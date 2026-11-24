Un reconocimiento a la excelencia de los creadores y a quienes se destacan por su compromiso con la creación, la difusión y el sostenimiento de las artes y la actividad cultural: en eso consisten la Distinción a la Trayectoria y los Premios Gratia Artis que otorgará la Academia Nacional de Bellas Artes mañana a las 12, con entrada libre y gratuita en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (Avenida Figueroa Alcorta 2270).

Los creadores distinguidos en esta edición serán Fernando Allievi, Anahí Ballent, Carlota Beltrame, María Teresa Luengo y Oscar Pintor, mientras que los Gratia Artis se otorgarán a la Fundación Forner-Bigatti institución cultural sin fines de lucro creada en 1982 por la artista Raquel Forner para preservar y promover su propia obra y la de quien fuera su esposo, el escultor Alfredo Bigatti; Silvia de Schiller, arquitecta, investigadora y especialista argentina en sustentabilidad urbana y diseño bioambiental, y Gisela Timmermann, gestora cultural vinculada con el desarrollo y la difusión de la música clásica en el país, que desde 1978 forma parte del Mozarteum Argentino.

La premiación se realizará en el Auditorio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, institución reconocida el año pasado con el Gratia Artis Gentileza Aamnba

Esta última distinción creada hace tres décadas bajo la presidencia de Basilio Uribe, y desde entonces se otorga cada año para poner en valor las trayectorias de quienes consagraron sus vidas y sus acciones a la investigación, la enseñanza, la promoción o el apoyo a las diversas disciplinas artísticas. La recibieron, entre otros, la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes (2025), El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2022), Abel Alexander y Aldo Antognazzi (2021), y Arte x Arte–Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lala Méndez Mosquera y Nora Hochbaum (2020).

La Distinción a la Trayectoria, en tanto, fue instituida en 2012 durante la presidencia de Ricardo Blanco, y también se entrega anualmente a quienes dedicaron su vida a la creación artística en las disciplinas abarcadas por la ANBA –Artes Visuales, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Música–, y que con sus obras han dejado una huella significativa en el desarrollo del campo del arte. Se otorgó, por ejemplo, a los artistas visuales Delia Cancela, Daniel García y Guillermo Kuitca, Diana Aisenberg, Miguel Harte, Cristina Piffer y Adriana Lestido; la doctora en diseño gráfico María Ledesma y el compositor Oscar Strasnoy.