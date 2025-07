Premio Cavia: el rey Felipe destacó a Jorge Fernández Díaz y llamó a defender la esencia del periodismo

En el marco de la entrega de los premios Cavia, el rey Felipe de España dedicó unas palabras al periodismo y llamó a “conservar su esencia, informar con veracidad, promover el debate público y estimular el pensamiento crítico”. Además, destacó a Jorge Fernández Díaz, columnista de LA NACION que fue galardonado, y dijo que comunica con una prosa “directa, respetuosa y sin rodeos”.

“En un contexto en el que la sociedad demanda información de forma constante y en el que la oferta de noticias es abrumadora, el periodismo debe conservar su esencia, informar con veracidad, promover el debate público y estimular el pensamiento crítico. Porque no se trata solo de transmitir hechos con rapidez, sino de hacerlo con responsabilidad. Solo así se fortalecen las democracias. Y para no ceder ante el ruido y la aceleración, que a menudo intentan condicionar la realidad. Como profesionales de la información, ustedes deben seguir promoviendo el mejor periodismo, el que no renuncia a sus principios. Sin su labor responsable, honesta y rigurosa, la sociedad perdería la base misma de su capacidad para discernir y decidir”, comenzó su discurso.

Jorge Fernández Díaz, ganador de un premio Cavia Gentileza ABC

Acto seguido, el rey señaló que las cualidades que se reflejan en los premiados del evento son “responsabilidad, honestidad y rigor”, a la vez que distinguió a Fernández Díaz: “Que el periodismo vale la pena es algo que él y su historia lo demuestra la perfección. Ha recorrido todas las facetas de la profesión y incluso la creación literaria por la que ha recibido la medalla de la excelencia y el premio Nadal. Pero no me resisto a felicitarle solo por esta noche, sino por este día, por la fecha, porque hoy cumple 75 años. Muchas felicidades. Como bien saben sus lectores, se expresa con audacia y analiza con completa sinceridad. Nada le es ajeno en su oficio de articulista y siempre comunica con una prosa directa, respetuosa y sin rodeos, cualidad que le ha hecho merecedor del [premio] Mariano de Cavia”.

También destacó a Carlos Alsina, quien recibió el premio Luca de Tena. Felipe XI lo describió como una persona que, desafiando al consejo de su orientador del instituto, descartó la carrera judicial para estudiar periodismo. “Hizo caso a su vocación y en sus ya 35 años en la radio le ha dado voz, criterio y sentido. Desde su programa matinal ofrece a sus oyentes una visión incisiva de la actualidad, presentada con elegancia y en no pocas ocasiones con fina ironía, una habilidad especialmente difícil en la radio que él domina con una destreza inconfundible. A una trayectoria reconocida por numerosos premios, hoy se suma uno más. Y demuestra que a pesar del cambio de medio nunca perdió la sintonía con el buen periodismo”, continuó.

👑 «En un contexto en el que la sociedad demanda información de forma constante y en el que la oferta de noticias es abrumadora, el periodismo debe conservar su esencia», el discurso de S.M. el Rey Felipe VI en los #PremiosCavia de ABC pic.twitter.com/0jw5aQELlS — ABC.es (@abc_es) July 8, 2025

En tanto, el rey se refirió al último galardonado de la noche: Txema Rodríguez, fotógrafo que fue distinguido por una foto que publicó sobre un niño jugando tras las devastadoras inundaciones en Valencia. En este caso, expresó: “Ejemplo de que el buen fotógrafo no se limita a capturar lo que todos ven, sino que encuentra en cada escena una historia profunda y única. Así sucede con la fotografía que le ha valido el premio Mingote, que condensa en un solo golpe de su mirada profunda la crudeza de los efectos terribles causados por las inundaciones del año pasado en Valencia en el Levante español. Esta imagen [de Joel] que nos conmueve y estremece a la vez, refleja la inocencia de Joel, un niño que en medio de la desolación rescata y juega con una muñeca rota, metáfora visual de la esperanza frente a la tragedia. Desde aquí, la reina y yo mandamos un saludo lleno de afecto, de cariño y ánimo para Joel y para su madre, Amparo, el resto de familiares y para todos los afectados por la dama”.

Luego, a modo de cierre, Felipe XI agradeció a ABC por los premios, a los ganadores y a todos los presentes en el evento. “Estos galardones que nos recuerdan que acercar el mundo con honestidad y contexto siempre es necesario. Muchas gracias a todos y que disfruten de esta velada”, cerró.