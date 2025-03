La revista “Forbes” eligió a la rosarina Topacio Fresh como una de las mujeres latinas de 2025

Por segundo año consecutivo, la revista Forbes España preparó un listado de las cincuenta mujeres latinas a quienes conviene seguir los pasos. En el informe de 2025, de la española Chabela García, se destaca que, “atraídos por la estabilidad económica y la seguridad jurídica, muchos latinoamericanos” han emigrado a España. “Según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en 2024, uno de cada ocho madrileños es latino. Un colectivo cada vez más poderoso, influyente y atractivo”, resalta la autora del informe. Entre las seleccionadas, hay varias argentinas: empresarias, productoras, ejecutivas, la médica especializada en ginecología, medicina de la longevidad saludable y medicina regenerativa Natalia Gennaro, la creadora de la plataforma Sapos y Princesas Nora Kurtin y la galerista, artista y activista trans Topacio Fresh.

“Afincada en España desde 2002, ha desarrollado su carrera profesional a través de la cultura y es un referente en temas de identidad de género y sexualidad -señala Forbes-. Tras su etapa como directora de La Fresh Gallery, referente artístico de arte emergente, sigue comisariando exposiciones e involucrada en temas vinculados con el arte”.

Topacio tiene 51 años y es rosarina; nació el 26 de diciembre de 1973 y está casada con el galerista español Israel Cotes. En 2018, la Comunidad de Madrid la distinguió con el “Reconocimiento 8 de marzo” en los actos por el Día de la Mujer.

“Llámame antigua, pero no controlo muy bien los audios de WhatsApp -dice a LA NACION, desde Madrid, mientras pasea a su perrito, Pitito Quilombero (con cuenta en Instagram)-. Abrí la galería en 2008, en el barrio de Salamanca, una zona clave cerca de la Puerta de Alcalá, después de hacer un trabajo de campo e investigando en otras galerías. Tenía muy claro que quería trabajar en el arte contemporáneo. En La Fresh hicimos cien exposiciones en doce o trece años, con artistas emergentes, descubriendo a artistas, y mezclándolo con algunas pinceladas de artistas consagrados como Pedro Almodóvar y Juan Gatti”.

La galería se transformó en un espacio digital. “Pienso que el rumbo de todo, después de la pandemia, se inclinó hacia ese lado -señala-. Trabajo además como comisaria independiente en museos y en galerías de arte, en diferentes proyectos. En ARCO 2025 estuve en el Museo del Prado, dando el pistoletazo de salida de la Semana del Arte. Haciendo determinados y variados y múltiples trabajos sin parar desde 2008”. Al emigrar a España llevaba solo trescientos euros.

El reconocimiento de Forbes ha sido una sorpresa para ella. “Estoy encantada; me lo dan a mi trayectoria profesional, así como al trabajo de otras latinas a tener en cuenta. Es un mimo y otro empuje más para seguir, y estoy súper agradecida”.

Estuvo hace muy poco en la Argentina. “Unos pocos días, fue más como un trámite haber ido -se lamenta-. Tengo una cuenta pendiente muy grande; pretendo volver, pero soy muy workaholic, y mi trabajo está aquí. Si pierdo un trabajo, me pongo de muy mal humor. Cuando intentas planear unas vacaciones, llaman y te ofrecen un trabajo, y me quedo con el trabajo. Pero siempre con deseos de ir y hacer algo en mi ciudad de origen; me gustaría comisariar una gran exposición en Rosario”. En 2016, estuvo al cuidado de una muestra del español Leo Peralta en el Centro Cultural Recoleta.

“En ningún momento de la presentación dijeron nada sobre mi condición de mujer trans -observa Topacio sobre la ceremonia de Forbes Women, este martes-. Y también se agradece, porque están hablando de una mujer influyente por su trabajo y no tienes la necesidad de recalcar que es una mujer trans. En mi caso, no tengo problema en hablar de eso y decirlo e incluso hacerme abanderada, pero en este caso se agradece que no hicieran hincapié en eso sino en que era una mujer latina. Me agrada de las dos maneras. Que nuestra comunidad tenga reconocimiento siempre suma y está bien, pero si no lo dicen también está bien porque están reconociendo tu trabajo y no tu identidad sexoafectiva”.

Fue bailarina y perfomer del grupo español Fangoria. “Alaska y Nacho son mi familia; mi trabajo previo a abrir la galería fue junto a ellos -dice-. Son mi familia elegida y estoy encantada de que sean ellos y de que el amor sea recíproco”. Trabajó como actriz en la película Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, donde interpretó a una de las brujas. Vive con su pareja en la glorieta Santa María de la Cabeza, detrás del Reina Sofía, cerca de Atocha, “arriba de un cine de seis salas, que es el sueño de mi vida; cada vez que estoy aburrida me voy al cine a ver una película”, comenta.

Nombre de novela

Topacio comenzó su transición a los dieciséis años, en Rosario, con el apoyo de su familia. Eligió el nombre del personaje de Grecia Colmenares en la telenovela Topacio con la que los bullys rosarinos se burlaban de ella. Un retrato fotográfico suyo aparece en la portada de Rosario. Una ciudad anfibia. Crónicas contemporáneas (Mansalva).

En diciembre de 2008, abrió La Fresh Gallery en Conde de Aranda 5, en Madrid, un espacio dedicado al arte emergente en Madrid que definió como “un espacio dinámico, vivo, arriesgado y versátil, para dar salida al talento emergente y que estos nuevos valores puedan mostrar sus trabajos y desarrollarlos en condiciones óptimas de ejecución y divulgación”. En La Fresh Gallery se pinturas, dibujos, fotografías, instalaciones y videoarte. Entre los artistas que representa la galería, aparecen Juan Gatti y Miss Nina, el chileno José Pedro Godoy, los españoles Fabio McNamara y Leo Peralta, el canadiense Bruce LaBruce, el grupo español Rubenimichi y el ruso-estadounidense Slava Mogutin.

“Topacio tiene una luz especial, su mirada es la de un sol radiante pleno -dice desde Rosario la artista y escritora Lila Siegrist-. Admiro su tesoro y su trabajo. Lee las escenas con rapidez; tiene sensibilidad para eso. Es una artista y su vida merece una biografía”.

