noviembre de 2025-. No hubo una intención de adherirme a sus normas. Simplemente yo escribía con aquellos recursos, pero sin saber que estaba haciendo realismo mágico”.

Tras el lanzamiento en 2024 de La península de las casas vacías, que vendió más de 300.000 ejemplares hasta la fecha y cosechó elogios de Ian Gibson, Gioconda Belli, Leonardo Padura e Irene Vallejo, entre otros colegas reconocidos, Uclés pasó a estar bien cotizado en el mercado literario en lengua española. Recibió una veintena de premios, entre los que se destacan el Premio Cálamo, el Premio de la Crítica Andaluza y el Premio Dulce Chacón; la novela será adaptada al cine. La novela también fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea y finalista de la Bienal Vargas Llosa (que ganó el nicaragüense Sergio Ramírez). Es autor, además, de las novelas Emilio y Octubre y El llanto del león. No es casual que el Grupo Planeta le haya echado el ojo al joven y prometedor escritor que representa la agencia literaria MB.