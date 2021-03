Pedestales vacíos. “Los héroes están cansados”, dice la artista Dolores Cáceres

Con “Monumento liminar o Plaza de los Monumentos Vacíos”, la artista cordobesa Dolores Cáceres (también conocida como Dolores de Argentina) ganó el concurso internacional de arte público de grandes dimensiones convocado por la Municipalidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Los artistas debían presentar un proyecto de obra escultórica conmemorativa de José de San Martín y Juan Gregorio de las Heras, que integró el Ejército de los Andes comandado por uno de los héroes máximos de la Argentina. La obra se construirá en una de las rotondas de El Challao, en el marco del “Camino a los 150 años” del municipio, que se cumplieron este 31 de enero. Se presume que la obra de Cáceres quedará inaugurada para agosto, mes en que se recuerda el fallecimiento del general San Martín. La artista recibirá 400.000 pesos como premio y contará con tres millones de pesos para la producción de la obra.

La artista conceptual Dolores Cáceres representó a la Argentina en varias bienales internacionales Gentileza Dolores Cáceres

Para este proyecto de “contramonumento”, la artista vuelve al concepto del vacío, que trabajó años atrás, no sin polémicas, en el Museo Caraffa de la provincia de Córdoba, con su obra #Sinlimite567. Su nuevo proyecto, de pedestales sin figuras de bronce y con placas sin leyenda alguna, permite interrogarse sobre la vigencia del heroísmo como figura cívica y sobre la participación de la comunidad en la construcción de héroes. Como señala, es posible que los “héroes del siglo XIX estén cansados”. El proyecto ganador se enmarca en una época de derribo de estatuas por razones ideológicas, en todo el mundo.

“Trabajé desde el concepto de contramonumento, que refiere a la puesta en escena de los nuevos monumentos y que desafía la iconografía de lo considerado tradicional en el devenir de la historia del arte”, detalla la artista. Los monumentos a los libertadores de América consistirán en grandes pedestales construidos de manera clásica, pero vacíos, sin figuras. El vacío de los pedestales, además, formula un enigma: a Las Heras, discípulo y compañero de San Martín, se le asigna el pedestal vertical, y San Martín ocupa el pedestal horizontal (porque en general este héroe aparece montado sobre un caballo). La altura de ambos será de 4, 80 metros; el ancho, de ocho metros, y el largo, de 10,40 para el de San Martín y de ocho metros para el de Las Heras. La plaza tendrá una dimensión aproximada de 30 por 18 metros.

No es la primera vez que Cáceres rinde tributo a San Martín con su arte Gentileza Dolores Cáceres

“Los volúmenes quedan abrazados por un recorrido peatonal -se lee en el proyecto de Cáceres-. Ambas piezas se ubican rodeadas de una plaza invertida de escalones que descienden a una profundidad donde distancias y alturas se confunden. El espectador recorre en silencio un camino alrededor de los pedestales”. En la construcción, se trabajará con una piedra típica de la zona: el travertino. Las placas insertadas en ambos pedestales también estarán vacías, excepto dos que indican fechas de nacimiento y muerte de los héroes. “Nada que leer. Solo contemplación silenciosa”, remarca la artista. Dos montañas de cemento armado contrastarán con la cordillera de los Andes.

“Trabajar sobre la figura de dos héroes nacionales y muy especialmente con San Martín me vuelve a dar la posibilidad de pensar la historia y remover la memoria -dice Cáceres a LA NACION-. Desde Monementum tus ojos, que instalé en la Plaza San Martín de Córdoba en 2018, fui desarrollando un cuerpo de obra sobre los monumentos y contramonumentos. Al tomar contacto con esta convocatoria no dudé en profundizar lo que ya venía investigando”. Para la artista, el premio representa “un estímulo desde la periferia hacia la periferia”, en referencia al “regionalismo crítico” que practica y la necesidad de realizar gestos por fuera del espacio central que es Buenos Aires. “Yo trabajo desde ese lugar -afirma-. Y me pone contenta encarar un proyecto bien organizado donde pude desarrollar un monumento contemporáneo construido con la firmeza y la piedra de los Andes, que puede ser considerado de arquitectura vernácula, precolonial, donde los espacios abiertos y el vacío se diseñaban no solo por función sino también por emoción y espiritualidad”.

Render de una vista de la plaza de los pedestales vacíos desde un auto; la plaza está ubicada en Las Heras, Mendoza Gentileza Dolores Cáceres

El concurso artístico impulsado por la Municipalidad de Las Heras convocó a artistas de Chile, Perú y la Argentina, y el jurado estuvo integrado por los artistas Eduardo González, Claudia Fontes, Diego Bianchi, la arquitecta Silvia Salustro y la historiadora de arte Laura Valdivieso Pérez. A fin de 2020 quedaron preseleccionados proyectos de tres artistas (Marie Orensanz, Amanda Ravasi y Cáceres), que recibieron 30.000 pesos cada una para el desarrollo del anteproyecto. De los tres proyectos finalistas (de tres mujeres) resultó ganador el de los “pedestales vacíos”: arte, paisaje e historia se fusionan en una propuesta arriesgada y sutil.