Murió otro primo de Beatriz Sarlo y la sucesión de la intelectual se vuelve un caso interminable

La sucesión de los bienes de la destacada intelectual y escritora Beatriz Sarlo, que tramita en el Juzgado Civil n° 60, a cargo de Fernando Cesari, se está convirtiendo en la historia sin fin. Tras la muerte, a los 85 años, del primo paterno y coheredero de la autora de Una modernidad periférica, Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, el 6 de mayo, sus dos hijos se presentaron en la causa a mediados de julio. Ambos heredarían la “hijuela”, es decir, la parte proporcional que le hubiera correspondido al padre en el reparto de bienes de Sarlo.

Gustavo Daniel Sarlo Sabajanes y Jorge Daniel Sarlo Sabajanes, que viven en la ciudad de Buenos Aires, están patrocinados por el doctor Ignacio Filippini. En la presentación se incluyen las partidas de nacimiento de los hermanos (que comparten segundo nombre y doble apellido) y la partida de defunción del padre que, en el escrito, también aparece nombrado como “Edmundo Joaquín”. Se consigna que los “únicos bienes que habría que denunciar” en la sucesión del padre son “los que resultarían de los que al mismo le corresponderían por ser heredero de la causante de autos”, o sea, los bienes de Sarlo.

Por otro lado, pese a la intimación del juez Cesari, los herederos de la prima de Sarlo, también fallecida en octubre de 2025, Ernestina Susana del Río, todavía no se presentaron en la causa. Desde la muerte de la prima arquitecta y octogenaria, el expediente está frenado.

Sin contar a los cinco sobrinos de Del Río y a los dos hijos de Sarlo Sabajanes, concurren por ahora en la sucesión el marido del que Sarlo nunca se divorció, el arquitecto Alberto Sato (que vive en Chile con su pareja); los sobrinos segundos Diego, Dalmacio y Martín Ghersi (hijos de la prima Hebe Olimpia Sarlo Villegas) y Melanio Alberto Meza López, que reclama el departamento del octavo piso del edificio de Hidalgo 140 que, según un escrito firmado por la ensayista antes de su internación, esta le “dejó a cargo” junto con Nini, que murió este año. La hija del encargado del edificio de Caballito, que nació en 2025, se llama Emma Beatriz.

Los bienes en danza son una cuenta en dólares (que se actualiza semestralmente con los pagos de copyright por las obras de la ensayista), dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires (uno de los cuales algunos de sus amigos querían convertir en una especie de casa-museo) y los derechos de autor.