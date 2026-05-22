Cinco sobrinos de la prima de Sarlo podrían sumarse a la sucesión y extender aún más los plazos

Tras acusar recibo de la intimación del juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, la letrada Sonia de Elizalde, que representaba a la prima de la escritora Beatriz Sarlo -la arquitecta Ernestina Susana del Río, que falleció en octubre de 2025, a los 89 años-, informó que cuatro sobrinas y un sobrino de Del Río se presentaron como aspirantes a herederos en la sucesión de su tía en Viedma. Si son declarados herederos por los Justicia rionegrina, los cinco podrían ingresar como pretensos herederos en la sucesión de la autora de Escenas de la vida posmoderna, que murió el 17 de diciembre de 2024.

De Elizalde -que con Del Río solicitó el “desalojo” de la gata de Sarlo, Nini, y el cambio de cerradura del departamento que reclama el encargado de edificio Melanio Alberto Meza López- acota que ella no patrocina a las sobrinas Marina Carina, Isabel y María Beatriz del Río, ni a Débora Cristina Huguet y Sergio Gustavo Huget, que se presentaron con posterioridad a la sucesión. El juez Cesari libró un oficio a la Unidad Jurisdiccional Civil n° 1 de Viedma, para que informe sobre el estado sucesorio.

Por otro lado, la abogada solicitó al juez la “suspensión de los plazos procesales, en particular el correspondiente al traslado de la pericia [la notificación a las partes del informe del perito], hasta tanto se determinen los herederos de la causante y puedan ejercer sus derechos”.

Si los cinco sobrinos de Del Río fueran declarados herederos de los bienes de su tía, podrían entonces sumarse a la sucesión de Sarlo (es lo que da a entender la abogada), en la que concurren el marido del que la intelectual nunca se divorció, el arquitecto Alberto Sato; el primo Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, los sobrinos segundos Diego, Dalmacio y Martín Ghersi (hijos de la prima Hebe Olimpia Sarlo Villegas) y Meza López, que reclama el departamento del octavo piso del edificio de Hidalgo 140 que, según un escrito firmado por la ensayista, esta le “dejó a cargo” junto con Nini, que murió semanas atrás.

Este mes, además, se efectivizó la orden del juez Cesari de transferir el dinero de las cuentas bancarias de Sarlo a una cuenta en dólares (U$S 14.980), que forma parte de la tan disputada como austera herencia material de la escritora con los dos departamentos en la cudad de Buenos Aires y los derechos de autor.