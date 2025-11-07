Javier Milei odiaba el Banco Central. En el stand up que protagonizaba cuando solo era un panelista de TV destruía a palazo limpio una suerte de piñata con la forma de la entidad. Ya en la campaña para presidente, fue una de sus consignas, junto con la dolarización y la eliminación del déficit fiscal. Una vez en el trono, el Presidente está demostrando que es un hombre pragmático. Mantuvo el objetivo del superávit, pero de la dolarización casi nadie se acuerda, y el ente monetario está más vivo que nunca, conducido por “ese gigante que es Santiago Bausili”, en palabras de Milei.

Bausili fue el primer funcionario al que Milei abrazó al ingresar en la reunión de gabinete el lunes pasado. Pero el presidente del BCRA no es parte del equipo ministerial. Más allá de la formalidad, esa demostración puede tener graves consecuencias, como lo advirtió Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI: “¡Santiago Bausili NO es parte del gabinete! Esta foto es un regalo para los abogados de los acreedores que quieren embargar reservas del BCRA con el argumento de que es una dependencia del gobierno nacional”. Se refería al juicio en el que el fondo Burford demandó al Estado argentino por la estatización de YPF, por US$16.100 millones.