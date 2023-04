Presentan una edición del “Diario de Ana Frank” adaptada para personas con dificultades lectoras

escuchar

El Diario de Ana Frank, la chica que soñaba con ser periodista y escritora y que, en 1945, murió en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen a los quince años, sigue siendo noticia. A setenta y cinco años de su publicación, las editoriales Eudeba y Visibilia, junto al Centro Ana Frank Argentina, lanzaron una nueva edición del célebre y conmovedor diario adaptado a lectura fácil para personas con dificultades lectoras transitorias o permanentes, problemas de aprendizaje y retrasos madurativos y mentales. El volumen incluye fotos de Ana y sus familiares, de los protectores que les dieron refugio, del edificio donde se escondieron y de páginas del diario íntimo que la niña empezó a escribir a los trece años.

Imagen de Ana Frank y de su conmovedor diario

Títulos como El diario del año de la peste, de Daniel Defoe; El fantasma de Canterville y otros cuentos con fantasmas, de varios autores y con prólogo de Agustina Bazterrica, Panambí y otros cuentos con historia, de Agustina Caride, y Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, se pueden leer y descargar en forma gratuita de la página web de Fundación Visibilia, que trabaja para la inclusión de personas con discapacidad y en aras de la “democracia lectora”. También se pueden hacer donaciones.

En esta edición del Diario se publican textos seleccionados por Héctor Shalom y Silvina Chemen, del Centro Ana Frank Argentina, y adaptados al método de lectura fácil por la profesora Clara Nielsen, de la Fundación Visibilia. En el proceso de producción participaron validadores de los textos: Valentín Rojas, Dominique Kantor, Giulian Lembo y Gal Munitz. La primera adaptación para lectura fácil del Diario permite que las palabras de Ana Frank encuentren nuevos destinatarios en busca de inspiración, fortaleza y esperanza.

“Es una edición en lectura fácil, lo que quiere decir que el contenido es el mismo pero con expresiones que son comprensibles para personas con problemas cognitivos -dice a LA NACION el gerente general de Eudeba, Luis Quevedo-. Es un trabajo en conjunto con la Fundación Visibilia que es especialista en lectura fácil. Nosotros hemos editado con ellos el Manual de lectura fácil. Cómo escribir textos accesibles para personas con dificultades lectoras, de Clara Nielsen, que es una guía para trabajar textos y hacerlos más accesibles. Los validadores de los textos son los propios chicos y chicas que tienen disfunciones cognitivas. Es muy interesante ver cómo trabajan y cómo explican su trabajo”. La edición contó con el apoyo del Programa de Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires y la Fundación Santander.

Tanto los prólogos como el diario de la joven están escritos con oraciones simples y cortas (que se asemejan a versos), en las que se destacan palabras en negrita y con un asterisco; los significados se glosan en el margen derecho. Se usa la tipografía Arial o Calibri (tamaño 12) y un interlineado especial, que facilitan la lectura y la comprensión del texto. Y se mantienen los números con cifras.

Así se lee el comienzo de la primera entrada de esta versión del diario, fechada el 20 de junio de 1942:

Empezar a escribir un diario* (*En un diario una persona escribe lo que le pasa día por día. También se llama diario íntimo)

me da una sensación muy rara por 2 cosas:

1. Porque yo nunca escribí un diario.

2. Porque creo que nadie va a tener interés

en leer mi diario.

Pero voy a escribir igual porque

quiero decir lo que pienso sobre muchas cosas.

No me importa si después nadie lee

lo que escribo en mi diario.

Tengo 13 años y voy al colegio.

Algunos días yo me pongo un poco triste.

Cuando me pongo triste me siento aburrida

y no sé si quiero salir o quedarme en casa.

El texto original es el siguiente: “No he anotado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar un diario. Y no solo por el hecho de que nunca había ‘escrito’. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chica de trece años. Pero eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y, ante todo, quiero sacarme algún peso del corazón”.

Diálogo abierto en las Jornadas Profesionales de la @ferialibro



📣 Diseño para la accesibilidad

📚 Adaptación del Diario de Ana Frank a Lectura Fácil@fvisibilia @centro_anafrank pic.twitter.com/0YIg7wXdRg — Eudeba Editorial (@EdEudeba) April 19, 2023

“La normativa internacional indica ciertas pautas básicas como la disposición y el orden del texto, el vocabulario, las ilustraciones y el diseño gráfico -había dicho a LA NACION Paula Jelonche, presidenta de la Fundación, en 2020-. Esto incide, por ejemplo, en la estructura y extensión de las oraciones, en el manejo de los tiempos narrativos, en el empleo de los signos de puntuación, en el tipo y tamaño de letra, las líneas y los márgenes, los títulos y subtítulos, la estética y la funcionalidad de las ilustraciones. Todo texto puede ser adaptado”. El diseño y la coordinación estuvo a cargo de Silvina Simondet.

Si se tiene en cuenta el bajo nivel educativo en la enseñanza pública y privada en el país, y las dificultades lectoras que presentan estudiantes de escuelas primarias y secundarias, la técnica de lectura fácil también resulta recomendable para ellos, que no tienen problemas cognitivos.

Visibilia integra el Grupo Artículo 24, una alianza de más de 150 organizaciones del país que, en adhesión a la declaración de principios basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, defiende el derecho a la educación para las personas con discapacidad, por la sistemática segregación y exclusión a la que fueron y son expuestas; la lectura fácil es un derecho reconocido por el artículo 9° de esa convención.

Ofrecemos otro ejemplo de adaptación del siguiente fragmento del Diario:

“Nuestra vida se desarrolló con bastantes sobresaltos, dado que el resto de la familia en Alemania no se salvó de las leyes de Hitler contra los judíos. En 1938, después de los pogromos, mis dos tíos (hermanos de mamá) huyeron y llegaron sanos y salvos a Norteamérica. Mi abuelita se vino a vivir con nosotros; tenía entonces 73 años”.

La versión adaptada a lectura fácil se lee así:

El resto de nuestra familia se quedó en Alemania

y no se salvó de las leyes de Hitler contra los judíos.

Nosotros estábamos muy preocupados

por nuestra familia.

En Alemania robaban y mataban a personas judías

solo porque eran judías.

Estos ataques se llamaban pogromos.

Después de estos ataques

mis 2 tíos que eran los hermanos de mamá

se escaparon de Alemania y llegaron sanos y salvos

a Norteamérica en el año 1938.

Mi abuelita tenía 73 años y se vino a vivir con nosotros

a la ciudad de Amsterdam.

Para agendar

El Diario de Ana Frank adaptado a lectura fácil se presentará en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el jueves 27 a las 16 en la Sala Rodolfo Walsh, durante las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y el 9 de mayo a las 17.30 en la Sala Tulio Halperin Donghi (La Rural, Av. Sarmiento 2704).