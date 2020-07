Diccionario de variantes del español

MADRID.- Hijo de un catalán y de una aragonesa, refugiados españoles de la Guerra Civil que partieron al exilio en Francia, Lauro Capdevila Benito trabaja desde hace una década en el Diccionario de variantes del español que acaba de presentar. Desde su casa en París, el profesor de español conversa sobre esta publicación gratuita y online que recoge 15 mil variantes de la lengua hablada en España y en América.

Capdevila Benito habla en plural porque en este trabajo titánico, que realizó sin ningún tipo de financiación, colaboraron Denis Lucchinacci e Ignacio González Matos. La prensa internacional y varios bancos de datos les brindaron la usina de palabras y expresiones que constituyen este diccionario, una obra que recopila voces que un hispanohablante puede no comprender o entender de forma errónea o ambigua.

Para la redacción de este diccionario, Capdevila Benito utilizó diversas fuentes, como artículos periodísticos, por ejemplo, de LA NACION , firmados por Hugo Alconada Mon, Fernando Massa, Carlos M. Raymundo Roberts y Sabrina Cuculiansky. También hay autores argentinos, como Tomás Eloy Martínez, Sergio Chefjec, Patricio Pron, Selva Almada, Federico Andahazi, Gonzalo Garcés, Mempo Giardinelli, Lucía Puenzo, Pedro Mairal e incluso el cheff Francis Mallmann está tomado como fuente de esta obra .

"El español no es propiedad de tal o cual provincia de la Hispanidad. Lo que me impulsó a escribir este diccionario es el debate sobre el policentrismo del español. Cuántas veces he oído yo hablar gente perfectamente, pero que dice que habla mal. La única forma de hablar mal es cuando la gente no se entiende. Hay diversidad, y, por lo tanto, hay que reconocerla y dignificarla", dice Capdevila Benito, inspector pedagógico y catedrático titular de Español ya jubilado.

"Una lengua no es más que un dialecto con un ejército", dice el lingüista, muy crítico con la Real Academia Española, pero donde también reconoce la labor que en ella desempeñan prestigiosos académicos y lexicógrafos como Manuel Seco. El Diccionario de la lengua española , realizado por la RAE, es el más consultado por los hispanoparlantes y esta institución cuenta con una gran variedad de publicaciones. Por ejemplo, la semana pasada se publicó -gratuito y online- el Diccionario panhispánico del español jurídico.

"La norma culta para la Real Academia Española es la de Madrid y eso está apoyado por intereses enormes", opina Capdevila Benito. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad en la lengua? "No hay autoridad. La autoridad es la gente. No digo el pueblo. Parece evidente que debería haber una autoridad, nos lo han metido en la cabeza. Es un prejuicio. En inglés no hay ninguna autoridad oficial, no hay Academia del Inglés, y tan anchos".

Entre la enorme variedad de acepciones que ofrece el español nos encontramos con términos que son solo utilizados en algunos países. Por ejemplo, pijotear , acción definida como "escatimar, regatear", existe solo en la Argentina y su ejemplo en el Diccionario de variantes del español proviene de Antonio Dal Masetto. Pijo, utilizado como adjetivo, se emplea en España como sinónimo de "concheto" y el ejemplo que recoge esta publicación proviene de Rafael Chirbes.

El caso del inclusivo

Con respecto al género neutro que genera cada vez más debate, al menos en la Argentina, Capdevila Benito se muestra un poco escéptico sobre su uso. "Yo observo y apunto. No creo que uno pueda influenciar para que alguien use tal palabra o expresión. Lo que hace evolucionar el idioma es la evolución de la sociedad. Surgen nuevas realidades, nuevas conciencias. En la Argentina con los movimientos feministas, como #NiUnaMenos, que personalmente pienso que es muy valiente y muy necesario, parece ser que el inclusivo se está arraigando más, pero no sé si ocurre lo mismo en América Latina. Quien se anime a anticipar el porvenir de las palabras, fallará".

Una voz que puede significar "muy contento" o "senil", según quién lo pronuncie y quién lo entienda

La polisemia de un mismo término resulta sorprendente. Así, chocho en la Argentina resulta una expresión que destaca que alguien está muy contento, mientras que en Cuba significa que alguien está senil, y, si se utiliza su versión femenina, chocha, en México, se alude a un término genital.

Catalán, español y francés. Capdevila Benito es trilingüe: "Hablar varias leguas es algo muy desvalorizado. La gente aprende el idioma de los colonos, o sea que las clases hegemónicas no hablan una lengua diferente a la propia. Esta es una de las causas, consideran los historiadores, del hundimiento fatal de los imperios".

El Diccionario de variantes del español no busca ser exhaustivo. Es una obra en progreso, que nunca estará concluida. "Lo mío es observar, no es normalizar y decir que algo está bien o mal. Es ridículo querer imponer algo cuando es la lengua misma la que lo produce las palabras".

3 EJEMPLOS

En el Diccionario de variantes del español hay unas 15 mil entradas que, como estas que ejemplificamos a continuación, ayudan al entendimiento de los hablantes.

flipar . "Alucinar. Asombrarse, pasmarse". España. Mis amigas fliparán cuando lo cuente . Trujillo S., El secreto .

. "Alucinar. Asombrarse, pasmarse". España. . Trujillo S., . curro . 1. "Chamba - Laburo. Trabajo, empleo". España. Bueno, este curro tiene sus momentos jodidos, tú ya sabes. Silva, La niebla . 2. "Estafa, engaño". Argentina. Y el curro, el engaño porque la paradoja consiste en que, en general, los bosques siguen siendo lo más valioso de la cordillera patagónica . Giardinelli, Final .

. 1. "Chamba - Laburo. Trabajo, empleo". España. Bueno, este curro tiene sus momentos jodidos, tú ya sabes. Silva, . 2. "Estafa, engaño". Argentina. . Giardinelli, . roto . 1. "Grosero - Maleducado". Chile. Hasta mi madre dice "huevón". -Entonces tu madre es una rota. Fuguet, Las películas . 2. "En obras". Colombia. . las calles rotas parecen formar parte del paisaje porque las califica de "aceptables". Mera, Pese .