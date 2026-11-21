El equipo organizador de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina difundió este viernes un comunicado en el que anuncia que, por la demora del Ministerio de Capital Humano en girar los fondos comprometidos para la realización de la 22ª edición del evento que reúne a 45 docentes y 45 estudiantes de todas las jurisdicciones del país, se tuvo que reprogramar la fecha para diciembre. La Olimpiada es un programa educativo que se desarrolla por un convenio entre el área de Educación (ahora en la órbita de Capital Humano) y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desde 2005.

El comunicado está dirigido a autoridades educativas, coordinadores jurisdiccionales, docentes, estudiantes, familias e instituciones. El encuentro se posterga por segunda vez: iba a desarrollarse en Horco Molle, en Tucumán, ente el 14 y el 18, pero como el Gobierno no transfirió el dinero, se pasó para el 25. Ahora, ante la falta de respuestas del Gobierno, se reprogramó para diciembre. La Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, depende de Capital Humano.

La Olimpiada de Filosofía se hace desde 2005

En la edición anterior también hubo problemas con el envío de fondos. El costo total de la Olimpiada asciende a 150 millones de pesos: el 70% corre por cuenta del Ministerio a cargo de Sandra Pettovello y el 30% restante depende la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Están contemplados los honorarios del equipo, los viáticos de los jurados, que no cobran honorarios; los pasajes, el alojamiento y la comida de las delegaciones provinciales, así como también la producción técnica.

“Informamos que, debido a que a la fecha no se han hecho efectivos los fondos comprometidos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación para la realización de la instancia nacional, nos vemos en la obligación de reprogramar su fecha de realización para los días 10 y 11 de diciembre -detalla el comunicado-. Lamentamos profundamente esta situación y, especialmente, las dificultades y los inconvenientes que esta decisión ocasiona. Somos plenamente conscientes del enorme esfuerzo que implica reorganizar agendas, compromisos institucionales, traslados y toda la logística que las provincias y jurisdicciones ya tenían prevista para participar de la instancia nacional durante la próxima semana. Entendemos la magnitud de los problemas que este cambio genera y asumimos la responsabilidad de comunicarlo con la mayor claridad posible. Sin embargo, es necesario señalar que la falta de transferencia de los fondos correspondientes constituye una situación ajena a este equipo organizador y que, objetivamente, hace imposible llevar adelante el encuentro en las condiciones previstas”.

Participan de las Olimpiadas docentes y estudiantes de escuelas secundarias de todo el país

Los organizadores expresan su voluntad de sostener la presencialidad de la Olimpiada. “Entendemos que el encuentro, el intercambio entre estudiantes de distintas provincias y la posibilidad de compartir una experiencia colectiva constituyen una dimensión fundamental de la propuesta pedagógica de la Olimpiada -se explica-. Por este motivo, y no queriendo resignar esa instancia de encuentro, hemos decidido trasladar su realización a los días 10 y 11 de diciembre, con la expectativa de contar para entonces con los recursos necesarios”. Desde 2005, solo se hizo en forma virtual en 2020 y en 2021, por la pandemia.

“Lamentamos sinceramente los inconvenientes ocasionados y renovamos nuestro compromiso con la continuidad y el sostenimiento de la Olimpiada de Filosofía, así como con el derecho de nuestros estudiantes a encontrarse, debatir, pensar y compartir la experiencia de hacer filosofía”, concluye el comunicado. El Ministerio de Capital Humano no respondió las consultas de este diario.

En diálogo con LA NACION, la responsable pedagógica del evento, Mercedes Lizondo, dice que este viernes pensaban sacar los pasajes para que la Olimpiada se hiciera a partir del 25. “Viaja gente de todo el país, incluido el sur, que debe hacer muchos traslados -cuenta-. Como no llegó tampoco el dinero de Capital Humano, tuvimos que suspender y poner nueva fecha con todo lo que eso implica, ya hay gente que sacó pasajes y hay proveedores que compraron insumos”.

Aún no tienen confirmación de la fecha del envío de fondos. “Solo nos dicen que el expediente está en trámite”, informa Lizondo, que agrega que hay otras olimpiadas educativas en la misma situación. “Algunas tuvieron que hacerse en forma virtual”, revela.