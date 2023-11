escuchar

Oscar Martínez recibió esta tarde el título Doctor Honoris Causa en el aula magna de la UADE. Junto al Rector Ricardo Orosco y al periodista y escritor Jorge Fernández Díaz fue reconocido por su trayectoria artística como actor, autor y director y por su aporte a la cultura argentina, frente a más de 250 personas que lo aplaudieron de pie. Estuvieron presentes, entre otros, Palito Ortega, Evangelina Salazar, Érica Fontana, Juan Acosta, Enrique Avogadro y Fernando Bravo.

Oscar Martínez junto a Ricardo Orosco, rector de la UADE, al recibir el título de Doctor Honoris Causa Rodrigo Néspolo - LA NACION

La Orquesta de Aeropuertos Argentina 2000 interpretó el Himno Nacional Argentino. Le siguieron saludos que llegaron a través de la pantalla como el de Juan Campanella que no solo resaltó el honor del homenajeado sino que además agradeció su amistad. Y Gabriela Acher, en ese mismo formato, lo hizo reír al decir “No me das más que satisfacciones”. Orosco destacó el aporte de Martínez también en el ámbito educativo a través de su libro y enfatizó la importancia de este reconocimiento. “En 60 años UADE otorgó quince Doctorados Honoris Causa, y no distingue a personas que no compartan sus valores: pasión por lo que hacemos, el compromiso del día a día”, concluyó.

Con su discurso, Jorge Fernández Díaz conmovió a la audiencia Rodrigo Néspolo - LA NACION

Llegó el turno de Jorge Fernández Díaz, que con su discurso conmovió a la audiencia. “He visto en muchas obras de teatro –algunas escritas por él mismo–, en programas de televisión y en grandes películas a este artista mayúsculo de la interpretación. Y al conocerlo en persona, al cultivar su amistad, comprobé de cerca lo que adivinaba de lejos: es un hombre culto y reflexivo, de una enorme inteligencia, que no solo lee guiones o piezas dramáticas con la mirada del actor, sino que lo hace también con los ojos del escritor, del director, del productor, del público y, atención, también con los ojos del ciudadano. Porque Oscar Martínez tiene una mirada ética y comprometida, nunca fatua, siempre valiente, que lo acompaña en sus elecciones y en su vida diaria en todo lugar y ocasión”, expresó Fernández Díaz, quien junto con el filósofo Santiago Kovadloff, impulsó su ingreso a la Academia Argentina de Letras, de la que hoy es miembro correspondiente.

“En su discurso de recepción, titulado ‘La palabra en acción. La dramaturgia y la narrativa: dos formas literarias contrapuestas’, Martínez confesó las claves iniciáticas de su vocación apasionada. Contó allí que era un niño extraño, que ponía mucho empeño y detalle en la organización y dirección de los juegos infantiles, para asombro de sus amigos, y que vivía intensamente esos papeles. Era el héroe, el villano, el fugitivo, el detective, el explorador. Para mí, el juego era una cosa seria”, recordó Fernández Díaz.

“Es tal vez el actor más premiado de la historia argentina. No quisiera abrumarlos. Ganó cuatro veces el Premio Cóndor de Plata, cuatro veces el Premio Sur, una vez el Premio Platino, una vez el que entrega el Festival Internacional de Cine de Venecia, otra vez el que otorga el Festival de San Sebastián; en dos ocasiones, el Festival de Cine de Málaga; también el Premio Iberoamericano de Cine Fénix, el Martín Fierro, y por supuesto ganó tres veces el Premio Konex como mejor actor de comedia en cine y teatro, como mejor actor de teatro y como mejor actor de cine: esos Konex cubren su labor desde 1981 hasta el año 2020. Y por supuesto, hay que recortar en esta historia la Copa Volvi, que le dieron en Venecia y que antes habían ganado Paul Muni, Jean Gabin, Alec Guiness, James Stewart, Toshiro Mifune, Gérard Depardieu, Marcello Mastroiani y Sean Penn”.

A sala llena, en el aula magna de la UADE, los asistentes aplaudieron e pie Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por su parte, el Director de la Licenciatura de Artes Escénicas de la UADE, Héctor Cavallero, insistió mucho a las autoridades de UADE para otorgar este título porque considera que Martínez es un embajador de la cultura argentina impresionante. “Ha sido reconocido internacionalmente de una manera diferente. Es un actor impresionante y un amigo”.

El mundo del arte tendrá su propia comedia en 2024 protagonizada por Oscar Martínez, Bellas Artes. Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y con guion de Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, la serie tiene seis episodios de 30 minutos. Oscar Martínez ya protagonizó con estos directores y guionista El ciudadano ilustre.

“Llegó muy lejos aquel chico que sólo quería jugar. Muy, muy lejos. No hay arte sin ese aspecto lúdico, y Oscar Martínez es un artista verdadero. ¿De qué está hecho entonces aquel hombre? Respondamos como Shakespeare: está hecho del mismo material que con que se tejen los sueños. En este caso, son sueños largamente cumplidos, Oscar. Felicitaciones”, concluyó Fernández Díaz.

“Estas cosas pasan en el tercer acto”, dijo Martínez y se escucharon las risas de inmediato. “Es bueno que a cierta altura de la vida haya sorpresas como esta”. Y recordó a Meryl Streep cuando recibió el Premio Princesa de Asturias que entrega el Rey de España, país donde actualmente vive Martínez. “Habló de la importancia de la empatía. Del público con nosotros y de nosotros con el público, pero también de la empatía con los personajes. Es importante no juzgar al personaje que uno va a encarnar porque si lo juzga, lo aísla”. Y compartió que aún siendo Meryl Streep, los actores necesitan la aprobación de la mirada del otro, porque están muy expuestos.

El Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento de alta distinción que las universidades otorgan a personas eminentes que han sobresalido en sus respectivos campos, sin necesariamente tener un título universitario en una carrera específica. Oscar Martínez nació el 23 de octubre de 1949, y demostró su excelencia en el teatro, la televisión y el cine a lo largo de su carrera.