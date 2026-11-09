Obsequios para León XIV: de un retrato hiperrealista a una Virgen hecha con barro y agua bendita

“Como artista me gusta acompañar la historia y la visita del Papa a la Argentina es parte de la historia”, dice el artista Javier de Aubeyzon (Buenos Aires, 1964), conocido por sus retratos hiperrealistas de líderes de la humanidad como Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta, además de escritores, artistas y héroes de la guerra de Malvinas. Semanas atrás, comenzó a pintar un retrato del papa León XIV a bordo del papamóvil el día en que se anunció la reciente intervención quirúrgica del Pontífice estadounidense-peruano. “Dudé que pudiera viajar a la Argentina, pero nunca dudé de hacer el cuadro”, agrega.

El Papa saluda a la multitud en una pintura de Javier de Aubeyzon Gentileza

La pintura que retrata al Pontífice se titula Bienvenidos todos, mide 1 por 1,20 metros y fue hecha con lápiz y óleo sobre tela. La imagen de León XIV y los colores del cielo –el de la bandera argentina– se reflejan en la superficie del vehículo. “No soy retratista de los papas; esta obra es producto de la fe y la esperanza”, afirma el pintor, que es católico. “León XIV me conmueve”, dice. De Aubeyzon le enviará el retrato al Vaticano luego del primer viaje del Papa a Sudámerica.

El retrato de León XIV en el papamóvil y el artista Javier de Aubeyzon

“Empecé a hacer el retrato el domingo en que el Papa avisó de su intervención por la aparición del nódulo y lo terminé el mismo día en que confirmó que venía a la Argentina –cuenta–. Me costó porque lo hice bajo un manto de incertidumbre total pero cada pincelada era como un rezo. Finalmente, el Papa ya está aquí”.

Una Virgen de barro santo y agua bendita

Además, una escultura de la Virgen de Itatí del artista Richar de Itatí (Ricardo Orlando Ortiz, Corrientes, 1980), que trabaja con técnicas de la cerámica tradicional guaraní, llegará al Vaticano. Hecha con barro de Itatí y de medio metro de altura, la pieza de la advocación mariana es uno de los obsequios que recibirá el papa León XIV a su llegada a la Nunciatura Apostólica. “Es un regalo que hago en nombre del pueblo correntino y de todos los devotos de la Virgen de Itatí, con la ilusión de que esta imagen tan querida y la tierra de Itatí lleguen a Roma”, dice el artista a LA NACION. Actualmente, Itatí padece los efectos del fenómeno climático El Niño.

La Virgen de Itatí llegará al Vaticano Gentileza

Una pieza similar pero de más de un metro de altura se exhibió hasta ayer en la muestra Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia, en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, desde donde transmitirán noticias los ochenta periodistas acreditados por la Conferencia Episcopal Argentina, por motivos de la visita del Papa. La obra Virgen de Itatí obtuvo el Premio Estímulo de la Bienal de Arte Sacro.

Richar de Itatí trabaja con técnicas ancestrales, en obras que fusionan culturas y tradiciones religiosas Gentileza

“La intención al hacer estas Vírgenes es recuperar la alfarería ancestral de la cultura guaraní a través de una virgen mestiza, que es cristiana e indígena a la vez –sostiene Richar de Itatí–. Está hecha de barro: es también la Pachamama, lo que engendra, lo que da la vida. Cuando la hago peregrinar en canoa, se cruza con Iemanjá: más sincretismos. Toda esta zona fue colonizada. El resultado hoy es una mezcla de culturas”. El artista publicó un video en su cuenta de Instagram, donde muestra su técnica de trabajo y habla sobre los materiales; además de barro, usó agua bendita para amasarlo y mucílago de cactus y aloe vera. Luego, la obra pasó por un proceso de bruñido, un pulido a mano con piedras de cuarzo o semillas de curuguai, para lograr impermeabilizarla y darle brillo.

“Noche a noche, me aparecía en sueños una Virgen blanca, inmaculada –recuerda el escultor–. Mientras la construía con la técnica tradicional guaraní, mientras la Virgen iba apareciendo, le prendía velas. Usé agua bendita para amasar el barro que recojo de la playa de Itatí donde apareció su imagen hace cuatrocientos años. Uní los chorizos superpuestos con mucílago y copié la terminación con corrugado de los pequeños restos arqueológicos que encuentro en la costa del río. La Virgen está hueca, como lo son las obras de cerámica. Sin embargo, en este vacío, la Virgen contiene la luz que es su alma, que se enciende con las velas que le ponen los fieles, con fe, agradecimientos y pedidos. Intento rescatar la tradición alfarera guaraní desde el arte contemporáneo, y revalorizar así al pueblo desde sus virtudes: iluminar al barro de Itatí con la luz de las velas junto a la Virgen”.

Itatí fue un importante centro de producción alfarera que hoy está extinto. “A principios del siglo pasado, fallece la última alfarera de tradición guaranítica, de apellido Cuyuá, y a partir de ese momento, se extingue la tradición guaraní –explica el artista–. Intento rescatar la tradición alfarera desde el arte contemporáneo, y revalorizar así al pueblo desde sus virtudes”. La Virgen de cerámica está cubierta con un manto guaraní, de textura corrugada, y se corona con una pieza de alpaca, realizada por el platero salteño Omar Mauno.

La Virgen de Itatí está coronada por una pieza de alpaca de Omar Mauno Gentileza

Este lunes por la tarde, en la sede de la UCA el Papa mantendrá un encuentro con referentes del trabajo en la Argentina. Se espera que, junto con León XIV, empresarios, sindicalistas y representantes laborales eleven una plegaria por los cientos de miles de trabajadores desocupados y sus familias en la Argentina.