Por el pronóstico de lluvias, la feria Leer y Comer se hace únicamente el domingo

Por el pronóstico de lluvias para este sábado, la feria Leer y Comer que organiza el periodista Luis Majul concentrará las actividades en una única jornada el domingo, a partir del mediodía. La decimonovena edición del evento tendrá lugar en Concepción Arenal y Warnes, en el barrio de Chacarita, con entrada libre y gratuita. En la primavera de 2025, concurrieron diez mil personas en dos días.

En el clásico encuentro que tradicionalmente se desarrolla durante sábado y domingo, el menú de propuestas gastronómicas, culturales y de estilo de vida en una única jornada el domingo debido a las condiciones climáticas. Participarán escritores, médicos, científicos, periodistas, cocineros e influencers.

Con el lema “RESET: vivir más, mejor y con sentido”, fueron convocados para participar referentes de la medicina, las neurociencias, la psicología, la nutrición, la literatura, la gastronomía, el periodismo y el bienestar. Leer y Comer es una feria apta para públicos de todas las edades.

A las 13, el periodista deportivo Diego Borinsky presentará Scaloni. Biografía oficial; a las 13:30, habrá una cata de vino, y a las 14, el maestro de cocina Iwao Komiyama hablará sobre fusión y equilibrio. A las 14:30, el periodista y escritor Luis Novaresio presentará su segunda novela, La vida que importa (que oficializa el “pase” de Random House al Grupo Planeta); a las 14:30, la cocinera Alejandra Temporini revelerá los secretos sobre comer rico y saludable, sin gluten. A las 15, el entrenador Daniel Tangona hablará sobre la nueva longevidad en la charla: “La salud es el nuevo lujo” y, a las 15:30, Fiorella Vitelli, sobre alimentación.

Daniel López Rosetti, Luis Novaresio, Florencia Canale, Gabriel Corrado, Mariana Arias y Diego Borinsky

El doctor Daniel López Rosetti, best seller y fiel concurrente, presentará su nuevo libro, Una buena vida. Cómo administrar nuestro mundo emocional, vincular, existencial y físico. A las 16:30, Luciano Lutereau y Verónica Buchanan conversarán sobre el libro El psicoanálisis (no) es imposible. No es improbable que la escritora Florencia Canale, que acaba de publicar la atrapante novela Maldita (protagonizada por Erzsébet Báthory, la aristócrata húngara del siglo XVI conocida como la “Condesa Sangrienta”), visite el evento.

A las cinco en punto, Vitelli, Tangona y Juan Manuel Liquindoli presentarán en sociedad RESET, el nuevo proyecto de Majul: una plataforma independiente de Leer y Comer enfocada en bienestar, hábitos, longevidad y calidad de vida, con podcasts, streaming en vivo, entrevistas, contenidos digitales on demand y encuentros con especialistas, que tiene como anfitriones a la periodista Mariana Arias y al conductor y actor Gabriel Corrado. También participan de RESET Claudio Zuchovicki, Conrado Estol, Alejandro Schujman y Sebastián López.

A las 17:30, se subirán a la carrera Adrián Puente y Florencia Andersen, de la plataforma de Fórmula 1 Telemétrico; media hora después, el profesor Gastón Morales hablará sobre cerebro y hábitos; a las 18:30, el cocinero Edgardo Ríos (Mambrunense) presentará su libro ¡Está buenísimo, hacelo!, y a las 19, con predicciones, cerrará la jornada Astro Luz.

La propuesta se extenderá más allá de los escenarios, con puestos gastronómicos para todos los gustos, con alternativas dulces y saladas y opciones sin TACC. Algunos de ellos son Maturino, Lamouse Bouche/Kreaps, Shami, Dulces del Cuore, Salgado Alimentos, No es Soberbia, Pancho Sushi, La Barceloneta, Savage, La Kitchen, Cremolatti y Café Martínez, con opciones que irán desde paella, crepes, shawarma, pastas y hamburguesas hasta sushi dog, tacos, café y helados.

Para volver a casa con libros o elegir un regalo para el Día de la Madre, los asistentes podrán recorrer los puestos de Planeta, Penguin Random House, Arte a Babor, Catapulta, Feria del Libro, Ediciones LEA, Riverside, Urano, Manolito Books y Grupal Distribuidora. Entre quienes participen de la feria se sorteará una bicicleta eléctrica VTRIC.

Para agendar

Leer y Comer, el domingo desde las 12 en Concepción Arenal y Warnes, con entrada libre y gratuita.