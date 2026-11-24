Múltiples reconocimientos de la Academia Nacional de Bellas Artes
Mañana, en el Auditorio Amigos del Bellas Artes, se distinguirá a un grupo de creadores por su trayectoria y se otorgarán los Premios Gratia Artis a quienes se destacan por su apoyo a la cultura
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Un reconocimiento a la excelencia de los creadores y a quienes se destacan por su compromiso con la creación, la difusión y el sostenimiento de las artes y la actividad cultural: en eso consisten la Distinción a la Trayectoria y los Premios Gratia Artis que otorgará la Academia Nacional de Bellas Artes mañana a las 12, con entrada libre y gratuita en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (Avenida Figueroa Alcorta 2270).
Los creadores distinguidos en esta edición serán Fernando Allievi, Anahí Ballent, Carlota Beltrame, María Teresa Luengo y Oscar Pintor, mientras que los Gratia Artis se otorgarán a la Fundación Forner-Bigatti institución cultural sin fines de lucro creada en 1982 por la artista Raquel Forner para preservar y promover su propia obra y la de quien fuera su esposo, el escultor Alfredo Bigatti; Silvia de Schiller, arquitecta, investigadora y especialista argentina en sustentabilidad urbana y diseño bioambiental, y Gisela Timmermann, gestora cultural vinculada con el desarrollo y la difusión de la música clásica en el país, que desde 1978 forma parte del Mozarteum Argentino.
Esta última distinción creada hace tres décadas bajo la presidencia de Basilio Uribe, y desde entonces se otorga cada año para poner en valor las trayectorias de quienes consagraron sus vidas y sus acciones a la investigación, la enseñanza, la promoción o el apoyo a las diversas disciplinas artísticas. La recibieron, entre otros, la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes (2025), El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (2022), Abel Alexander y Aldo Antognazzi (2021), y Arte x Arte–Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lala Méndez Mosquera y Nora Hochbaum (2020).
La Distinción a la Trayectoria, en tanto, fue instituida en 2012 durante la presidencia de Ricardo Blanco, y también se entrega anualmente a quienes dedicaron su vida a la creación artística en las disciplinas abarcadas por la ANBA –Artes Visuales, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Música–, y que con sus obras han dejado una huella significativa en el desarrollo del campo del arte. Se otorgó, por ejemplo, a los artistas visuales Delia Cancela, Daniel García y Guillermo Kuitca, Diana Aisenberg, Miguel Harte, Cristina Piffer y Adriana Lestido; la doctora en diseño gráfico María Ledesma y el compositor Oscar Strasnoy.