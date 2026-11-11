El mensaje de despedida del papa León XIV antes de viajar hacia Perú: “Hasta siempre mi querida Argentina”

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”. Con esas palabras, el papa León XIV se despidió del pueblo argentino durante su última misa en el país, en la Basílica de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú. Emocionado, el Pontífice agradeció la recepción que tuvo a lo largo de su visita y dedicó un mensaje a quienes participaron de los encuentros y colaboraron con su organización.

En su despedida, el Santo Padre recordó a Francisco, evocó la llegada de la Virgen de Luján y expresó que, aunque su misión debe continuar en otros lugares, lleva a los argentinos en su corazón. Sus palabras despertaron los aplausos de los fieles que acompañaban la celebración.

La emocion del Papa

El agradecimiento de León XIV al pueblo argentino

El Papa comenzó su mensaje con una referencia a su antecesor y a las experiencias que compartió durante su estadía. “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, manifestó.

A continuación, extendió su reconocimiento a quienes hicieron posible el viaje. Mencionó a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, a los colaboradores y a los voluntarios que trabajaron en las distintas actividades.

El agradecimiento también alcanzó a las personas, familias y comunidades que se acercaron a los encuentros, así como a quienes siguieron su recorrido a través de los medios de comunicación. “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, expresó, entre los aplausos de los presentes.

Durante la celebración, León XIV también dejó una frase sobre el vínculo construido con el país: “Ahora tienen dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción”.

León XIV dejó una frase sobre el vínculo construido con el país: “Ahora tienen dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción” LUIS ROBAYO - AFP

La referencia a la Virgen de Luján en su despedida

Frente a los fieles, el Pontífice recurrió a la historia de la Virgen de Luján para hablar de su partida. “La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes”, recordó.

A partir de esa evocación, explicó que debía continuar con su viaje y dejó una expresión de cercanía hacia quienes lo recibieron: “El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”.

Su mensaje incluyó una bendición para la Argentina y una referencia a los colores de la bandera. “Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”, pronunció.

Su mensaje incluyó una bendición para la Argentina y una referencia a los colores de la bander LUIS ROBAYO - AFP

“Gracias por recibirme con tanto cariño”

En el tramo final, León XIV evocó los paisajes de las distintas regiones del país. Mencionó los cerros y valles del norte, los glaciares del sur, los ríos y selvas del este y las cordilleras del oeste, en una invitación a agradecer y compartir la fe.

“Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”, exhortó.

Antes de concluir, el Papa volvió sobre el afecto recibido durante su visita. “Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, cerró.