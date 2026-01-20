Pekín, China.– La desaparición del diario impreso es una profecía con la que ya hace años se viene especulando. No es el único objeto analógico sobre el cual se cierne una suerte de espada de Damocles, porque indefectiblemente cada vez son más los lectores que van migrando a lo digital y dejando de desplegar las páginas de papel para acceder a las noticias. Por eso, cada vez son menos las escenas antes muy habituales en bares, salas de espera o transporte público y demás lugares, donde se disfrutaba de esa típica imagen del lector que diestramente pasaba las hojas para informarse. Pero aquí tenemos una perlita: todo cubierto de ropa invernal para resguardarse del frío, este misterioso hombre lee en esta cartelera distintos periódicos exhibidos en Pekín. Lupa en mano, al mejor estilo Sherlock Holmes, regala una postal que trae reminiscencias de otros tiempos y añoranzas de una época que se escurre por más que nos pese.