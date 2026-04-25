Un jurado “potente” de escritoras eligió a los ganadores del Premio de Poesía Indígena

El Premio de Poesía Indígena de Argentina (PIA) -iniciativa lanzada por Diego Antico y Violeta Percia en 2025 con el objetivo de reconocer, impulsar y visibilizar la producción poética de escritores de los pueblos originarios del territorio argentino y sus regiones transfronterizas- ya tiene ganadores. Concursaron setenta obras enviadas de diferentes localidades del país.

El jurado integrado por las destacadas poetas Diana Bellessi, Liliana Ancalao y la ecuatoriana Yana Lucila Lema Otavalo otorgó el primer premio de $ 400.000 a Camilo Ballena (El Sauzalito, Chaco) por Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte, poemario bilingüe wichí-español que será publicado por la editorial La Flor Azul; el segundo, de $ 200.000, a Ayelén Penchulef (Wawel Niyeo-Ingeniero Jacobacci) por Cordero guacho / Pvci Wicu Wisa, poemario en español y mapuzugun, y el tercer premio, también de $ 200.000, a Dolo Trenzadora (Esperanza, Santa Fe) por su obra Che ha’e che po / Soy mi mano, poemario en castellano y guaraní.

El jurado otorgó también menciones especiales a Ayiken ñi alparqatatuleal / Me gusta usar alpargatas de María Lew (Trelew); Voces de la tierra, de Delfín Gerónimo (Tucumán); De las moras al chalchal, de Melisa Natalia Torres (Jujuy), y Memorias del agua, de Marina Miletti López Cepero (Buenos Aires).

El Premio de Poesía Indígena de Argentina dio a conocer los nombres de los ganadores

“Esta iniciativa autogestiva constituye una propuesta de alto valor cultural, orientada al reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de la producción literaria de autores y autoras pertenecientes a pueblos originarios de la Argentina -dice Antico a LA NACION-. Fue una experiencia sumamente gratificante recibir más de medio centenar de obras de poetas de todo el territorio nacional. La convocatoria destacó por la pluralidad estética y lingüística, incluyendo libros bilingües y autotraducidos por sus propios autores y otros que proponían distintos grados de interlingüismo con los diferentes idiomas originarios que se hablan en nuestro país como el mapuzungun, guaraní, wichí, quechua, moqoit, qom, selk’nam y chaná”.

Diana Bellesi integró el jurado del Premio de Poesía Indígena Gentileza: Sebastián Freire

Los organizadores -que no recibieron apoyo financiero de ninguna institución pública y ahora colectan fondos para invitar a los autores al acto de premiación- recibieron gran cantidad de consultas y de poemas sueltos que, en el futuro, podrían convertirse en nuevas obras literarias.

El Premio PIA se inspira en iniciativas que se llevan adelante en otros países, como el Premio de Literaturas Indígenas de América y el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, y en espacios dedicados a las literaturas indígenas como el Festival de Poesía de Medellín, la Feria del Libro de Guadalajara y la Feria del Libro Originario de la Biblioteca Nacional.

Ballena -que también es músico y tiene grabados tres discos- se formó en el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, donde se especializó en Educación Intercultural Bilingüe y desarrolló materiales pedagógicos en lengua wichí. En 2012 fundó la editorial Wichí Lhomet, destinada a la promoción de escritores, músicos e ilustradores wichí y a la producción de materiales didácticos.

“Tañhi Iyahinpho / Cuando despierta el monte es una propuesta una obra largamente postergada y reafirma la vigencia cultural, espiritual y lingüística desde la raíz misma del territorio y la memoria de mi pueblo wichí, entrelazando lengua indígena y castellano en un diálogo poético profundo y necesario”, dice a este diario Ballena; para él, el premio constituye “un acto de reivindicación y una puerta abierta para que nuevas generaciones continúen narrando el monte desde su propia identidad”.

Penchulef es mapuche, profesora y militante feminista de izquierda; lee y escribe poesía en talleres. Publicó en Ediciones Precarias los poemarios Desbordes y Kvxatvam y su obra integra diversas antologías. “El premio es muy importante a nivel de la poesía indígena y para la literatura en general -sostiene-. Tuve la posibilidad de acceder de adolescente a la poesía mapuce por los circuitos del heavy metal y el activismo, pero es una literatura que está afuera de la academia, no te la vas a encontrar en un taller de escritura. Que exista un concurso específico y con un jurado tan potente permite visibilizar y reconocer nuevas voces dentro de la poesía, pero también las formas de describir el mundo propias de las localidades y territorios. Aparecen nuevas historias, formas de contar que son muestra de la vitalidad de nuestros pueblos”.

Trenzadora es profesora de Lengua y Literatura, egresada del Instituto de Educación Superior Alicia Moreau de Justo y diplomada en Comunicación Política por la Universidad de Buenos Aires. Publicó los poemarios Enredadxs, Este libro no es un rehén, Dame poesía, De raíz gritaré la frontera y Se Rompe el gualicho / Opë poha ñana rykue. Obtuvo premios del Fondo Nacional de las Artes, en 2019, y el Fondo Metropolitano de la Cultura, Arte y Ciencias por el proyecto “Criatura Artefacto”, en 2021.

“Este reconocimiento no es solo mío: es de todas las que escriben desde lenguas que el canon literario históricamente ignoró -afirma-. En mi caso, el guaraní es una lengua viva, que respira, que se mezcla, que enseña y resiste. Que un poema escrito desde ese lugar llegue a un premio nacional me parece una señal de que algo se está moviendo en la manera en que la Argentina escucha sus propias voces, más aún en este contexto de individualismo desde arriba, desde el poder. Eso me alegra y me compromete”.

El certamen contó con el auspicio del Instituto de Estudios Filológicos Latinoamericanos “Ana María Barrenechea” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y con el patrocinio de la editorial La Flor Azul, Palabras Madres, Inspirad@s y Spanish for Community de la Universidad de Columbia Británica, de Canadá.

La ceremonia de premiación y lectura de poesía con el ganador y las ganadoras se realizará el martes 5 de mayo a las 18, en la sede porteña de la Untref, en Maipú 71.