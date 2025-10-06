LA NACION

Odas a la vida común

Puede que el arte pop ya no sorprenda pero, sobre todo cuando le da su “toque” a obras destinadas al espacio público, no deja de ser un imán para la mirada. Lo que aquí vemos es una pieza que, tras instalarse de manera temporal en infinidad de espacios, hoy se yergue frente a la Casa de Cultura GES-2 en Moscú. Se llama Plantoir y fue concebida por dos artistas protagonistas de la época en que arte conceptual, pop e intervenciones se entreveraban y cambiaban la dinámica del arte occidental, allá por mediados del siglo XX: Claes Oldenburg y Coosjie Van Bruggen. Llevar la vida común a los grandes estrados, ensalzar la poética de los objetos de todos los días, jugar. Algo de eso estaba en el núcleo de ese movimiento, y algo de eso intenta reverberar hoy en esta instalación: una pala de jardín, sencilla, colorida y gigante, símbolo de tanto gesto simple que nutre tanta vida callada.

Por Diana Fernández Irusta
