Coronavirus: murió el escritor chileno Luis Sepúlveda en España

Sepúlveda estaba internado desde hacía más de un mes en un hospital de Oviedo, en España Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 08:58

Esta madrugada, a los 70 años, murió en Oviedo el escritor chileno Luis Sepúlveda, internado desde hacía más de un mes por coronavirus en un hospital de esa ciudad española. El autor de Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar fue internado a fines de febrero, luego de que se le diagnosticara una neumonía aguda sin antecedentes. Luego se confirmó que estaba infectado de Covid-19 y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde falleció. Aunque estaba en coma, se había mantenido estable los últimos días. Su mujer, Carmen Yáñez, también había sido internada con la misma enfermedad, pero fue dada de alta semanas atrás. Yánez y el hijo mayor del escritor dieron a conocer un comunicado en el que agradecen al equipo médico del HUCA por "su gran profesionalidad y entrega".

Sepúlveda había nacido el 1 de octubre de 1949 en la ciudad chilena de Ovalle. Desde su adolescencia, militó en partidos de izquierda. Después del golpe militar de Augusto Pinochet, en 1973, fue encarcelado. Luego de su liberación, en 1977, vivió en Buenos Aires, Montevideo y otras ciudades de América Latina. En Nicaragua, participó de la Revolución Sandinista y, después del triunfo de la revolución, se instaló en Hamburgo, donde participó en el movimiento ecologista. Trabajó para Greenpeace durante cinco años. "Los violentos temen a los pacíficos", afirmaba. Desde 1997, residía en Gijón. El 29 de febrero pasado fue declarado el primer paciente de coronavirus en el principado de Asturias .

Escritor, guionista y director de cine, Sepúlveda se destacó como autor de novelas policiales y para el público juvenil. En 1989 obtuvo el Premio Tigre Juan por Un viejo que leía novelas de amor (llevada al cine por Rolf de Heer) y, en 2009, el Primavera de Novela por La sombra de lo que fuimos . "No existe la competencia en la literatura, eso se da tal vez en la economía, en el deporte, pero en la literatura no, porque hay una persona que se llama lector, que va a decidir si quiere leer ese libro o no y en eso es muy poco lo que se puede hacer para influir", declaró en una entrevista.

Con Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar , publicada en 1996, el escritor chileno se convirtió en un clásico contemporáneo para muchos jóvenes y estudiantes. En esa línea, también escribió otras fábulas con animales, como Historia de un perro llamado Leal , Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud e Historia de una ballena blanca . En Historia de Mix, de Max y de Mex se narra la amistad entre un joven y su gato. También escribió novelas policiales, como Diario de un killer sentimental , donde relata las penurias de un asesino a sueldo. Día de duelo para las letras hispanoamericanas.