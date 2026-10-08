Preocupación por el patrimonio del Museo del Cine tras la inundación del nuevo depósito en Parque Patricios

Debido a las lluvias intensas y a la falta de previsión, se inundó ayer la sede del nuevo depósito del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, situado en la esquina de Amancio Alcorta y Luna, en el barrio porteño de Parque Patricios, y los trabajadores debieron resguardar distintos materiales del archivo no fílmico, que aún estaba en cajas. Se vieron afectados libros, revistas, documentación y afiches. En la sede del nuevo depósito también hay vestuarios, fotografías, bocetos, guiones y el archivo sonoro y escenográfico.

El depósito aún no está acondicionado, tiene goteras y carece de una bomba de achique para evacuar el agua y de conexión a internet. Los trabajadores fueron “mudados de apuro” por el reclamo de los propietarios del anterior depósito (el Grupo IRSA), situado en Paseo Colón al 200.

El edificio es propiedad de la firma Marby, del empresario y gestor cultural Andrés Buhar. Según el Boletín Oficial de la ciudad, el gobierno porteño lo alquila desde hace seis meses, por $68.000. Tiene contrato hasta marzo de 2029.

El otro depósito donde se resguardan las películas se halla en La Boca, en Ministro Brin 615 (también está alquilado, aunque a un precio más bajo). Desde su creación en 1971 el Museo del Cine no cuenta con edificio propio.

Desde la salida de Paula Félix-Didier, acordada con la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes a mediados de junio, el cargo de director está vacante. Félix-Didier continúa trabajando en la institución como asesora contratada.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de la nueva sede del Museo del Cine situada en la Av. Amancio Alcorta. pic.twitter.com/5SushVTLpk — Asociación de Amigos del Museo del Cine (@aamuseodelcine) October 7, 2026

Desde el Ministerio de Cultura informaron a LA NACION que la semana pasada había culminado la mudanza de una de las sedes del Museo del Cine al nuevo edificio. “La nueva sede se encuentra con tareas de refacciones, obras y acondicionamientos para adaptar los puestos de trabajo y la conservación del patrimonio con los resguardos necesarios -respondieron ante las consultas-. En el día de hoy, producto de las intensas lluvias, una de las cámaras de desagote no funcionó como debería hacerlo y provocó el desborde de agua en el galpón general del nuevo predio. Dicho suceso fue solucionado de manera inmediata y se procedió a la reubicación de las cajas embaladas con patrimonio del Museo para su resguardo”.

“Entre idas y vueltas, siete mudanzas y el paso de gobiernos que proyectaban y prometían obras que no se realizaban, en el Museo del Cine se encuentra el patrimonio cinematográfico, histórico y artístico de nuestro país, en constante crecimiento. Los trabajadores y trabajadoras resguardan 100 toneladas solo de material fílmico, 8000 libros, 300 títulos de publicaciones periodísticas, 150 mil recortes de diarios, 1600 guiones originales, 7000 afiches, 11000 negativos fotográficos, 70000 fotografías, 400 aparatos pre y cinematográficos, más de 500 piezas de vestuario y 450 bocetos de escenografía y figurines, entre muchos otros materiales”, informó ATE.

La secretaria de la Asociación de Amigos del Museo del Cine, la profesora e investigadora María Valdez, expresó la preocupación por los daños ocasionados en la jornada.

“Como asociación civil sin fines de lucro, siempre intentamos tener un vínculo constructivo con el gobierno de la ciudad porque nuestra función es acompañar la gestión del museo -señala-. Siempre estuvimos al tanto de los problemas edilicios, de la necesidad de encontrar un edificio adecuado para el museo; fuimos testigos de que no se tuvieron en cuenta algunas cuestiones básicas en lo que respecta al patrimonio del museo, sin contar que el Estado está poniendo mucha plata en ese edificio de Parque Patricios. Desde la Asociación de Amigos consdieramos que tiene problemas de infraestructura para albergar el tipo de patrimonio del museo. No podemos mensurar el daño ocasionado en los materiales de la biblioteca”.

Desde la entidad proponen que el Museo del Cine se convierta en una Cinemateca. “Esto le permitiría ganar mayor autonomía y presupuesto dentro de la estructura de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno tiene una oportunidad única”, agrega el investigador y profesor Pablo Piedras. El Museo del Cine -que depende de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a cargo de Pedro Aparicio- cuenta con una pequeña sala de cine en Agustín R. Caffarena 51.

Se inundó la nueva sede del Museo del Cine en Parque Patricios

💧 En el lugar hay cajas con revistas, guiones y libros, documentación que forma parte del patrimonio vinculado a la historia cinematográfica argentina pic.twitter.com/l0Y5pZB078 — Emiliano Penelas (@Emiliano451) October 7, 2026

Tiempo atrás, ATE Capital había presentado un amparo ante la Justicia para que ordenara al gobierno porteño a cumplir con la ley de Patrimonio Cultural y se asignara un edificio propio al Museo. En redes sociales, el tema fue tendencia y varios usuarios expresaron fuertes críticas a las autoridades.